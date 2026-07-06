Slovák (ODS): Psychomodulační látky. Regulace ano. Černému trhu ne

VLÁDNÍ SNAHA ZLIKVIDOVAT LEGÁLNÍ TRH?
Dnes jsem se byl ve Zlíně podívat do specializované prodejny s psychomodulačními látkami. Hned při vstupu kontrola občanského průkazu. Nezletilí se do prodejny vůbec nedostanou. Všechny produkty jsou jasně označené, každá šarže je dohledatelná od výrobce až ke konečnému zákazníkovi a celý systém je plně digitalizovaný. Přesně tak má vypadat regulovaný prodejce.
Po policejní akci Korunt může mít část veřejnosti pocit, že všichni podnikatelé v tomto oboru jsou automaticky podezřelí. Jenže realita může být úplně jiná. Tady kontroly žádné pochybení neodhalily. Naopak jsem mluvil s lidmi, kteří sami volají po jasných pravidlech, důsledné regulaci a férovém podnikatelském prostředí.
Jestli má stát s něčím opravdu bojovat, pak jsou to pochybné večerky a černý trh na sociálních sítích. Právě tam si lidé často kupují neznámé směsi bez kontroly původu a kvality, které mohou obsahovat těžké kovy nebo úplně jiné látky, než uvádí obal. To je skutečné riziko pro veřejné zdraví, ne legální provozovny, které fungují pod dohledem a mají dohledatelný původ zboží.
Nejsem příznivcem zákazů tam, kde může fungovat rozumná regulace. Dětem tyto látky do rukou nepatří, o tom není žádná debata. Pokud jde ale o svéprávné dospělé, kteří svým jednáním neomezují ostatní, měl by stát nastavovat jasná pravidla, kontrolovat jejich dodržování a tvrdě postihovat ty, kteří je porušují. Ne likvidovat legální trh a vytlačovat zákazníky do šedé a černé zóny.
Rozhodujme podle dat, výsledků kontrol a odborných poznatků, ne podle emocí a zjednodušených představ. Regulace ano. Černému trhu ne.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku