Scheinherr (Praha sobě): Trvalo to neskutečný rok

17.06.2026 6:23 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k levnějšímu kuponu pražské MHD pro lidi v nouzi

Scheinherr (Praha sobě): Trvalo to neskutečný rok
Foto: Hans Štembera
Popisek: Náměstek primátora Adam Scheinherr

Neuvěřitelný rok trvalo Radě hl. města, než lidem v nouzi umožnila jezdit dočasně pražskou MHD s levnějším kuponem. O tuto možnost přišli se změnou systému sociálních dávek. Je jich jen několik set a pro Prahu to je nepatrný náklad. Ostuda je, že jsem o to žádal každé zastupitelstvo od června 2025, a až doteď marně.

Zlevnit kupony MHD pro lidi v nouzi je to nejmenší, co pro ně město může udělat. Pomůžeme jim tim třeba i při hledání práce. Sice zatím půjde jen o měsíční kupony, takže oproti těm čtvrtletním s tím bude pro všechny víc práce, ale cokoli je lepší než současné nic.

ZDE jsem před rokem uvěřil slibům, že řešení je nadosah. Trvalo to neskutečný rok.

Ing. Adam Scheinherr, MSc., Ph.D.

  • PRAHA SOBĚ
  • krajský zastupitel
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Článek obsahuje štítky

MHD , sleva , Praha sobě , Scheinherr

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Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k levnějšímu kuponu pražské MHD pro lidi v nouzi