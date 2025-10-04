Aktivistka z Gretiny lodě píše Strakovce: Jsem unesený český občan

Izraelská armáda zadržela přes 450 aktivistů z mezinárodní flotily Global Sumud, která se pokoušela prolomit námořní blokádu Pásma Gazy a dovézt symbolickou humanitární pomoc. Mezi zadrženými je i česká aktivistka Šárka Přikrylová, která odmítla dobrovolnou deportaci a trvá na tom, že byla unesena. O jejím osudu rozhodne soud příští týden. Přikrylová kritizovala českou vládu za mlčení o situaci v Gaze a vyzvala k zastavení genocidy. Česká ambasáda v Tel Avivu ženě poskytuje konzulární pomoc. Je možné, že zadržení aktivisté budou převezeni do některého z izraelských detenčních zařízení, jako je vězení Ketziot na jihu země. Izraelské úřady uvádějí, že všichni demonstranti jsou v pořádku a většina z nich bude brzy vyhoštěna.
Izrael kritizuje provokaci
Flotila, složená z více než 40 lodí, vyplula 31. srpna z Barcelony s cílem dopravit jídlo, vodu a léky do oblasti sužované humanitární krizí po dvou letech války mezi Izraelem a Hamásem. Izraelské námořní síly lodě zadržely v mezinárodních vodách asi 70 námořních mil od pobřeží Gazy, použily přitom světelné paprsky a vodní děla. Mezi zadrženými jsou známé osobnosti jako švédská aktivistka Greta Thunbergová, bývalá starostka Barcelony Ada Colauová a evropští poslanci. Všichni byli odvezeni do přístavu Ašdod. Izrael flotilu označil za provokaci v bojové zóně.
Přikrylová před akcí nahrála videovzkaz, v němž uvádí: „Pokud sledujete toto video, znamená to, že jsem byla unesena izraelskými okupanty a proti své vůli odvezena do Izraele.“ Dále apeluje na českou vládu, aby přestala být spoluviníkem Izraele a aby zajistila její návrat domů. „Zastavte genocidu palestinského lidu,“ vyzývá aktivistka.
SOS! The crew on « Aurora » have been kidnapped by Israeli forces.— Waves of Freedom Suisse (@WOFAswiss) October 1, 2025
Sarka Prikrylova is a citizen of the Czech Republic.
Email and Tag the Czech Government and the Ministry of Foreign Affairs NOW:
Email: info@mzv.gov.cz
X: @CzechMFA @strakovka (Office of the Government) pic.twitter.com/FphNdH4HEQ
Po zadržení Přikrylovou navštívil český diplomat, který potvrdil, že je v pořádku. Situaci komplikuje její odmítnutí dobrovolné deportace. Soudní rozhodnutí o jejím dalším osudu se očekává už příští týden. Mezi zadrženými souputníky Thunbergové byl i slovenský občan, jemuž pomáhá slovenská diplomacie.
Zásah vyvolal mezinárodní kritiku. Turecko, Španělsko, Jižní Afrika a Itálie ho označily za pirátství a agresi. Turecký prezident Erdogan izraelskou politiku odsoudil. V Itálii vyhlásily odbory generální stávku na podporu 22 italských aktivistů, a protesty proběhly v Paříži, Madridu, Istanbulu či Buenos Aires.
?? SOS ! The crew on «Vangelis Pissias » have been kidnapped by Israeli forces.— Waves of Freedom Suisse (@WOFAswiss) October 2, 2025
Khaled Benboutrif is a citizen of France.
Tag the French Ministry for Europe and Foreign Affairs NOW : @francediplo @jeannoelbarrot
Email generator: https://t.co/yXYghxk1vZ pic.twitter.com/D9IBvgF92G
Zastavte genocidu a osvoboďte Šárku
Demonstrovalo se také v Česku. Propalestinské protesty na Národní třídě v Praze, při kterých policie zadržela 17 demonstrantů za blokování dopravy, se konaly ve čtvrtek. Demonstranti z iniciativy Proti dehumanizaci protestovali na podporu zadržené české aktivistky Šárky Přikrylové a proti izraelským akcím v Gaze, včetně zásahu proti flotile. Protest narušil dopravu, což vedlo k policejnímu zásahu a k zadržení protestujících.
V týž den se v Brně na náměstí Svobody shromáždilo téměř 250 lidí z iniciativy Proti dehumanizaci. Demonstranti volali po propuštění Přikrylové, ukončení izraelské blokády Gazy a zastavení genocidy v oblasti. Kritizovali českou vládu za pasivitu a nekritickou podporu Izraele. Během akce došlo k incidentu, při němž kolemjdoucí napadl organizátorku.
