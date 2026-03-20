Rajchl (PRO): Nepatřím mezi ty, co by uhnuli či otočili

23.03.2026 8:02 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k prosazování zájmů ČR.

Rajchl (PRO): Nepatřím mezi ty, co by uhnuli či otočili
Popisek: Poslanec Jindřich Rajchl

Trump prosazuje zájmy USA. 

Putin prosazuje zájmy Ruska.

A Ursula s naší pětidemolicí prosazuje zájmy Ukrajiny a politických neziskovek. 

Mějte mě za cynika, ale já už tuhle hru na solidaritu hrát nechci. Pojďme ji ukončit a začít tvrdě hájit zájmy České republiky! 

Odstupme od ETS 2 a následně i od ETS1.

Odejděme z Lipské burzy.

Obnovme dodávky ropy a plynu z Ruska.

Odmítněme migrační pakt.

Zapomeňme na pomatené ideologie genderismu, multikuluralismu a další sociální konstrukty ničící tradiční Evropu.

Začněme se starat víc o naše občany než o ukrajinské migranty.

Připravme Českou republiku na rozpad EU.

Je to odvážný plán, jenž vyvolá salvy řevu od všech možných agentů politických neziskovek opozicí začínaje a Halíkem konče.

Ale já za ním stojím a jsem připraven jej prosazovat.

A vy už jste se jistě přesvědčili, že já nepatřím mezi ty, co by uhnuli či otočili.

JUDr. Jindřich Rajchl

  • PRO
  • Předseda strany Právo Respekt Odbornost
  • poslanec
Psali jsme:

Babiš o požáru po bezpečnostní radě: Ve hře jsou čtyři verze
„V České republice zahořela továrna“. Co píše svět o požáru Pardubicích
Zbabělci, vy nechcete pomáhat? Trump naštván na NATO
Zrovna Nerudová by se smát neměla. Turek, Macinka a angličtina

JUDr. Jindřich Rajchl byl položen dotaz

Myslíte, že lze srovnávat Putina a Pavla?

Že lze srovnávat Rusko a nás? Je podle vás v Rusku demokracie a lze tam svobodně vyjádřit svůj názor? Je fakt, že to se svobodou názoru i u nás pokulhává na jednu nohu, ale pořád tu podle mě svoboda je, jen se bohužel moc netoleruje jiný názor, ale to způsobujete hlavně vy politici, nemyslíte? Ať je...

Rajchl (PRO): Nepatřím mezi ty, co by uhnuli či otočili

8:02 Rajchl (PRO): Nepatřím mezi ty, co by uhnuli či otočili

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k prosazování zájmů ČR.