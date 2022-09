Okamura (SPD): Důstojně žít s důchody pod patnáct či deset tisíc opravdu nelze

reklama

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

poslanecký klub hnutí SPD samozřejmě podpoří program této mimořádné schůze, protože považujeme za nesmírně důležité, aby se o tématech a návrzích, které jsou jeho součástí, urychleně jednalo a hlasovalo. Ostatně jde o návrhy zákonů velmi podobné těm, které zde ve Sněmovně již krátce po volbách předložilo hnutí SPD a jejichž projednání právě vládní koalice ODS, TOP 09, KDU-ČSL, hnutí STAN a Pirátů dlouhodobě blokuje a odmítá je nechat projednat. Jedná se o návrhy, které mají pomoci lidem v sociální oblasti. Tím vláda jednoznačně dokazuje svůj zcela asociální charakter, protože jde o zákony, jejichž cílem je rychlá a efektivní pomoc nejohroženějším sociálním skupinám našich občanů.

Co se týče jednotlivých bodů navrhovaného programu této schůze. Hnutí SPD podporuje návrh na vyplacení jednorázového příspěvku všem důchodcům ve výši 6 tisíc korun. Naše hnutí podporuje důchodce dlouhodobě a konzistentně. Vždy jsme zde ve Sněmovně podpořili jakékoliv mimořádné valorizace důchodů, zatímco zástupci stran současné vládní koalice velmi často hlasovali proti zvyšování důchodů. Naposledy loni v létě. A to je potřeba si velmi nahlas připomínat. Takže strany současné vládní pětikoalice hlasovaly proti zvýšení důchodů. Ano, bylo to loni v létě. A naopak SPD hlasovalo pro zvýšení důchodů. Ale velmi špatnou sociální situaci našich důchodců starobních a invalidních a také, co se týče důchodů jako takových, tedy důchodů vdovců, vdov a sirotků, zdaleka nevyřeší tento jednorázový příspěvek, jakkoliv je potřebný a nutný.

V důchodovém systému je potřeba uskutečnit mnohem hlubší změny a SPD je má připraveny a předložilo je zde ve formě návrhů zákonů. Jde zejména o to, že je nezbytné pomoct nízkopříjmovým důchodcům. Desítkám tisíc občanů, kteří po poctivé celoživotní práci musí doslova živořit s měsíčními příjmy pod 15, ale mnohdy i pod 10 tisíc korun. Z toho přece nelze vůbec slušně žít! Je ohromným dluhem všech polistopadových vlád, že situaci nechali zajít takto daleko. Proto hnutí SPD předložilo návrh zákona o minimálním a pravidelně valorizovaném důchodu na úrovni aktuální minimální mzdy pro všechny občany, kteří splňují zákonné požadavky na přiznání důchodu. Nad tuto základní částku by byly důchody samozřejmě dále vypláceny zásluhově dle předchozích pracovních příjmů a délky doby pojištění.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

A dále jsme za SPD předložili návrh zákona na zvýšení základní složky důchodů, která je u všech jejich příjemců stejná, ze současných 10 na 13 % průměrné mzdy. Jednalo by se tedy o zvýšení o cca 1 800 korun měsíčně, což by opět pomohlo zejména nízkopříjmovým důchodcům. A na toto logicky navazuje návrh na úpravu nespravedlivého nastavení valorizací důchodů, které poškozuje opět nízkopříjmové důchodce, protože na základě navyšování nestejně vysoké procentuální složky důchodu o určitý její procentní poměr, což nízkopříjmové důchodce poškozuje, a přitom zdražování dopadá na všechny samozřejmě stejně. Proto i valorizace důchodů musí podle našeho názoru probíhat tak, že důchody budou zvýšeny všem o stejnou nominální částku, všem příjemcům důchodů. To znamená, SPD prosazuje zvýšení všem stejnou částkou, nikoliv stejným procentem.

Dalším bodem programu této schůze Sněmovny ohledně sociálních záležitostí - svolané opozicí - má být zvýšení rodičovského příspěvku, což opět naše hnutí samozřejmě dlouhodobě podporuje a máme k tomu předložen vlastní návrh zákona obsahující i povinnost pravidelné valorizace tohoto příspěvku v závislosti na růstu inflace. Ale i v oblasti pomoci rodinám s dětmi je třeba jít mnohem dále a naše programové a legislativní návrhy to přesně činí. Na jedné straně jde o zvýšení a pravidelnou valorizaci dalších sociálních podpor, především přídavku na děti a porodného pro pracující rodiče.