Další demonstrace se uskutečnila v pátek v odpoledních hodinách v Praze před sídlem Ministerstva zahraničních věcí ČR. Akci opět svolala iniciativa Proti dehumanizaci. Organizátoři vyzvali k okamžitému diplomatickému zásahu za propuštění Přikrylové a kritizovali zadržení flotily Global Sumud. Protestu se zúčastnilo několik desítek lidí. Přinesli transparenty s hesly jako „Zastavte genocidu“ a „Osvoboďte Šárku“. Na sociálních sítích se objevují výzvy k pokračování protestů v případě, že Přikrylová zůstane zadržena i po soudním rozhodnutí, které má padnout příští týden.
Váš přítel a spojenec: @P_Fiala @JanLipavsky @Vit_Rakusan — jste stále ve vládě, jednejte! Mezi unesenými aktivisty, které Ben Gvir neprávem označuje za teroristy, je i Češka Šárka Přikrylová. https://t.co/c5PsagHnK9— Lamis Khalilova Bartusek (@LamisK) October 3, 2025
Lidskoprávní organizace jako Amnesty International podporují tyto akce a vyzývají ministerstvo zahraničí k okamžitému zásahu. Organizace Amnesty International se obrátila na ministra zahraničních věcí Jana Lipavského s žádostí, aby zajistil bezpečnost, svobodu a práva české občanky Šárky Přikrylové.
„Vážený pane ministře, na konci srpna tohoto roku vyplula z Evropy flotila Global Sumud Flotilla, která vezla potřebné potraviny, léky a humanitární pomoc do Pásma Gazy. Vyplula po téměř dvou letech neustálých izraelských útoků na Gazu a po 18 letech nelegální blokády, která se snaží Palestince a Palestinky v Gaze záměrně vyhladovět a připravit o základní životní potřeby, a to v rámci pokračující nezákonné okupace palestinského území Izraelem. Po vstupu do mezinárodních vod Středozemního moře izraelské námořní síly flotilu ve středu zadržely. Izraelské jednotky se nezákonně zmocnily již minimálně 39 lodí a zadržely aktivisty a aktivistky z nejméně 40 zemí. Ty následně odvezly do Izraele. Izraelské zadržení flotily, navzdory celosvětovým výzvám k zajištění bezpečného proplutí, odhaluje zakořeněnou beztrestnost, která pohání probíhající genocidu v Gaze a 18 let trvající nelegální blokádu. Mezi zadrženými plavidly je také loď Aurora, na které plula Češka Šárka Přikrylová. Její bezpečnost, právní postavení a přístup ke konzulární pomoci nyní závisí na rychlé reakci českých úřadů. Vyzýváme Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, aby okamžitě podniklo všechny dostupné diplomatické kroky k zajištění bezpečnosti, svobody a práv české občanky Šárky Přikrylové včetně bezpečného návratu z Izraele,“ uvádí organizace Amnesty International.
Humanitární pomoc zůstává v přístavu
Izrael zdůrazňuje, že žádná loď neporušila blokádu a aktivisté budou deportováni v příštích dnech. Ministerstvo zahraničí zveřejnilo videa potvrzující, že Thunbergová je v pořádku a v bezpečí.
Procedures are under way to wrap up the Hamas-Sumud provocation and to finalize the deportation of the participants in this sham.— Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) October 3, 2025
Already 4 Italian citizens have been deported. The rest are in the process of being deported. Israel is keen to end this procedure as quickly as… pic.twitter.com/LeM1R25jTP
Incident navazuje na předchozí pokusy o prolomení blokády a zvyšuje napětí v oblasti. Podle OSN hrozí v Gaze hladomor. Humanitární pomoc, která měla být vezena flotilou Global Sumud do Gazy, zůstává zatím v Izraeli. Lodě s pomocí – především symbolickým množstvím jídla, vody, léků a dalšího materiálu – byly odvezeny do přístavu Ašdod. Izraelské úřady již dříve nabídly, že pomoc předají přes oficiální kanály do Pásma Gazy. Aktivisté to však odmítli a pokusili se prolomit blokádu. Podle izraelského ministerstva zahraničí je pomoc pod kontrolou a bude distribuována humanitárními organizacemi; akci aktivistů označilo za provokaci v bojové zóně.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Naďa Borská