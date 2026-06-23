Zajíčková (ODS): Náš systém je dnes evropským vzorem

24.06.2026 7:04 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k regulacím kratomu.

Zajíčková (ODS): Náš systém je dnes evropským vzorem
Foto: Hans Štembera
Popisek: Stínová ministryně školství, mládeže a tělovýchovy za ODS Renáta Zajíčková

Premiér Andrej Babiš mě u paní Tománkové zminil v souvislosti s kratomem a mou cestou do Thajska. Jsem ráda! Protože získávání znalostí v mezinárodním prostředí a příprava funkční legislativy je přesně ta práce, kterou pro ochranu dětí ve školách dlouhodobě dělám.

Problémy s užíváním kratomu u školáků jsem vnímala roky. Otevřeně jsem na ně upozorňovala v souvislosti s kvalitou výuky, rizikovým chováním a nebezpečnými kombinacemi s energetickými nápoji, alkoholem nebo elektronickými cigaretami. Zatímco první vláda Andreje Babiše za celé čtyři roky (2017–2021) neudělala pro české děti a regulaci kratomu vůbec nic, my jsme jednali.

Nečinnost tehdejšího kabinetu se navíc fatálně prohloubila během covidu. Kvůli tehdejšímu plošnému zavírání škol – které bylo nejdelší na světě – přišly děti o režim, sport i kamarády. Následkem jsou dodnes přeplněné ordinace dětských psychologů a psychiatrů. Právě v této těžké době izolace začala řada dětí sahat po únikových látkách včetně tehdy zcela neregulovaného kratomu.

Abychom na rozdíl od minulé vlády situaci skutečně vyřešili, vyrazili jsme na oficiální studijní cestu do Thajska. Společně se mnou tam byl i Jindřich Vobořil, předseda správní rady Think tank Racionální politika závislostí a Radim Ivan, zakladatel platformy  ČESKO.plus. Cesta probíhala v úzké součinnosti s českou ambasádou v Bangkoku a thajskými státními orgány.

Proč jsem tam jela - a hlavně - proč by tam měl jet i pan Babiš?

Protože když chcete legislativně úspěšně regulovat nějakou látku, měl byste o ní nejprve něco vědět!

Jakou má historii, jak ovlivňuje společnost, jak ji regulují v zemi původu, jak se pěstuje a jak se laboratorně hlídá její kvalita? Tam všude jsme získali odpovědi a jasná data, která potvrdila, že plošný zákaz je chyba, která pouze vytvoří černý trh, ale přísná regulace zákonem děti ochrání. 

Byla to velmi intenzivní pracovní cesta a klíčová součást přípravy legislativy. Okamžitě po návratu jsme na thajská data navázali. O cestě jsme transparentně informovali veřejnost a organizovali jsme expertní kulaté stoly, na které jsme mimochodem zvali i poslance za ANO a SPD.

V !! otevřené odborné diskuzi !! napříč politickým spektrem jsme tak připravili unikátní systém regulace psychomodulačních látek, který je dnes evropským vzorem.

Tento náš zákon:

  • Kompletně zakázal prodej kratomu dětem do 18 let.
  • Totálně zlikvidoval prodejní automaty na ulicích a u škol.
  • Nastavil přísnou státní kontrolu kvality a čistoty látek.
  • Přesunul prodej výhradně pod dohled licencovaných prodejců. 

Pan Babiš nedávno při Úřadu vlády zrušil pozici národního protidrogového koordinátora a sám se pasoval do role předsedy Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí. Fajn. Pak je ale nejvyšší čas se v této oblasti začít konečně vzdělávat, abyste do ní mohl přispět odborně, a ne jen populistickými výkřiky.

Mgr. Renáta Zajíčková

  • ODS
  • poslankyně
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ODS , Zajíčková

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