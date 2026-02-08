„Funguje? Ale vidíte jen jednoho Číňana.“ Hádka nad paragrafem v ČT

Hosty Otázek Václava Moravce byli ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO), exministr a předseda STAN Vít Rakušan a také senátoři Martin Červíček (ODS) a Robert Šlachta (Přísaha).
V úvodu pořadu Česká televize zveřejnila výsledky volebního modelu agentury Kantar. Hnutí ANO si v lednu udrželo velký náskok, získalo by stejný výsledek jako v říjnových volbách. Druhá by byla ODS s odstupem více než dvaceti procentních bodů, za ní by se pak umístilo hnutí STAN, které si oproti volbám polepšilo. Pohoršili si naopak SPD a Motoristé.
Dále se hovořilo o kauze SMS zpráv vicepremiéra Petra Macinky (Motoristé). Moravec uvedl, že prezident se v příštím týdnu chystá na policii podat vysvětlení.
„Opoziční role nám dává křídla,“ pochvaloval si Rakušan. A dodal, že díky tomu, že je v opozici, může teď komentovat, že policie koná, což by jako ministr nemohl. „Věřím, že policie to prošetří správně. Podíval jsem se do etymologického slovníku, kdo je vyděrač,“ uvedl exministr a mínil, že k vydírání prezidenta ze strany Macinky došlo.
Moderátor namítl, že policie se nebude řídit etymologickým slovníkem.
Červíček hovořil o arogantním chování, které se mu nelíbí. „Chápu názorovou odlišnost. Ale nerozumím tomu, jestli tohle je názorová odlišnost, arogance moci nebo snaha o změnu ve vedení státu. Je to absurdní. Někteří lidé se chovají nepřijatelným způsobem, alespoň pro mě,“ pravil Červíček.
„Je to nešťastné, co tady řešíme,“ konstatoval Šlachta. Připomněl, že pravděpodobně nešlo o jednu SMS zprávu, ale o vývoj, který trvá delší dobu. „To nevidíme,“ připustil senátor. Ze dvou SMS zpráv podle něj nepoznáme, jestli šlo o vydírání. Připomněl, že Macinka byl bývalý koaliční partner Přísahy. Podotkl, že lidé mu teď říkají, že je dobře, že se rozešli. Jedním dechem hovořil o Macinkově „idiocii“ i o tom, že je „geniální politik, který spojil opozici“ a zařídil, aby lidé vyšli do ulic.
„Vývoj, který teď probíhá, je nešťastný. Máme zájem na korektních vztazích s Hradem. Chtěli bychom začít pracovat pro lidi, naplňovat náš program, komunikovat s prezidentem normálně,“ uvedl Metnar.
Zdůraznil, že vláda chce komunikovat věci, které jsou pro občany důležitější.
Kdo je vinen současnou situací?
„Když vykolejí vlak, dostává se na koleje zpět obtížně,“ namítl Rakušan.
Moravec vyslovil názor, že Macinkovo vystupování premiérovi možná vyhovuje, protože za něj „odvede špinavou práci“.
„Doufám, že voliči jim to spočítají,“ pokračoval Rakušan. Zopakoval, že „Motoristé mohli podat kompetenční žalobu“. Macinkův postup prý nechápe.
„Pane bývalý ministře, o čem tady vykládáte? Volebních průzkumů se toto nedotklo. Zameťte si před vlastním prahem,“ vyzval ministr Metnar svého předchůdce.
Moderátor se zeptal, jestli situaci zklidní, když Macinka bude po dva roky řídit dvě ministerstva.
„Nezklidní,“ reagoval senátor Červíček. „Jsme svědky něčeho, co bychom nechtěli každodenně vidět v politickém životě,“ mínil Červíček. Základním problémem podle něj je jmenování ministra životního prostředí. Jediný, kdo by měl říct, že to, co se děje, není normální, by měl být podle jeho slov premiér.
Šlachta se vrátil k Rakušanově metafoře o vykolejení vlaku. Řekl, že „vykolejení vlaku“ bylo, že když se na Filozofické fakultě střílelo, tak tehdejší ministr „chlastal“.
„Opět zopakuji – Macinkovu komunikaci vnímám jako nešťastnou. Já bych to takto nekomunikoval. Ale chceme, aby to již skončilo,“ řekl Metnar a začal hovořit o kauzách ODS. Zmínil kauzu Petra Nečase a jeho tajemnice. „Komunikace našeho koaličního partnera je obecně nešťastná, měla by co nejrychleji skončit,“ zdůraznil ministr.
Moderátor Moravec zmínil sponzora Motoristů Richarda Chlada. Chtěl vědět, jestli by tento podnikatel mohl být ministrem životního prostředí. Objevuje se to prý na sociálních sítích.
