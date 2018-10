STAN stojí za Petrem Michálkem. A vyzývá k ukončení kampaně proti jeho osobě

„To, co zveřejňuje sdružení Rozhýbejme Zlín o Petru Michálkovi na sociálních sítích, je za hranou slušnosti. Zastupitel musí jednat a vystupovat na základě svého nejlepšího vědomí a svědomí a na své politické názory má plné právo,“ prohlásil předseda hnutí STAN Petr Gazdík.

Nevybíravé verbální útoky odstartovala odmítavá reakce Petr Michálka na zamýšlenou spolupráci STAN se sdružením Rozhýbejme Zlín v rámci koalice, která by měla vést v příštích čtyřech letech město Zlín. Petr Michálek se zejména vymezil proti nejznámější tváři Rozhýbejme Zlín Ivo Valentovi, který mimo jiné podniká v oblasti hazardu.

Vyjádření Petra Michálka vyvolalo i odmítavé reakce vůči samotnému hnutí STAN, kterému část veřejnosti možnou spolupráci s Rozhýbejme Zlín vyčítala.

Ke koaliční spolupráci STAN a Rozhýbejme Zlín nakonec nedojde. Ve vedení města budou Starostové a nezávislí spolupracovat s ANO 2011, KDU-ČSL, ODS a Piráty. Rozhýbejme Zlín míří do opozice.

Petr Michálek se rozhodl prostřednictvím tohoto tiskového sdělení odpovědět na tři základní tvrzení, které se v kampani Rozhýbejme Zlín vůči jeho osobě opakovaně objevují.

1.) Michálek v novinách lhal, když řekl: “O tom, že se vedení hnutí STAN a ANO rozhodlo jít do koaliční spolupráce se sdružením Rozhýbejme Zlín, jsem se dozvěděl ve čtvrtek ráno z médií.”

Ano, tato věta v neautorizovaném rozhovoru vyšla, přestože jsem ji nikdy takto neřekl. Došlo k nedorozumění, které jsme si s redaktorkou vysvětlili. Ve skutečnosti jsem mluvil o tom, že jsem svým prohlášením reagoval na tiskovou zprávu, kterou jsem si přečetl až ve čtvrtek ráno z médií. Naštěstí je celý rozhovor natočen. Za nedorozumění mohou vždycky dva, proto se omlouvám. Nelogičnost této věty ale podle mne plyne i tak z celého rozhovoru: jak bych mohl své kolegy přesvědčovat o tom, abychom se sdružením pana Valenty nespolupracovali, když bych o této spolupráci nevěděl?

2.) Michálek je pokrytec. Bere od Synotu peníze a teď svého chlebodárce kádruje.

Ano, Nadace firmy Synot sponzorovala Městské divadlo Zlín. Je to mnoho let veřejná informace, Synot měl tehdy všude loga, je to zmíněno v řadě mých rozhovorů, děkuji firmě ve výroční zprávě, atd. Jsem ředitel příspěvkové organizace a mou hlavní povinností je udělat maximum pro co největší soběstačnost zlínského divadla.

Žádal jsem o peníze z Nadace, kam pan Valenta ze zákona musel odvádět část svých zisků, a to s vědomím, že ten, kdo dostane tento dar, neztrácí právo na to vyjadřovat se k politickému angažmá pana Valenty.

3.) Michálek vůbec nemá kandidovat, je ve střetu zájmů.

Zákon č. 159/2006 Sb. umožňuje ředitelům příspěvkových (či městem zřízených) organizací být současně v zastupitelstvu. Koneckonců nejsem první (ani ve Zlíně) a jistě ne poslední. Při projednávání jakéhokoli návrhu, který se bude týkat divadla, všechny zastupitele v duchu tohoto zákony na svůj střet zájmů upozorním a navíc se nad rámec povinnosti zdržím hlasování.

Mé angažmá v zastupitelstvu nesmí za žádných okolností znamenat snížení přísnosti kontroly s nakládáním veřejných prostředků.

