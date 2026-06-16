Dostál (BPP): Maďaři odmítají migrační pakt, Češi by měli také

Článek byl převzat z Profilu JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. - Maďaři odmítají migrační pakt, Češi by měli také
Maďaři odmítli migrační pakt a naše vláda by ho měla odmítnout také. Pozor, Česko NEMÁ výjimku z migračního paktu!! Povinné relokace či "migrační výpalné" nám hrozí úplně stejně, jako jiným státům EU. Jak je to přesně s tou "výjimkou"?
Protože máme v ČR aktuálně migranty z Ukrajiny, podobně jako jiné členské státy migranty z Afriky, dostali jsme výjimku z povinnosti platit do "fondu solidarity". Dočasně. Pro letošek, 2026. Zda nám eurokrati přiznají tuto výjimku i příští rok, je zcela mimo naši kontrolu - parlamentu, vlády.
Proces udělování výjimek je extrémně netransparentní. Takže za rok si můžeme o výjimku požádat, ale nemusíme ji dostat. Pokud ji nedostaneme, budeme muset už v roce 2027 přijímat relokace, nebo platit 20 000 eur "výpalné" za každého nepřijatého. Výjimka pro ČR je tedy dočasná, potrvá jen tak dlouho, dokud budeme mít v ČR statisíce Ukrajinců pod "dočasnou ochranou".
JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M.
Pamatujete, co je jednotka dočasnosti? Jeden furt. Takže jestli v ČR budeme mít Ukrajince pod dočasnou ochranou nafurt neboli napořád, je šance, že na nás "bruselská božstva" zhlédnou laskavě i v roce 2027 a dál, a nebudeme muset platit ani přijímat "chirurgy z Belfastu". Pokud ale řekneme, dost bylo dočasných ochran, Migrační pakt na nás dopadne s plnou vahou. Hezká motivace, viďte? Taková evropská...
Maďaři mají recht a je dobře, že se ten jejich nový Magyar může sice tvářit jako miláček Leyenové (aby dostal ty miliardy, blokované Bruselem Orbánovi), ale v zásadních věcech umí hájit maďarský zájem. Babišova vláda by měla být podobně tvrdá a migrační pakt SKUTEČNĚ odmítnout, jak to prohlašovali před a krátce po zvolení. Ne lavírovat a řešení odkládat.
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Proč je nutno Migrační pakt odmítnout, z hlediska ústavnosti? Česká republika je svrchovaný stát. Stát činí státem tři prvky: státní území, státní obyvatelstvo a státní moc (tedy moc, vykonávaná na onom území oním obyvatelstvem). My, občané ČR, proto máme svrchované právo rozhodnout, kdo bude na území ČR vstupovat či zde pobývat. Můžeme toto právo komukoliv cizímu založit, dočasně či trvale; můžeme za tím účelem třeba i přijmout nějakou mezinárodní úmluvu; ale každou úmluvu můžeme vypovědět a právo pobytu komukoli, kdo není občan, ukončit, z jakéhokoliv důvodu či bezdůvodně.
Je to tvrdé? Ano, ale občanství je privilegium, ne nárok každého přistěhovalce. Ti nejsou zcela bezprávní. Mají právo být občany zase ve své zemi a vypakovat z ní kohokoliv cizího včetně nás. Taková jsou staletá pravidla hry. Není žádoucí tato pravidla rušit a odevzdávat někam na Evropskou komisi naši svrchovanost v rozhodování o tom, kdo bude relokován na naše území, nebo jakou pokutu budeme muset zaplatit v případě odmítnutí.
Řešením migrace není přijmout do Evropy půlku Afriky či Asie. Řešením je dát zdrojovým zemím migrace mír a brojit proti útokům, převratům, sankcím a změnám režimu, kvůli kterým to tam není k žití a které tam, bohužel, často organizují právě "hodnotové" západní státy.
V Evropském parlamentu budu ve všech hlasováních pro revizi či zrušení Migračního paktu, spolu s kolegy europoslanci z Francie, Nizozemí, Maďarska, byť jsme zatím menšina, za "cordonem sanitaire". Ale úkolem menšiny v politice je dělat vše pro to, aby se po příštích volbách stala většinou.
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