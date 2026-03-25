SPD: Prosazujeme zrychlené schválení zmrazení platů politiků!

Radek Rozvoral - Prosazujeme zrychlené schválení zmrazení platů politiků!
Vážení přátelé,
prosazujeme zrychlené schválení zmrazení platů politiků. Jsme pro co nejrychlejší ukončení konfliktu na Blízkém východě diplomatickou cestou. Ochrana životní úrovně občanů a energetická stabilita musí být prioritou. Snížíme povinné odvody sociálního pojištění pro živnostníky. Klíčovou prioritou hnutí SPD je důsledný boj proti nelegálnímu zaměstnávání a šedé ekonomice. Pokles inflace v posledních měsících ukazuje, že cesta prosazovaná hnutím SPD formou snižování cen energií je správná.
1. Prosazujeme zrychlené schválení zmrazení platů politiků
Vítáme, že se na programu jednání Poslanecké sněmovny v tomto týdnu nachází projednávání návrhu na zmrazení platů politiků až do roku 2029. Jde o opatření, které SPD dlouhodobě prosazuje. Požadujeme proto schválení tohoto návrhu ve zrychleném legislativním řízení, aby mohl co nejdříve vstoupit v účinnost. Politici musí začít šetřit především sami na sobě a projevit solidaritu s občany. Zmrazení platů politiků je krok ve veřejném zájmu a součást nutné konsolidace veřejných financí.
2. Jsme pro co nejrychlejší ukončení konfliktu na Blízkém východě diplomatickou cestou. Ochrana životní úrovně občanů a energetická stabilita musí být prioritou.
Hnutí SPD velmi znepokojuje aktuální dramatický růst cen energií, zejména ropy a plynu, který je důsledkem eskalace mezinárodního napětí a konfliktu spojeného s útokem USA a Izraele na Írán. SPD zdůrazňuje nutnost co nejrychlejšího ukončení tohoto konfliktu diplomatickou cestou. Ochrana životní úrovně občanů a energetická stabilita musí být prioritou.
3. Snížíme povinné odvody sociálního pojištění pro živnostníky
Hnutí SPD prosazuje snížení odvodů sociálního pojištění pro živnostníky, které míří ve Sněmovně do závěrečného třetího čtení. Tento vládní návrh je přímou reakcí na škodlivou politiku Fialovy vlády, která v minulých letech dramaticky zvýšila odvody a zatížila české živnostníky natolik, že mnozí museli ukončit své podnikání. SPD chce tento negativní trend zastavit.
Chceme snížit finanční i administrativní zátěž a obnovit férové podmínky pro podnikání. Snížení vyměřovacího základu přinese živnostníkům konkrétní úspory a pomůže udržet tento klíčový segment české ekonomiky. Dlouhodobě stojíme na straně živnostníků a odmítáme jejich likvidaci.
4. Klíčovou prioritou hnutí SPD je důsledný boj proti nelegálnímu zaměstnávání a šedé ekonomice
Klíčovou prioritou hnutí SPD je důsledný boj proti nelegálnímu zaměstnávání a šedé ekonomice. Hnutí SPD prosazuje systematická a razantní opatření, včetně důsledné spolupráce všech kontrolních institucí, aby bylo zneužívání pracovního trhu účinně potlačeno. Naším cílem je ochrana českých pracujících, férové podnikatelské prostředí a stabilní veřejné finance. Budeme i nadále důsledně prosazovat svůj program ve prospěch českých občanů, české ekonomiky a suverénní České republiky.
5. Pokles inflace v posledních měsících ukazuje, že cesta prosazovaná hnutím SPD formou snižování cen energií je správná.
Pokles inflace v posledních měsících ukazuje, že cesta prosazovaná hnutím SPD, zejména v oblasti snižování cen energií, je správná. Na rozdíl od vlády Petra Fialy, která svou politikou drahých energií poškodila domácnosti i firmy, SPD prosazuje aktivní kroky vedoucí k energetické soběstačnosti České republiky a k dostupným cenám energií. Budeme i nadále důsledně hájit opatření, která povedou ke snížení životních nákladů občanů a k posílení ekonomické stability.
