Senátor Jura: Ministerstvo sportu je krokem správným směrem

13.10.2025 11:14 | Monitoring

Stanovisko senátora Františka Jury k návrhu na zřízení nového ministerstva sportu

Senátor Jura: Ministerstvo sportu je krokem správným směrem
Foto: Město Prostějov
Popisek: František Jura

V těchto dnech se vedou diskuse o zřízení nového ministerstva, které bude mít na starosti sport. Přesný název není důležitý, důležité jsou konkrétní kroky. Jako senátor, který se letos v červenci podílel na organizaci veřejné slyšení na téma "Sport a jeho budoucnost" v horní komoře Parlamentu ČR, bych k tomu rád přidal několik argumentů.

Zřízení ministerstva sportu mimo jiné předpokládá návrh zákona připravený Národní sportovní agenturou ve spolupráci s řadou ministerstev, Svazem měst a a obcí a Asociací krajů. Na vzniku se podíleli poslanci dosluhující vládní koalice a dosavadní opozice. Materiál byl projednán se čtyřmi desítkami sportovních svazů včetně Českého olympjského výboru, České unie sport, Sokola a dalších a má jejich podporu. Ustavení ministerstva sportu je přitom jenom jednou důležitou částí tohoto zákona, který už několik měsíců čeká, aby mohl být po volbách předložen zákonodárcům.

Proč potřebujeme nový zákon a nové ministerstvo? Protože v současné době nemá sport ve vládě žádnou zásadní oporu, žádnou přímo zodpovědnou osobu. A také protože českému sportu schází dostatečné legislativní a exekutivní zakotvení a je velmi podfinancovaný. Sportoviště chátrají a kluby nemají elementární jistotu financování svého provozu. Statisíce stárnoucích nadšenců věnujících se mládeži ve svém volném čase nemá kdo nahradit, protože profesionály není čím zaplatit. Výsledkem je klesající zájem dětí i všech dalších věkových kategorií o sport a z něj vyplývající problémy, které se dotýkají celé společnosti včetně armády a bezpečnostních sborů. Situace je opravdu alarmující a je nejvyšší čas ji napravit. Pro český sport s jeho mládežnickou základnou není “za pět minut dvanáct”, už je opravdu “dvanáct”.

Sport je přitom nepostradatelnou lidskou aktivitou. Má důležitý vliv na naše zdraví, na sociální vazby i na ekonomiku. Je to součást naší kultury a identity. Sport spojuje lidi napříč generacemi a společenskými skupinami, pomáhá začleňovat sociálně a zdravotně znevýhodněné skupiny našich občanů a podporuje dobrovolnictví a budování komunit. V neposlední řadě hraje roli v diplomacii a mezinárodních vztazích. Podle toho bychom k němu měli přistupovat.

Zřízení ministerstva sportu je proto jednoznačně krokem správným směrem. Je to jen první krok na dlouhé cestě k nápravě, ale musíme jej udělat a musíme se na tuto cestu konečně vydat. 

Mgr. František Jura

  • ANO 2011
  • senátor
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Drzé čelo a vykulené oči. A pět mrtvých kolem. Lidi, kdo to mohl volit? Vyskočil nechápe
Zkuste psát Macinkovi, možná ho ukecáte. Babiš ze Sokolovny vstoupil do kauzy Turek
Zestátníme ČEZ, ohlásil Havlíček. Jsou prý dva scénáře
Strašidlo lidovců v Babišově vládě obchází Prahou. Zde je pravda

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

ANO , Ministerstvo sportu , Jura

autor: PV

Ing. Andrej Babiš byl položen dotaz

Vážený pane Babiši

Obracím se na Vás jako na budoucího premiéra, protože si myslím, že je nutné řešit následující problém. Legálně se u nás prodávají drogy s HHC, THC a další. Na sociálních sítích se dočtete, že rodiče či učitelé či kamarádky řešili bezvědomí dětí po požití jakýchsi bonbonů, trubiček a kdoví čeho ješt...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Domácí lék na vysokou hladinu cholesteroluDomácí lék na vysokou hladinu cholesterolu Přátelství s výhodami má svá úskalíPřátelství s výhodami má svá úskalí

Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Výborný (KDU-ČSL): Nenaplňuje mne důvěrou, že na prvním místě se řeší jen funkce

12:16 Výborný (KDU-ČSL): Nenaplňuje mne důvěrou, že na prvním místě se řeší jen funkce

Celostátní konference KDU-ČSL, která je podle stanov nejvyšším rozhodovacím orgánem strany s výjimko…