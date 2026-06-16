Kordová Marvanová: Odpovědi dětského ombudsmana mě překvapily

17.06.2026 9:15 | Monitoring
autor: PV

Reakce na svém veřejném facebookovém profilu na odpovědi dětského ombudsmana k případu zavražděné Viktorky

Kordová Marvanová: Odpovědi dětského ombudsmana mě překvapily
Foto: Repro ČT24
Popisek: Hana Kordová Marvanová

Měla jsem velké očekávání, že nově zřízená funkce dětského ombudsmana bude pomáhat, aby ohrožené děti měly konečně zastání. Odpovědi JUDr. Martina Beneše, který tuto funkci nyní vykonává, mě však velmi překvapily.

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Podle všech dostupných informací (ze spisů, většina byla publikována) měla soudkyně k dispozici všechna fakta o nebezpečnosti rodičů. Přesto dvouapůlletou holčičku Viktorku svěřila biologickým rodičům, kteří o ni dosud nejevili zájem a byla od narození v péči pěstounů.

Na překážku nebylo ani to, že byl otec stále v soudně nařízené ochranné léčbě kvůli násilné trestné činnosti, drogám, psychatrickému onemocnění, měl omezenou svéprávnost. A dětský ombudsman ani v takovém případě nevidí chybu v rozhodnutí soudu. Nevím, jaká větší rizika už by musela být!

Jestli ve stejném duchu budou znít závěry komise na Ministerstvu práce a sociálních věcí, která nyní šetří případ Viktorky, kterou zavraždil její otec, tak moje důvěra v možnost nápravy systému klesne ještě níž.

Bohužel jako advokátka vidím mnoho situací, kdy systém děti dostatečně nechrání. Proto se musí změnit zákony i přístup odpovědných lidí v sociálním systému OSPOD a v justici! Čekala jsem, že tímto směrem bude působit i dětský ombudsman...

Ale my v Senátu se o to budeme snažit dál. Dostáváme spoustu podnětů lidí, kteří nám posílají alarmující případy jak z opatrovnické justice, tak ze systému sociální práce a pěstounství. Ochrana dětí a právo na bezpečí musí být na prvním místě.

JUDr. Hana Kordová Marvanová

  • BPP
  • senátorka
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Článek obsahuje štítky

bezpečnost , děti , ombudsman , Kordová Marvanová

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