„Pořád se počítá s Turkem,“ soudí Šlachta. Motoristé podle něj rádi vzbuzují emoce a sbírají lajky. „Tato strana na tom stojí,“ domnívá se senátor.
„Je to provokace. To bych nekomentoval. Je to absurdní,“ vyjádřil se ke spekulacím o případné kandidatuře podnikatele Chlada ministr Metnar.
„Je to provokace vašeho koaličního partnera,“ mínil Červíček.
„Turek zjistil, že ministrem nebude. Možná teď pouští balónky s Chladem. Myslím si, že prezident se vyděsit nenechá,“ soudí Rakušan. Dodal, že jeden člověk, navíc „začátečník, influencer a provokatér“ Macinka nedokáže řídit dvě ministerstva po dva roky.
„Vláda je kolektiv, řídí ji Babiš,“ řekl Metnar.
V ČT proprali kauzu Dozimetr i Babišovu smrt
Hovořilo se i o korupci v Dopravním podniku. „Organizovaný zločin pod názvem Dozimetr má několik větví. Nekomentuji trestní řízení, ale měli bychom o věcech mluvit. Je to závažná záležitost, žádá si, aby se o ní hovořilo i na parlamentní půdě,“ sdělil Metnar.
Rakušan namítl, že kauza Dozimetr se čtyři roky zneužívá. Zdůraznil, že je teď u soudu. Policie kauzu vyšetřila a dovedla k soudu. „Teď nahrazovat činnost soudců činností poslanců SPD je nesmysl,“ soudí exministr.
„Strany potřebují peníze na činnost, to vypovídají svědci u soudu,“ uvedl Šlachta. Objevily se podle něj spekulace, že Rakušan byl o policejním zásahu informován předem. „STAN byl financován z černých peněz. Je to ve výpovědích,“ zdůraznil senátor.
„Klidně o tom budu mluvit. Žádné vyšetřovací komise se nebojím,“ rozčílil se Rakušan. Současná vláda se podle něj chová licoměrně. „Věc není dořešena. Lidé budou vypovídat u soudu. Není to naše kauza, je to kauza Dopravního podniku,“ zdůraznil exministr. Hnutí STAN podle něj udělalo podrobný audit. „Krejčíře ani Rédla jsem v životě neviděl,“ dodal Rakušan.
„Všichni vědí, že je organizovaný zločin spojený s vaším hnutím,“ pustil se do Rakušana ministr Metnar. „A vy si dovolujete obvinit nás z nějaké licoměrnosti,“ dodal Metnar. „Vaše manipulace, pane bývalý ministře, je zvláštní,“ rozčílil se politik.
Červíček mínil, že parlamentní vyšetřovací komise v této chvíli nemá smysl. „Zpochybňujeme princip právního postupu,“ domnívá se senátor. Potom hovořil o odvádění pozornosti ve stylu „vrtěti psem“.
Dalším tématem bylo vložení majetku Andreje Babiše (ANO) do tzv. slepého fondu. Moderátor Moravec soudí, že Babiš nesplnil svůj slib, že se mu majetek nikdy nevrátí.
„Já jsem ten materiál nečetl. Pokud to tak je, je to špatně, premiér lhal,“ připustil Šlachta. Ohrozilo by se tím podle něj čerpání evropských dotací pro ČR.
„Veškeré kroky, které premiér činí, jsou složité právní kroky. Věřím, že to bude dotaženo do konce. Činit závěry z nějakého článku v novinách není relevantní,“ mínil Metnar.
Moderátor zdůraznil, že to nebude až po smrti premiéra, kdy jeho děti budou mít vliv na správu majetku.
„Teď mluvíme o smrti?“ podivil se Metnar. Potom hovořil o faulech a honbě za senzací. „Celý proces se nedokončil. Věřím, že svůj střet zájmů premiér vyřeší,“ zdůraznil ministr.
„Nejde o porušení slibu, když nabudou akcie Agrofertu děti premiéra po jeho konci ve funkci, nikoliv až po jeho smrti?“ naléhal moderátor Moravec.
„Ne,“ odpověděl ministr stručně.
„Samotný veřejný příslib by měl být ze strany premiéra naplněn. Jinak jde o porušení příslibu. Doufám, že premiér, který dal veřejný příslib, ho splní,“ řekl Červíček.
Co bude s paragrafem o neoprávněné činnosti pro cizí moc?
Na přetřes přišlo i zatčení čínského novináře na základě nového paragrafu o „neoprávněné činnosti pro cizí moc“, za kterou hrozí i pět let vězení.
