Rajchl (PRO): Tohle je absolutní skandál!

Pamatujete si na případ vzteklého Ukrajince z Tachova, jenž hystericky řval a odporně vyhrožoval strážníkovi, jen mu chtěl dát pokutu? Tak tenhle případ se konečně dostal před soud a k údivu všech normálních lidí nebyl tento agresor odsouzen.
Soudkyně trestní stíhání zastavila s tím, že prý je pro něj tohle jednání přirozené (!!!). To jako vážně? Když bude pro někoho přirozené řešit spor se strážníky tím, že je zmlátí, tak to bude taky ok?
A jaký to vysílá vzkaz pro zasahující strážníky, když jim justiční systém nedokáže poskytnout ochranu ani při takto hrubém a odporném jednání? Vůbec bych se nedivil, kdyby příště, až na ně někdo takhle začne řvát, prostě sbalili fidlátka a odjeli.
Za mě je to absolutně šílené rozhodnutí a velmi oceňuji státního zástupce, jenž proti němu podal stížnost. Pokud mu ale nadřízený soud nevyhoví, tak už se budu všem výlevům opozice o tom, že je naše justice nestranná, jen smát. Tohle totiž udělat náš občan, tak z toho bez trestu v žádném případě nevyvázne.
Na závěr bych chtěl podpořit všechny naše policisty a strážníky, kteří se dnes a denně musejí s agresivními Ukrajinci potýkat. Dámy a pánové v uniformách, prosím, nebojte se jich a konejte vaši práci se vší rozhodností. Pokud byste měli jakýkoliv problém, jenž by vznikl právě z toho důvodu, že jste zasahovali proti Ukrajinci, tak se mi neváhejte ozvat. Rád vám nabídnu právní pomoc zdarma.
Budu stát za vámi!
JUDr. Jindřich Rajchl
