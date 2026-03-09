Ministryně Schillerová: Právě ta rychlost zdražování je podezřelá

Vážení přátelé, využiji veškeré pravomoci, které mám jako ministryně financí, a veškeré páky, které mi dávají české zákony, abych zabránila umělému zdražování benzínu a nafty. Tímto neobviňuji pumpaře a rozhodně ne kolektivně, z nekalostí. Ale chci, abyste věděli, že nám na ministerstvu financí neuniklo, jak rychle po republice začaly pohonné hmoty zdražovat. A právě ta rychlost je podezřelá. Jen pár dní po úderu USA a Izraele na Írán zdražili pumpaři benzín v průměru o 2 koruny a naftu o 3,5 koruny na litr. Čili ten benzín a tu naftu, kterou už měli dávno nakoupenou.
V novodobých dějinách přišly dvě velké vlny zdražování. V roce 2012 se nešťastně potkalo hned několik událostí najednou. Nejistota a násilnosti takzvaného Arabského jara, sankce proti Íránu a slabá koruna proti dolaru. Tehdy poskočily ceny o 8 až 9 korun. O deset let později došlo k dalšímu skoku kvůli válce na Ukrajině. U nafty to tehdy skočilo dokonce o 14 korun.
Současná válka v Íránu určitě přinese taky zdražení, ale já udělám všechno pro to, aby nebylo zbytečné a uměle nafouknuté. Nejde jen o benzín a naftu pro naše běžné dojíždění. Cena pohonných hmot se propisuje do ceny úplně všeho, co putuje mezi továrnami, sklady, obchody, domácnostmi.
Nařídila jsem tedy, aby provozovatelé čerpacích stanic začali posílat Ministerstvu financí cenový reporting. Ten si budeme porovnávat s vývojem cen napříč distribučním řetězcem. To znamená, že budeme kontrolovat vývoj cen po celé trase počínaje barelem ropy a konče ústím pistole, kterou zasouváte do nádrže. Také budeme kontrolovat vývoj cen pohonných hmot na světových burzách.
Tahle analýza nám pomůže zjistit, kteří pumpaři zvyšují ceny, protože jim nic jiného nezbývá, jelikož sami mají větší náklady, a kteří zdražují uměle a jen se snaží surfovat na vlně krize. Jako ministryně financí mám v takovém případě pravomoc vydat Cenový výměr o fixní výši marže. Je to krajní řešení, ale nebojím se ho.
V následujících týdnech vás budu informovat nejen oficiální cestou na stránkách Ministerstva financí, v médiích, ale i tady na mém profilu, jak se situace vyvíjí. Věřte mi, že udělám všechno pro to, abych zabránila zbytečnému zdražování, které by nespravedlivě dopadlo na nás všechny.
JUDr. Alena Schillerová, Ph.D.