V této souvislosti připomínám, že se naší poslankyni Lucii Šafránkové podařilo v minulém volebním období prosadit právě zvýšení přídavků na děti pro pracující rodiče, a ti tak díky tomu mají ročně na této dávce o 6 tisíc korun více než ti, kdo dlouhodobě nepracují, i když mohou a práci si nehledají. Takže tady bych to chtěl zdůraznit, byl to návrh SPD a prošel v minulém volebním období, přestože jsme byli v opozici. Ale zásadní pomocí pro naše pracující rodiny s nezaopatřenými dětmi jsou daňové změny. Naše tři předložené novely k zákonu o daních z příjmů, které obsahují zvýšení slev na poplatníka, na manželku a manžela a na pracující invalidy ve všech třech stupních a také na pracující studenty a významná zvýšení daňových zvýhodnění na vyživované a nezaopatřené děti. Schválení tohoto návrhu by našim pracujícím rodinám přineslo ročně o desítky tisíc korun více na jejich čistých příjmech.

A do této sady patří i náš návrh, aby přístup k daňovým bonusům nebyl nesmyslně podmíněn minimální výší měsíčního či ročního příjmu, což velmi poškozuje nízkopříjmové zaměstnance, zejména například matky samoživitelky na částečných pracovních úvazcích nebo dohodách o provedení práce a o pracovní činnosti. Stejným návrhem chceme za SPD i umožnit překlopení daňových slev do daňového bonusu obdobně, jako tomu je u daňových zvýhodnění na děti. To dosud u daňových slev zákon neumožňuje a jde o velkou diskriminaci nízkopříjmových pracujících, kteří tak na svých příjmech bez přijetí této naší úpravy nikdy nijak nepocítí sebevětší zvyšování slev na dani. Mimochodem toto opatření podporuje i Národní ekonomická rada vlády.

To jsou tedy konkrétní programové představy SPD v oblasti rodinné politiky podložené již námi předloženými návrhy zákonů. A samozřejmě vládní koalice to blokuje a sama nic potřebným občanům nenabízí.

Co se týče třetího navrhovaného bodu této opozicí svolané mimořádné schůze, hnutí SPD samozřejmě podpoří zvýšení příspěvku na mobilitu pro zdravotně postižené občany, který se nezvyšoval zhruba 10 let, a pro část zdravotně postižených, držitele průkazů ZTP/P je dokonce nominálně nižší - ne relativně, ale v absolutním čísle, než byl v roce 2012, než tyto příspěvky tehdejší vláda ODS, TOP 09 a Věcí veřejných snížila. Fialova vláda na tyto své předchůdce ve své asociálnosti naprosto kontinuálně navazuje. A stejně jako u všech předchozích bodů i tuto změnu zákona, zvýšení tohoto příspěvku, již SPD před delší dobou tady navrhlo.

Ale pokud jde o naše zdravotně postižené spoluobčany, rovněž nestačí jen tato jedna úprava příslušného zákona. Je potřeba především zvýšit tzv. příspěvek na péči pro zdravotně postižené občany závislé na pomoci a péči jiných osob v domácí péči. Tyto příspěvky jsou neskutečně nízké a zdaleka nestačí na pořízení potřebných asistenčních služeb pro tyto osoby, zejména po jejich letošním zdražení. Například osoby v prvním stupni závislosti, tedy lidé, kteří nezvládají čtyři základní životní potřeby, pobírají na tomto příspěvku pouhých 880 korun měsíčně. Co si za to koupí? A jaké asistenční služby při dnešních cenách? Jaké můžou dostat a jaká může být kvalita životů těchto potřebných občanů za tuto částku? Ale vládě Petra Fialy je to úplně jedno.

Jen připomínám, že na jaře při přepracování rozpočtu připraveného Babišovou vládou sebrala vláda Petra Fialy z rozpočtové položky určené na tento příspěvek jednu miliardu korun. To je opravdu hanebnost. My jsme tento návrh zákona na citelné zvýšení příspěvku na péči samozřejmě již téměř před jedním rokem předložili. Ale tím to nekončí. Je ještě nutné v této oblasti přehodnotit nastavení invalidních důchodů. Osoby například ve třetím stupni invalidity, které si objektivně ze zdravotních důvodů nemohou svůj příjem zvyšovat prací a jsou odkázány pouze na invalidní důchod, musí mít právo na takový příjem, ze kterého je nutné důstojně žít.

To s důchody pod patnáct či deset tisíc korun opravdu nelze. Dělá s tím Fialova vláda něco? Předložila nějaké návrhy nebo je alespoň připravuje? Ne. Opět velká nula. Ani v tomto směru vláda nevyslala žádný signál a ministr Jurečka za KDU-ČSL je nečinný. Nic tady není, ano? Ne slova, ale činy, říkám. Nic tady není. Dle výsledků průzkumu projektu Život k nezaplacení společnosti PAQ Research počet domácností s příjmem pod hranicí chudoby vzrostl z 9 % koncem roku 2021 na momentálních 17 %, tedy téměř o polovinu.

