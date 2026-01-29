Richterová (Piráti): Vláda ignoruje již rok účinnou novelu služebního zákona

Vážené, paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové a členky vlády, vážení občané,
dnes je tady mimořádná schůze svolaná vládou. To samo o sobě se děje, dělo se to vždycky, ale takhle na začátku volebního období, bez toho, pokusit se ty zákony projednat řádně, se to v minulosti nestávalo.
Máme zařazené dva zákony, které by mohly být zcela standardní, novela zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny a návrh zákona o státních zaměstnancích, kdyby se vláda Andreje Babiše nerozhodla porušit základní běžný postup. U novely jednacího řádu nechtěli vládní poslanci dohodu, ačkoliv téměř všechny kluby z opozice deklarovaly ochotu se dohodnout. My za Piráty jsme byli připraveni, protože si jsme vědomi toho, že u modernizace jednacího řádu Sněmovny je potřeba tu shodu hledat.
U návrhu zákona o státních zaměstnancích pak jde o obrovskou úpravu, která je připravená narychlo a bez reflektování změn, které se staly v minulém roce.
Takže to jsou dvě zcela nestandardní věci. Jedna, zahození snahy se dohodnout u jednacího řádu a druhá, opakování chyb, které se u nastavení služebního zákona kvůli zbrklosti a příliš rychlému schvalování staly už v minulosti.
PhDr. Olga Richterová, Ph.D.
A když budeme ještě trochu konkrétnější, tak právě u zrušení služebního zákona jde o tři základní věci. Nebudu dlouhá, budu ráda, když si je poslechnete.
Za prvé jde o hazard s evropskými miliardami. Varujeme jako Piráti, že zrušení služebního zákona, jež navrhuje vláda Andreje Babiše, znamená ohrožení miliard z Evropy, protože zavedení služebního zákona, včetně pojistek nezávislosti státních úředníků bylo před lety právě jednou z těch konkrétních podmínek od Evropské komise pro čerpání evropských fondů. Logicky - nezávislá expertní státní správa znamená nezávislé a důsledné hlídání evropských peněz. To je důvod, proč jsme tehdy museli služební zákon zavést. Nyní vládní koalice a poslanci z řad ANO, SPD a Motoristů navrhují právě tento zákon zrušit a úplně vymazat všechny pojistky, jež dnes chrání experty ve státní správě před politickým tlakem.
Co se může dít? Účelové přidělování dotací žadatelům předvybraným podle politického klíče. Nikdo si nepřejeme politické tlaky na experty ve státní správě. Za pirátský poslanecký klub tohle je věc, kvůli které tento zákon nemá projít. Ale krom toho, že jsou tedy ohroženy příjmy z evropských prostředků, příjmy pro české firmy, české občany, pro české veřejné služby, tak jsou tam ještě dvě věci.
Ta druhá - takovýto návrh táhne celou zemi zpátky do devadesátek, protože ty skutečné problémy státní služby zůstávají. Ten návrh nechává platové tabulky nastavené jako v 19. století, prostě podle odsloužených roků. To je skutečný problém a to se nemění. Jsou tam ponechaní takzvaní státní tajemníci namísto opravdu, skutečně šéf úředníka, top experta, který by koordinoval management priorit na tom ministerstvu. Já bych tímhle už zabíhala do detailů, do kterých nechci. Ale na konkrétních věcech se ukazuje, že namísto toho, aby se řešily ty skutečné problémy, čili zastaralý nekonkurenceschopný platový i kariérní systém, neefektivní systém řízení, to jsou opravdu objektivní problémy české státní služby, namísto toho se řeší věci klíčové pro Babišovu vládu. To je tedy naprostá loajalita a ohebnost. Veškeré záruky nezávislosti, veškeré bariéry pro experty, kteří potřebují být odděleni od tlaků ze strany aktuálních vládnoucích politiků, jsou smazávány. To znamená, směr banánová republika, směr Orbánovo Maďarsko, směr Ficovo Slovensko. To fakt za Piráty nechceme.
A třetí věc k této novele. V důvodové zprávě jsou zásadní omyly, které ukazují, že ignorují předkladatelé a že ignoruje celá vláda již rok účinnou novelu služebního zákona, již rok účinné změny zavedené takzvanou flexibilizační novelou. Opravdu důležité je, že řada výhrad uvedených v důvodové zprávě už není pravdivá. Byly opravené. Takže ty výtky vůči konkrétním chybám zákona o státní službě se povedlo opravit v minulém období a už rok to platí. Jasně, ne všechno se zatím úplně propsalo do praxe. To vždycky trvá. Ale jestli má něco smysl, tak po tom roce vyhodnocovat, co se jak povedlo, a případně opravdu dořešit ty velké oblasti: platy, kariérní řád, efektivnější systém řízení. Ale není pravda velká část těch výtek, co jsou v té aktuální důvodové zprávě. Tak to je třetí věc.
Prosím, alespoň v textu, který je černé na bílém, nelžete. S řadou těch věcí jsme se už jako stát vypořádali a tuhle ukvapenou novelu sloužící pouze pro snazší ohýbání expertů, sloužící pouze pro hazard s evropskými miliardami, které budou ohroženy, a proto, aby z nás byla rychleji nějaká banánová republika, tak právě kvůli tomu všemu tenhle návrh my budeme muset odmítnout bez ohledu na to, co se tady pak bude detailně diskutovat. Ale v tom velkém rámci je to takhle problematické.
Já bych ráda, aby nezapadlo, že jsme byli připraveni jednat, že si uvědomujeme problémy, jak těch velkých věcí ohledně státní správy, zejména tedy ty platové tabulky jak z 19. století, a chybějící efektivní možnost řízení na úrovni ministerstev. Ale tak jako u jednacího řádu jste dali jasně najevo, že dohodu nechcete, tak jste to způsobem předložení dali najevo i u toho služebního zákona. Mě to mrzí, my jsme byli připraveni spolupracovat, ale za pirátský poslanecký klub jsme nyní nuceni uvést tu debatu takto.
Děkuji.
