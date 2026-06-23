Prokop (Stačilo!): Tohle už není nedůstojné, ale přímo ujeté

24.06.2026 8:03 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke vztahům mezi Strakovkou a Hradem.

Prokop (Stačilo!): Tohle už není nedůstojné, ale přímo ujeté
Foto: Stačilo!
Popisek: Vítek Prokop

Tohle už není nedůstojné, ale přímo ujeté.

Prezident Pavel chce, aby Ústavní soud: "stanovil vládě povinnost poskytnout prezidentovi republiky veškerou součinnost a aby uložil vládě nevytvářet prezidentovi administrativní ani jiné překážky při výkonu jeho ústavních pravomocí."

Pavel opět dokázal, že nerozumí co funkce prezidenta obnáší. On není velitel armády, kterému je vláda podřízená jako vojenská jednotka, a jejíž poslušnost si může vynucovat. Vláda předložila argumenty proč je delegace na summit NATO složená tak jak je složená a Pavel se dokázal ohánět akorát tím, že byla zvyklost, že tam jezdí prezident. A když nebylo po jeho tak se rozhodl podat žalobu na vládu.

To je jak s těmi SMSkami od Macinky, to taky prezident hned šel na policii, protože si myslel, že si může vynutit jak s ním bude ministr zahraničí komunikovat - ne nemůže. V obou případech jde o to jak se prezident umí s vládou a jejími členy politicky domluvit. A když to neumí, a když se nedokáže přenést přes to, že uskupení, co volil je nyní v opozici, tak je to jeho problém.

To je to Pavlovo klidné vedení v neklidných časech, co ve volbách sliboval? Co to asi vypovídá o naší politické scéně, když prezident kvůli takové prkotině podává žalobu na vládu?

Mgr. Vítek Prokop

  • BPP
  • mimo zastupitelskou funkci
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Prokop , STAČILO!

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Funkce

Podle vás Turek svým počtem funkcí nějak vybočuje? Podle mě je bohužel celá řada politiků, co myjí xxx funkcí. Proč tomu nezamezíte?

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Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke vztahům mezi Strakovkou a Hradem.