Ano, je to za vlády Petra Fialy, čím dál víc lidí se dostává s příjmem pod hranici chudoby. Neboli, když to řeknu jednoduše, tak vláda Petra Fialy uvrhuje další statisíce a statisíce českých občanů do chudoby. Takže nejvíce ohroženi jsou samostatně žijící senioři, samoživitelé a samoživitelky. Příjmově chudá je tedy podle tohoto výzkumu každá šestá česká domácnost. Dalších 16 % českých domácností má nízké příjmy a úspory, které jim vydrží maximálně na jeden měsíc. To už jsme na třetině domácností. U samostatně žijících seniorů vzrostla příjmová chudoba od listopadu 2021 dokonce o 40 procentních bodů.

Z výzkumu dále vyplývá, že momentálně žije 43 % ze samostatně žijících seniorů v příjmové chudobě. U samoživitelů je to zhruba polovina. Doslova neudržitelná je pak situace rodičů samoživitelů. Pád do chudoby hrozí minimálně polovině z nich, a jde tak o nepřijatelné ohrožení životní úrovně, kvality života, vývoje desetitisíců dětí. Tady není na co čekat ani jediný den. Vláda ale neustále čeká.

Server Seznam v nedávných dnech publikoval několik smutných příběhů matek samoživitelek, kdy vychází zejména z podkladů Klubu svobodných matek, který samoživitelkám pomáhá. Cituji. Současná krize je bezhlavá saň, která kvůli zdražování základních životních nákladů zasahuje úplně všechny samoživitele, drtí mladé, staré z měst i vesnic, říká zakladatelka této organizace Dana Pavlousková.

Teď mám mimořádně těžké období, někdy se v noci vzbudím a jdu se na balkon vybrečet. Bojím se, co bude a jestli to zvládnu, přibližuje dlouhodobý stres z toho, jak uživit rodinu jedna z matek samoživitelek. Další citát této paní. Otcové dětí posílají výživné nepravidelně, čímž mě uvádějí do velké nejistoty, protože já pak nevím, jestli můžu žádat o pomoc v hmotné nouzi nebo ne, popisuje. Tato paní mimo jiné pečuje o sedmiletou dceru trpící schizofrenií. Pět členů jejich rodiny žije na sídlišti v panelovém bytě 1+1 o velikosti 35 metrů čtverečních.

Po odečtení nákladů na bydlení zbyde této paní v průměru pět a půl tisíce korun. Čistě matematicky, je to zhruba čtyřicet korun na osobu a den. Bez pomoci Klubu svobodných matek bychom neměli co jíst a kde bydlet - shrnuje paní - maso máme tak dvakrát do měsíce. Jsou dny, kdy sama nejím, aby děti měly dost, říká ještě. A takových případů jsou stovky a mnoho z nich zná právě například naše poslankyně Šafránková, která se tomu u nás věnuje ze své poslanecké práce. Z dat zmíněného výzkumného projektu Česko 2022 Život v nezaplacení společnosti vyplývá, že 60 % samoživitelů s dětmi po zaplacení všech měsíčních výdajů nic nezbývá nebo musí do minusu, což je o 23 % víc, než tomu bylo na podzim.

Z průzkumu dále plyne, že se samoživitelům měsíční úspory ztenčily z 3 200 korun na 660 korun. Dámy a pánové, jak jsem říkal, tak hnutí SPD podpoří - pochopitelně - program této opoziční schůze i všechny návrhy zákonů, které jsou jeho obsahem. A samozřejmě budeme nadále bojovat za to, abychom zde ve Sněmovně prosadili všechny další potřebné návrhy z oblasti sociální politiky, které jsem vám zde krátce představil a které nám Fialova asociální vláda blokuje. Je ostudné, jak tato vláda za poměrně krátkou dobu svého působení zhoršila sociální situaci milionů našich občanů a některé sociální skupiny už dovedla přímo do chudoby a na okraj sociální a existenční tísně.

Kdyby za nic jiného, tak za toto si zaslouží tato vláda odejít v každém případě. Hnutí SPD boj za práva slušných a pracujících lidí v sociální tísni rozhodně nevzdává, ani vzdávat nebude. Spravedlivá a motivační sociální politika je jedním ze základních pilířů našeho programu a věcí prvořadého veřejného zájmu. A máme k tomu jasná a propracovaná řešení v podobě již hotových návrhů zákonů, jak jsem zde jednoznačně doložil.

Děkuji za pozornost.

