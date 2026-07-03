Ministryně Schillerová: Zajišťujeme vláhu pro českou ekonomiku

04.07.2026 10:17 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k financování ekonomiky

Ministryně Schillerová: Zajišťujeme vláhu pro českou ekonomiku
Foto: Repro Datarun, YT
Popisek: Alena Schillerová

Vážení přátelé, moc dobře vím, že u některých z vás na Moravě a ve Slezsku vůbec nezapršelo. Jinak ale na většině míst konečně dostala příroda svou vláhu. Týdny ubíjejících veder byly přerušeny a rostlinky mohou směle pokračovat v růstu. To stejné se děje s českou ekonomikou po odchodu Fialovy vlády a vy, občané, na tom máte svůj velký podíl.

Období sucha

Kdo by se podíval na čísla růstu české ekonomiky za minulé vlády, bylo by mu hned jasné, že hospodářství zažívalo extrémní nedostatek vláhy. V roce 2023 se naše země dokonce dostala na čistou nulu. Stagnovali jsme, zatímco Evropa rostla. Jasně, na férovku si pojďme říct, že Fialova vláda hned po svém nástupu vyfasovala krizi s plynem a elektřinou kvůli válce na Ukrajině. Tuhle krizi ale absolutně nezvládla a Česká republika měla tři roky po sobě jedny z nejdražších cen energií v Evropě v přepočtu na kupní sílu. Výsledkem byla inflace, která v celkovém součtu přesáhla 30 procent.

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I my jsme vyfasovali hned na začátku našeho vládnutí krizi kvůli válce v Íránu. Hrozilo, že se ceny pohonných hmot urvou ze řetězu, jako se to stalo s plynem a elektřinou za Fialy. Na rozdíl od něj jsme však okamžitě jednali, ceny zastropovali a výsledek? Naftu máme dlouhodobě jednu z nejlevnějších v Evropě. Inflace se neroztočila, ale naopak je druhá nejnižší v Evropské unii.

Vláhu pro českou ekonomiku ale zajišťujeme i z mnoha jiných zdrojů. Zrušili jsme daň za obnovitelné zdroje a tím zlevnili elektřinu. Nový stavební zákon, díky kterému se začne budovat mnohem rychleji a snadněji, je před třetím čtením ve Sněmovně. Snížili jsme odvody pro nejmenší podnikatele, aby se mohli v klidu rozvíjet. Z prosperujících podniků pak do státní pokladny tečou větší sumy. Už teď jsme vybrali o pět procent víc na daních, než v prvním pololetí 2025.

A bude to ještě lepší, až zavedeme EET 2.0. Vždyť už její první verze přinesla miliardy, než ji Fialova vláda zrušila. Zrovna ve čtvrtek vyšla detailní analýza Centra veřejných financí, což je odborné pracoviště při Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Podle jejich nezávislých výpočtů stoupl výběr daní tam, kde jsme spustili první vlnu EET, až o 20 procent. To je obrovská suma pro náš stát. Samozřejmě, že na tento úspěch navážeme.

Zaléváte i vy

Aby dálnice, nemocnice, školy rostly jako houby po dešti, potřebují financování. Mám velkou radost, že toto financování nepochází jen z daní a od mezinárodních bankovních domů, ale také od vás občanů, kteří nakupujete Dluhopis Republiky. Zarezervovali jste si jich už za 80 miliard. Tím investujete do vlastní země a zároveň své peníze zhodnocujete způsobem, který byl v minulosti dostupný jen bankéřům.

Přeji vám, přátelé, krásný víkend a také vydatný déšť všude tam, kde dosud chyběl.

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D.

  • ANO 2011
  • místopředsedkyně vlády
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Článek obsahuje štítky

ekonomika , ANO , Schillerová

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Mgr. Martin Kupka byl položen dotaz

Babiš

Prosím o odpověď na otázku.Proč jedete pořád-- AntiBabiš.kDYBY TO NEMĚL VŠE OŠETŘENÉTAK BYCH VÁM VĚŘIL.Ale Vy opravdu nemáte nic jiného než mít v puse Babiše.Kolik jste toho mohli udělat ve Vaši minulé vládě a nic.Teď jedete pořád dokolečka jak by to mělo být. Děkuji za Odpověď. mamlas

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Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k financování ekonomiky