Senátor Drahoš: Vláda se velmi často věnovala tomu, co je pro ni nejsnazší

reklama

Vážený pane předsedo, vážená paní ministryně, kolegyně, kolegové.

Já teď nechci hrát arbitra v tom sporu, který tady byl nastolen. Za sebe a ze zkušenosti, kterou mám, ne z Prahy, ale z venkova, jsem v kontaktu s řadou lidí, vím, že ten problém v podnicích, který jsme tady včera také debatovali, trasování, testování a také samozřejmě úniky před výrazně sníženými financemi v době karantény tady existuje. Čili já těch 370 Kč, o kterých tady v tom samotném návrhu zákona jde, velmi vítám, protože, znovu říkám, znám případy, kdy lidé se vracejí, a teď v této době, covid necovid, rýmička nerýmička, vracejí se do práce po 3 dnech právě z toho důvodu, že přicházejí o poměrně hodně peněz. Já samozřejmě chápu, že zejména pro ty nízkopříjmovější je to docela problém. Takže v tomto směru určitě návrh tohoto zákona vítám.

Anketa Máte důvěru v Jana Hamáčka? (Hlasování od 25.2.2021) Ano 14% Ne 86% hlasovalo: 3532 lidí

Nicméně, paní ministryně, já jsem tady včera, mám na vás vlastně jednu prosbu... Já jsem tady včera apeloval na vašeho kolegu, pana ministra Blatného, právě ve věci trasování a testování, povinného testování ve firmách. Když se tady bavíme na jedné straně o příspěvku a přídavku, který by mohl přece jenom dát těm lidem větší možnost rozhodování, zůstanu doma, nebo prostě s tím covidem, s tou nemocí půjdu do práce... Na pana ministra Blatného jsem apeloval v tom smyslu, že na jedné straně vláda hned vyhrožuje v uvozovkách tvrdým lockdownem, pokud jde o školy, to znamená, zavřeme teď i ten zbytek, ten chabý zbytek, který ještě funguje. Prosím, já nijak nepodceňuji nárůst, pandemický nárůst, komplikace, ale připadá mi to nejenom v současné době, ale i za tu dobu minulou, že vláda se velmi často věnovala tomu, co je pro ni nejsnazší, to znamená, zavřu školy a nebudu testovat, nebo dokonce, jak se dnes bavíme, povinně testovat zaměstnance firem.

Já jsem včera požádal pana ministra Blatného, aby toto na vládě prosazoval. Mluvím o povinném testování. Pan ministr mi to tady slíbil, řekl, že je to součástí jakéhosi balíčku. Odešel s tím na vládu. Dnes jsem se ráno od pana ministra Havlíčka, když jsem popojížděl autem, před osmou hodinou, dozvěděl, že nejdřív se to musí vyzkoušet, musíme zjistit, jestli ty testy budou fungovat, jak to bude fungovat. Já se obávám, že jsme tam, kde jsme byli. Takže já bych na vás velmi apeloval dnes večer, nebo v podvečer, opět zasedá vláda, jestli se nepletu. Já bych byl velmi rád, kdyby někdo opravdu důrazně na vládě prosazoval povinné testování ve firmách. I s ohledem na to, co tady předkládáte.

Děkuji.

prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr. h. c. mult. BPP



senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Senátor Drahoš: Jenom kroutím hlavou, ve sněmovně to šlo opravdu horkou jehlou Senátor Drahoš: Rozhodnutí ÚS neznamená, že by se nyní mělo všechno rychle otevřít Senátor Drahoš: Pandemie nás naučila vážit si věcí, které jsme brali jako samozřejmost Senátor Drahoš: Jedině díky očkování se budeme moci vrátit do normálu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.