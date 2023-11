Rozvoral (SPD): Premiér Fiala při nákupech v Německu prokázal, že žije zcela mimo realitu!

reklama

Vážení přátelé,

premiér Fiala při nákupech v Německu prokázal, že žije zcela mimo realitu. Představa, že by měla Fialova vláda být u moci ještě dva roky, je děsivá a pro hnutí SPD zcela nepřijatelná. Fialova vláda v rozpočtu na rok 2024 pokračuje v zadlužování země. SPD předkládá pozměňovací návrhy, které přesunují zbytné výdaje ve prospěch českých občanů a firem. Prezident Petr Pavel a vládní KDU-ČSL fakticky pomáhají Lichtenštejnům, aby získali majetek, který jim byl oprávněně zestátněn na základě Benešových dekretů. Hnutí SPD podporuje oprávněné požadavky pracovníků ve školství. Ve školství panuje dlouhodobá nejistota a nekoncepčnost.

1. Premiér Fiala při nákupech v Německu prokázal, že žije zcela mimo realitu. Představa, že by měla být Fialova vláda u moci ještě dva roky, je děsivá a pro hnutí SPD zcela nepřijatelná.

Týden poté, co z průzkumu vyšlo najevo, že v Česku žijí blízko hranice chudoby asi dva miliony lidí a pod touto hranicí další milion, vyrazil premiér Petr Fiala s kamerou v zádech na nákupy do Německa, aby zjistil, co už minimálně deset let všichni vědí. Že jsou tam potraviny levnější, balení větší a že Češi za některé zboží platí až dvojnásobné sumy. Premiér Fiala vůbec nepochopil, co vládnutí pětikoalice způsobuje, a potvrdil, že žije evidentně zcela mimo realitu. O tom, že už se dá levněji nakoupit i v Německu, kde mají ovšem dvakrát až třikrát vyšší příjmy, ví snad každý, kdo skutečnou realitu vnímá. To je ovšem nad schopnosti Petra Fialy. Na současné drahotě má obrovský podíl neschopná vláda, která tím, že náležitě neřeší energetickou krizi, způsobila dlouhou a vysokou inflaci, protože se ceny energií odrážejí ve všem. Máme v přepočtu na kupní sílu již tak v Evropě nejdražší energie, firmy už kvůli tomu ztrácejí konkurenceschopnost a v lékárnách se stojí fronty na běžné léky, kterých je nedostatek. Průmysl je v recesi a po Novém roce se ceny energií ještě prudce zvýší. Přitom všechny země okolo nás již po covidu ekonomicky rostou, zatímco ČR stagnuje a klesá a stále přichází jedna špatná zpráva za druhou. Navíc premiér ani nenavrhuje řešení současné drahoty. Vláda přitom disponuje nástroji v podobě regulačních opatření – například snížením DPH na základní potraviny anebo využitím Zákona o cenách. Představa, že by měla Fialova nepopulární vláda být u moci ještě dva roky, je děsivá a pro hnutí SPD zcela nepřijatelná. Vyzýváme premiéra Petra Fialu, aby podal demisi. Hnutí SPD disponuje odborníky a je připraveno být součástí příští vlády.

2. Fialova vláda v rozpočtu na rok 2024 pokračuje v zadlužování země. SPD předkládá pozměňovací návrhy, které přesunují zbytné výdaje ve prospěch českých občanů a firem.

V tomto týdnu se bude ve Sněmovně projednávat ve druhém čtení vládní návrh státního rozpočtu na rok 2024. Hnutí SPD tento návrh s astronomickým deficitem ve výši 252 miliard korun v žádném případě nepodpoří. Návrh rozpočtu absolutně neřeší snižování veřejných výdajů a i dle vyjádření Národní rozpočtové rady vlády nadhodnocuje očekávané příjmy a neodráží všechny budoucí výdaje. Skutečný schodek tudíž bude výrazně vyšší, než vláda deklaruje. Dramaticky rostou i výdaje na obsluhu a splácení státního dluhu. Návrh rozpočtu, přestože počítá s desítkami miliard nových příjmů v důsledku rozsáhlého zvýšení daní a odvodů tzv. vládním konsolidačním balíčkem, nikterak neřeší nutnou pomoc českým občanům a firmám s významně se zvyšujícími cenami energií. Poslanci hnutí SPD předkládají k vládnímu návrhu rozpočtu 33 pozměňovacích návrhů v celkovém objemu více než 95 miliard korun, které přesouvají nepotřebné a nadsazené výdaje do oblastí, které budou sloužit a pomáhat českým občanům a firmám. Zároveň je třeba co nejrychleji systémově konsolidovat veřejné finance a snižovat státní dluh. SPD má v tomto ohledu konkrétní návrhy a disponuje i kvalitními odborníky, kteří jsou připraveni tato nezbytná opatření realizovat na vládní úrovni.

