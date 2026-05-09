Schillerová v šoku: Stanjura nevrátil státní telefon. Bál se, co tam zůstalo

V politickém podcastu Chuť moci vynesla ministryně financí Alena Schillerová (ANO) na světlo neobvyklý incident, který musela řešit v rámci vnitřního chodu úřadu. Podle jejích slov narazila při běžné administrativní práci na velmi překvapivou informaci v zápisu ze škodní komise.
Všimla si, že se na ministerstvu řešil majetkový spor týkající se jejího předchůdce Zbyňka Stanjury (ODS). Schillerová uvedla, že bývalý ministr po svém odchodu z funkce odmítl vrátit služební mobilní telefon a tablet, které jsou majetkem státu.
Když se dotazovala příslušného vedoucího, zda nejde o omyl, bylo jí potvrzeno, že exministr přístroje skutečně neodevzdal. Důvodem měla být Stanjurova obava o bezpečnost informací.
„On prostě nevěřil tomu, že by třeba ta data se nedala oživit,“ vysvětlila Schillerová s tím, že tato informace jí byla sdělena neoficiálně. Samotná data v zařízeních přitom měla být standardně vymazána, což je běžný postup u každého odcházejícího úředníka či politika. Schillerová tento postoj označila za nepochopitelný, protože ona sama v roce 2021 vše odevzdala a v případném obnovení služební komunikace neviděla žádný problém.
Celá situace dospěla až do fáze, kdy musela zasednout škodní komise, protože se jedná o neoprávněné držení státního majetku. Podle vyjádření úředníků, které politička v podcastu tlumočila, se exministr k věci postavil tak, že je mu to jedno a že si přístroje raději zaplatí. Ministryně neskrývala svůj údiv nad tím, že politický exponent takového významu odmítne vrátit služební věci, a dodala, že se za svou kariéru v úřednickém světě s ničím podobným nesetkala.
„Pro mě to bylo strašně překvapující,“ svěřila se ministryně a dodala, že ji podstata celé věci šokovala a zpočátku jí nechtěla ani věřit.
Státu utíkají desítky miliard korun
V oblasti příjmů státního rozpočtu a férového podnikatelského prostředí se Schillerová zaměřila především na problematiku šedé ekonomiky. Zdůraznila, že pro ni a její rezort je klíčové mít dostatek prostředků na veřejné služby, a proto se hodlá intenzivně věnovat odhalování daňových úniků. V této souvislosti zmínila obnovení činnosti týmu Kobra 26, což je spolupráce ministerstev financí, vnitra a práce a sociálních věcí. Tento tým se podle jejích slov nezaměřuje na běžné živnostníky, ale primárně na nelegální agenturní zaměstnávání, které v Česku „vyrostlo jak houby po dešti“.
Upozornila, že zejména v oblasti agenturního zaměstnávání jsou lidé často vykořisťováni a stát přichází o obrovské sumy, především na sociálním pojištění. Právě proto se chystá nová legislativa, která umožní úřadům efektivněji doměřovat pojistné. Podle odhadů státu utíkají desítky miliard korun.
Významnou částí strategie v boji proti šedé ekonomice má být návrat elektronické evidence tržeb. Ministryně vnímá EET jako nástroj nezbytný pro narovnání trhu a získání prostředků, ze kterých se následně mohou financovat priority, jako jsou zdravotnictví nebo zvýšený rodičovský příspěvek.
V rozhovoru se dotkla i moderních trendů na trhu práce, přičemž zmínila, že se v současnosti stále častěji setkáváme s fenoménem, kterému se říká „uberizace práce“. Podle jejích slov jde o situaci, kdy zejména mladí lidé masivně přecházejí na formu práce jako OSVČ, protože jim tento flexibilní styl vyhovuje. V souvislosti s tím ministryně podotkla, že tradiční nahlížení na švarcsystém jako na čistě protiprávní jednání je v dnešní době již do značné míry minulostí.
„Ono to dneska už je hodně překonané,“ vysvětlila v podcastu s tím, že hranice mezi klasickým zaměstnaneckým poměrem a samostatným podnikáním se stírá.
Změna vnímání tohoto systému vede stát k nutnosti přizpůsobit legislativu nové realitě. Schillerová uvedla, že vláda má ve své hospodářské strategii záměr na tyto změny reagovat. „Chceme vytvořit nějaký hybrid, který by moderní pracovní vztahy lépe definoval,“ uvedla ministryně.
Zdůraznila, že jejím cílem není perzekvovat jednotlivce, kteří si tento způsob obživy zvolili dobrovolně a řádně zdaňují své příjmy. Ministerstvo se podle ní musí soustředit na mnohem závažnější problémy, než je stíhání svobodných profesí.
Workoholici v čele vlády
Schillerová v rozhovoru vykresluje Ministerstvo financí pod svým vedením jako instituci založenou na přísné disciplíně a vysokém pracovním nasazení. „Ministerstvo financí je taková polovojenská organizace,“ přiznala šéfka resortu.
Tento styl řízení považuje za nezbytný pro efektivní správu státní kasy, i když připouští, že pro její okolí může být její přístup náročný. Ministryně se netají tím, že je k podřízeným velmi kritická ohledně rychlosti jejich práce, a otevřeně říká, že úřad podle jejího názoru během čtyř let její nepřítomnosti „trošku zlenivěl“.
Svůj návrat do čela resortu proto vnímá jako příležitost k obnovení dřívější dynamiky. Tvrdí, že pracuje velmi rychle a své spolupracovníky neustále popohání, protože v jejím pojetí výkonu funkce „včera bylo pozdě“. Právě v tomto kontextu zmiňuje, že někteří zaměstnanci budou muset opětovně „zařadit dvojku“, aby vyhověli jejím standardům.
Navzdory tlaku na výkon však Schillerová vyjadřuje velkou důvěru v odborný aparát ministerstva, zejména v jeho právní sekci. Právníky resortu financí označuje za „právní elitu“, která díky své vysoké expertize dokáže zastupovat stát i v těch nejsložitějších mezinárodních arbitrážích.
Jako manažerka má prý vysoké nároky na tempo a spoléhá se na špičkovou odbornost zaměstnanců. Zdůrazňuje, že úředníci na ministerstvu financí mají obrovské know-how, které je nutné plně využívat ve prospěch státu, ať už jde o kontrolu cen pohonných hmot nebo provádění hloubkových auditů. Sama se do fungování úřadu zapojuje velmi aktivně a s neskrývanou netrpělivostí vyžaduje, aby všechny úkoly byly plněny bez prodlení, což považuje za jedinou cestu, jak může takto komplexní organizace v dnešní době uspět.
Také styl práce premiéra Andreje Babiše (ANO) popsala jako velmi dynamický a náročný, přičemž zdůraznila, že si v tomto směru oba velmi rozumí. Uvedla, že s Babišem vždy tvořili funkční tým právě díky podobnému pracovnímu nasazení.
„On je workoholik, já jsem workoholik a mně to jeho tempo vyhovuje,“ vysvětlila ministryně s tím, že jejich spolupráce díky tomuto souznění vždy dobře fungovala.
Své pracovní nasazení popsala jako velmi přísné a rychlé. Tento styl podle ní přímo vychází z kultury, kterou Andrej Babiš do státní správy vnesl a kterou ona sama považuje za správnou pro efektivní řízení státních financí.
