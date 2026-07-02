Richterová (Piráti): Odvolá pan premiér ministryni Mrázovou?

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci,
na tom, že jsme se dostali až k té mojí interpelaci, je vidět, jak opravdu dobře zacílený je ten návrh pirátského poslaneckého klubu, aby ministři byli motivováni i finančně chodit na interpelace, protože ta spousta prázdných židlí za mnou ukazuje, že tady prostě dnes chybí téměř všichni ministři, aby mohli odpovídat na interpelace poslanců. Je tady jenom paní ministryně Mrázová. Já budu velice ráda, pokud bude paní ministryně reagovat. Současně ta má otázka, ta má interpelace je směřována přímo na pana premiéra, protože on je odpovědný za složení vlády a on by mně měl odpovědět, jaké vyvodí důsledky z toho, co se dělo kolem kauz paní ministryně Mrázové. A opravdu ta interpelace je přímo otázkou na to, zda pan premiér paní ministryni Mrázovou odvolá, a to z následujících důvodů a s následujícím odůvodněním.
Ty otázky se týkají prostě spojení osoby odpovědné za agendu bydlení, člověka odpovědného jako ministryně za to, jak budou fungovat pravidla týkající se výstavby černých staveb a dostupnosti bydlení, který zároveň čerpá a čerpal výhodu z obecního bytového fondu, výhodu, která prostě nemůže vzbuzovat důvěru veřejnosti, a který zároveň má černé stavby na svém pozemku. Já jsem tu interpelaci podávala vlastně v dubnu, čili tam nejsou ještě úplně všechny skutečnosti. A nyní je vlastně prostor na plénu Sněmovny se o tom pobavit, pobavit se o rozsahu těch kauz a potom přerušit to projednávání, aby tak, jak to předjímá jednací řád, jsme to potom mohli doprobrat s panem premiérem Babišem. Akorát tady nebyla vůle to přerušit v tom minulém projednávání, když se to tady otevřelo. Nebyla, což je velmi překvapivé, vůle to přerušit a já si tedy myslím, že musíme využít tu jedinečnou příležitost to probrat teď, i když je velká škoda, že tady není předseda vlády. A já tedy mám ty otázky zde před sebou... (Poslankyně se dívá do svého notebooku.) ...a myslím si, že je užitečné pro začátek té diskuse, abych část z nich připomněla.
PhDr. Olga Richterová, Ph.D.
Ta první klíčová otázka je prostě na předsedu vlády. Zda považuje za slučitelné, a to s výkonem funkce ministryně pro místní rozvoj, která má v gesci bydlení, tak zda považuje za slučitelné, aby členka vlády dlouhodobě užívala obecní byt za podmínek výrazně výhodnějších než tržní nájem a současně měla řešit bytovou nouzi, to, jak se lidé dostávají do bytových potíží, a zároveň řešila třeba i zákon o podpoře bydlení, ale bohužel jeho osekáním a vykostěním. Zajímalo mě, zda se o věci premiér s paní ministryní Mrázovou bavil, zda se jí ptal, jak to celé fungovalo, jak konkrétně se ty byty v Bílině přidělují, kdo rozhoduje o prodlužování nájemních smluv, ale to čistě z toho důvodu, aby bylo jasné, jak je to se střetem zájmů. Jak je to s tím, když člověk, který byl starostka v Radě města a bydlí v obecním bytě, prostě předešel podezřením, že má výhody, co běžní lidé nemají. Takže mě zajímalo, jestli to třeba premiér řešil osobně, jestli chtěl vidět ty podklady a současně jestli řešil tu otázku střetu zájmů alespoň u své členky vlády, když sám u sebe ji chce řešit akorát tak přepsáním zákona. Sám u sebe chce střet zájmů spíše vygumovat.
Je Petr Macinka arogantní?
Anketa
Je Petr Macinka arogantní?