3. Prezident Petr Pavel a vládní KDU-ČSL fakticky pomáhají Lichtenštejnům, aby získali majetek, který jim byl oprávněně zestátněn na základě Benešových dekretů.

Hnutí SPD zásadně protestuje proti jednání prezidenta Petra Pavla, který se snaží pomoci získat vládnoucímu rodu Lichtenštejnského knížectví rozsáhlé majetky patřící České republice. Lichtenštejnské knížectví v této věci žaluje ČR u Evropského soudu pro lidská práva, požaduje vydání majetku a odškodnění od ČR ve výši 35 miliard korun. Jedná se o zhruba 70 tisíc hektarů pozemků a 10 tisíc hektarů lesní a zemědělské půdy na soutoku Dyje a Moravy, o Lednicko-valtický areál, zámek Velké Losiny, nebo hrad Šternberk. Prezident Pavel skandálně o této záležitosti jednal s lichtenštejnským dědičným princem i se soudkyní Evropského soudu pro lidská práva Kateřinou Šimáčkovou, což je nepřijatelné zasahování do nezávislosti soudu a hrubé poškozování zájmů ČR. Někdejší majetek Lichtenštejnů v Československu byl řádně zestátněn na základě dekretů prezidenta republiky (tzv. Benešovy dekrety), které jsou a musí i nadále být zcela nezpochybnitelnými pilíři našeho právního řádu a naší poválečné státnosti a suverenity. Lichtenštejnové zcela prokazatelně kolaborovali s německými okupanty během druhé světové války. Pavlova podpora požadavku Lichtenštejnů, aby se uvedený majetek vložil do česko-lichtenštejnského fondu, s nímž bude hospodařit Nadace knížete z Lichtenštejna, znamená jeho faktické odevzdání Lichtenštejnům formou mimosoudního vyrovnání. Požadavky Lichtenštejnů podporuje i vládní KDU-ČSL. Tento nehorázný protičeský postup prezidenta republiky a vládní KDU-ČSL hnutí SPD jednoznačně odmítá.

4. Hnutí SPD podporuje oprávněné požadavky pracovníků ve školství. Ve školství panuje dlouhodobá nejistota a nekoncepčnost.

Hnutí SPD podporuje oprávněné požadavky pracovníků ve školství, na jejichž základě vyhlásily školské odbory na 27. listopadu celodenní výstražnou stávku na základních, středních i mateřských školách. Školské odbory poukazují zejména na škrty ve školství, které znamenají mj. propad financí pro nepedagogické pracovníky, tedy kuchařky, školníky, uklízečky atp. Vláda Petra Fialy navíc hodlá zrušit tisíce těchto pracovních pozic, což ohrozí řádný chod a provoz tisíců škol. Nedostatek finančních prostředků ve školách zároveň způsobí výrazný pokles počtu hodin věnovaných výuce, omezení možnosti škol dělit třídy na skupiny, kde je vzdělávání efektivnější, zvyšování počtu žáků ve třídách, omezování volitelných předmětů a ohrožení existence malotřídek. Vládní škrty, které učitele do stávky vehnaly, si navíc paradoxně, bohužel, odskáčou rodiče. Ve školství panuje dlouhodobá nejistota a nekoncepčnost, což hnutí SPD dlouhodobě kritizuje. Vzdělávání a školství je pro hnutí SPD jednoznačně prioritou. Ministerstvo školství by měl řídit odborník, a nikoliv muzikolog Mikuláš Bek (STAN), který letos v květnu mj. zastupoval vládu Petra Fialy na sjezdu Sudetoněmeckého landsmanšaftu.

Převzato z profilu politika.

Radek Rozvoral SPD

Člen předsednictva hnutí SPD. Předseda RK SPD STČK.

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Rozvoral (SPD): Fialova vláda se vůbec nezabývá podporou bydlení pro naše občany! Rozvoral (SPD): Senát opět prokázal svou nepotřebnost i lhostejnost vůči občanům Rozvoral (SPD): Vyzýváme Fialovu vládu, aby zabránila masivnímu zdražení energií Rozvoral (SPD): Hnutí SPD je rezolutně pro zachování práva veta členských států Evropské unie

Článek byl převzat z Profilu Radek Rozvoral

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE