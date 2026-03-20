Rajchl (PRO): Nepatřím mezi ty, co by uhnuli či otočili

Trump prosazuje zájmy USA.
Putin prosazuje zájmy Ruska.
A Ursula s naší pětidemolicí prosazuje zájmy Ukrajiny a politických neziskovek.
Mějte mě za cynika, ale já už tuhle hru na solidaritu hrát nechci. Pojďme ji ukončit a začít tvrdě hájit zájmy České republiky!
Odstupme od ETS 2 a následně i od ETS1.
Odejděme z Lipské burzy.
Obnovme dodávky ropy a plynu z Ruska.
Odmítněme migrační pakt.
Zapomeňme na pomatené ideologie genderismu, multikuluralismu a další sociální konstrukty ničící tradiční Evropu.
Začněme se starat víc o naše občany než o ukrajinské migranty.
Připravme Českou republiku na rozpad EU.
Je to odvážný plán, jenž vyvolá salvy řevu od všech možných agentů politických neziskovek opozicí začínaje a Halíkem konče.
Ale já za ním stojím a jsem připraven jej prosazovat.
A vy už jste se jistě přesvědčili, že já nepatřím mezi ty, co by uhnuli či otočili.
JUDr. Jindřich Rajchl
