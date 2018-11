Pekarová Adamová (TOP 09): Podpora členství ČR v EU podle posledních údajů roste

Zásluhu na tom mají všichni, kteří se snaží zlepšit informovanost občanů, pořádají besedy a jezdí za občany i do vzdálených regionů. Chtěla bych, aby nastolený trend vydržel, a také proto jsem v PS před časem založila Evropskou platformu, která sdružuje poslance ze 7 poslaneckých klubů. Naším cílem je o evropské politice veřejnost informovat a aktivně se na ní podílet.

Evropská unie je velký projekt. Je to však projekt lidí, takže nemá cenu si nalhávat, že je bezchybná. Našim cílem není lakovat věci na růžovo. Chceme usilovat o to, aby zaznívala rozumná a realistická řešení problémů, se kterými se Evropská unie potýká, protože my jsme její součástí, zajišťuje nám prosperitu i mír a je proto nezbytné, abychom také my přicházeli s návrhy a východisky, ne pouze hořekovali jak to „ti druzí“ udělali špatně. Velmi proto uvítám, když se k této platformě připojí i další poslanci, kteří dávají přednost konstruktivnímu jednání před svalováním viny na „Brusel“, když se na národní úrovni něco nepovede.

Zástupce KSČM a SPD jsem nepřizvala. Asi by se s námi trápili, protože jejich představa postavení naší republiky v mezinárodním společenství, se s tou naší diametrálně rozchází.

Ing. Markéta Pekarová Adamová TOP 09