Šlachta připomněl, že ten nový paragraf může být zneužitelný. Je potřeba ochrana před zneužitím. Vyřešit by to měl Ústavní soud.
Metnar uvedl, že vždy musí být naplněna skutková podstata daného deliktu. Zrekapituloval diskusi kolem přijetí paragrafu. „I trestní kolegium Nejvyššího soudu to kritizuje. Není možné, abychom s tím něco neudělali. Musíme s tím něco udělat, je to právní paskvil,“ zdůraznil ministr.
Rakušan uvedl, že policie paragraf zatím použila jen jednou. „Tenhle paragraf nám chyběl. V době hybridních útoků ho potřebujeme,“ domnívá se šéf hnutí STAN.
Červíček připomněl, že paragraf kritizovala nejen opozice, ale i senátoři. „Osobně jsem to kritizoval. Počkejme na vyjádření Ústavního soudu,“ dodal člen horní komory Parlamentu ČR.
Po krátkých zprávách Moravec hovořil o „hybridních hrozbách ze strany Ruska“, které se v minulosti dotkly také České republiky. Připomněl, že ve středu se vláda dozví, jak o onom kontroverzním paragrafu rozhodl Ústavní soud.
„Těch ‚kdyby’ kolem tohoto paragrafu je příliš. Počkejme si, jak dopadne nález Ústavního soudu. Na základě tohoto paragrafu máme člověka ve vazbě. Vláda se tím bude velmi detailně zaobírat. Je tam celá řada ‚ale‘. Variant je mnoho – od modifikace až po zrušení,“ mínil Metnar.
„Paragraf je v pořádku, není to legislativní paskvil,“ stál si Rakušan na svém. Takový paragraf je podle něj v našem právním řádu nutný. Možnost zrušení ho prý děsí.
„Říkáte, že funguje. Ale vidíte jen jednoho Číňana. Nevíte, co je rozpracované. Z parlamentu by měly vycházet kvalitní zákony,“ zdůraznil Šlachta.
„Jde mi o to, aby takový paragraf v našem právní řádu byl,“ zopakoval Rakušan.
„Tolikrát jsem slyšel, že chybí paragraf. Je to o využívání,“ domnívá se Metnar. Nezpochybňuje prý, že bezpečnostní složky vznesly požadavky na takový paragraf, nerozporuje to. „Ale stojím si na tom, že je to paskvil,“ zdůraznil ministr.
„Nikdo nezpochybňuje potřebu,“ připustil Červíček.
Moderátor chtěl vědět, jestli stopy kauzy Epstein, která otřásá Spojenými státy americkými, vedou i do ČR.
„Mohu vás ujistit, nemám momentálně informace, že by se policie v současné době tímto zabývala,“ zdůraznil ministr. Dodal, že pokud se policie něco dozví, musí se tím zabývat. „Zvlášť v tak citlivé otázce týkající se zneužívání. Zatím přes mě nešla jediná žádost,“ zopakoval Metnar.
„Jestli podněty budou, policie je musí prověřovat,“ souhlasil Červíček. Obával by se prý možnosti, že v této kauze jde o propojení s hybridními hrozbami. „Neměli bychom naskakovat na případné podvrhy,“ vypíchl senátor.
Šlachta řekl, že věří zpravodajským službám. „Naši mají dobrou spolupráci s FBI,“ domnívá se senátor.
Ani Rakušan žádné zprávy nemá. Hovořil o případné vydíratelnosti politiků. Je prý možné, že Rusko se bude snažit dostat ke zprávám, které mají Američané k dispozici. Potom kritizoval plánované výdaje na obranu a bezpečnost. „Hrozby jsou reálné. Jsme v nebezpečné době,“ konstatoval Rakušan.
„Stabilita financování je důležitá,“ připustil Metnar. Návrh předchozí vlády byl podle něj krácen, protože ve státním rozpočtu vznikla díra, nebyly pokryty položky, které se musely přeorganizovat. „Srovnáváme nesrovnatelné. Náš návrh je nižší, než byl návrh předchozí vlády, v tom se shodneme, ale neříkejte, že nám nejde o bezpečnost,“ podotkl ministr.
„Žijeme v relativně bezpečné zemi. Bezpečnostní a zpravodajské služby budou schopné žít, ale nedáváme dost na rozvoj, tam to bude nejvíc chybět. Nejhorší pro toto prostředí je nepředvídatelnost rozpočtu, že by si nemohli naplánovat rozvoj,“ poznamenal Červíček. Podobně je to podle něj s policií. Nebudou prostředky na rozvoj sboru. „Nestačí, aby přežívali,“ zdůraznil senátor.