Já, protože jsem z Pirátské strany a jsem velmi ráda, když máme konkrétní řešení, tak jsem se nadále chtěla s panem premiérem bavit o tom, že obce by měly mít jaksi zákonnou povinnost zveřejňovat jasná, přehledná pravidla pro přidělování obecních bytů. Ne všude to je totiž tak veřejnosti dostupné a pro veřejnost jasné. A stejně tak by mě velice zajímal postoj předsedy vlády k tomu zvýšení transparence veřejných činitelů obecně tím, že bychom případné užívání obecního bytu, jako je to u paní ministryně Zuzany Mrázové nebo jako to je třeba u pravé ruky Andreje Babiše Tünde Bartha, pokud tedy už nenabyla účinnosti ta výpověď, co měla dostat, aby se uvádělo to užívání obecního bytu v majetkovém přiznání. Ať si to mohou voliči vyhodnotit, pokud je ten byt pronajatý pro město výhodně, anebo zda to prostě pro město výhodné není a je tam podezření, že člověk, který nastavuje pravidla, což byla tehdy jako starostka i paní současná ministryně Mrázová, nemá využívat ten levný obecní nájem. Tohle si myslíme, že mají mít šanci voliči vidět a mají mít šanci to vyhodnotit.
Děkuji, pane předsedající. Já už se blížím k závěru toho, co jsem zde přednesla pro začátek diskuse s panem premiérem. Protože jde o to, že potřebujeme jako stát fungovat a krize bydlení je jedna z největších krizí, co u nás jsou. A je nutná důvěra veřejnosti, že vláda řeší bytovou krizi pro všechny a nejen pro sebe, nejenom pro své lidi. Ondřej Prokop, Tünde Bartha i Zuzana Mrázová jsou aktuálně pro lidi symbolem toho, že sice mladí lidé nemají kde si pronajmout dostupné bydlení a že sice u nás bydlí 60 000 dětí na ubytovnách v nevyhovujících podmínkách, v podmínkách, které znamenají, že prostě mají mnohem těžší start do života a je velice obtížné pro ně se učit, připravovat do školy a podobně, ale že vláda v těchto případech, které jsou velice podivné a týkají se jak již bývalého, ale přece jenom dlouholetého prominentního politika hnutí ANO Ondřeje Prokopa, potom které se týkají Tünde Bartha, čili pravé ruky premiéra Babiše, a také paní ministryně Mrázové, která mimo jiné komunikuje s Evropskou komisí ve věci střetu zájmů premiéra Andreje Babiše, takže v těchto konkrétních případech se ukazuje systémové selhání, řešení bytové krize jenom sami pro sebe.
A mě tedy zajímá, zda to premiér této země považuje za akceptovatelné, zda považuje za akceptovatelné, aby členové jeho vlády dál bydleli za snížené nájemné v obecním bytě. Zda považuje za akceptovatelné roky v tom obecním bytě – myslím velikostí – zprávy v médiích byly kolem 100 metrů čtverečních – za ty 4 500 měsíčně. Jak to vysvětluje lidem? Jak jim chce vysvětlit, že takovýto člověk zajistí řešení krize dostupnosti bydlení?
A vzhledem k tomu, že jako ministryně – paní ministryně Mrázová odpovídá i za řešení černých staveb, tak to je téma, které se objevilo po podání mé interpelace. Seznam Zprávy uvedly, že Bílina jako obec roky neřešila černé stavby právě své paní starostky, potom exstarostky a nyní ministryně. Seznam Zprávy zveřejnily, že stavební úřad vede její kamarád. A současně opět ona má být ten člověk, kdo nastavuje pravidla, kdo se zasazuje o jejich vymáhání. Paní ministryně tady teď sedí, tváří se, že se jí to netýká, že se nebude věnovat těmto otázkám. Já bych si velmi přála, aby se vyjádřila. Jak to, že stavební zákon, který ona navrhuje, bude umožňovat velice snadnou legalizaci černých staveb napříč Českem? Dělá to kvůli sobě paní ministryně? (Obrací se k ministryni, která sedí v poslanecké lavici a hovoří s jednou poslankyní.) Vážená paní ministryně, velice by mě zajímala vaše reakce. Paní ministryně Mrázová zde sedí v sále a mohla by vystoupit. Je to totiž rozprava, otevřená rozprava.
Já jsem se dostala k závěru toho svého shrnutí. A protože pan premiér tady není, pan premiér nehodlá diskutovat o tom, jakým způsobem má být vyvozena politická odpovědnost v těchto kauzách, nechce se bavit o návrhu Pirátů, ať paní ministryně Mrázová na základě těchto kauz rezignuje, tak já bych velice ráda využila tu příležitost, že paní ministryně Zuzana Mrázová, která je odpovědná za politiku bydlení v České republice, tady dnes je jako jediná ministryně a může na tyto otázky s námi diskutovat. A může třeba se i obhájit a vysvětlit, proč si myslí, že její zvýhodněný obecní zájem se dá před lidmi nějak obhájit. Já bych jí velice ráda dala tento prostor.
Děkuji.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku