Slovák (ODS): Psychomodulační látky. Regulace ano. Černému trhu ne

07.07.2026 6:02 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k regulovanému prodeji psychomodulačních látek.

Slovák (ODS): Psychomodulační látky. Regulace ano. Černému trhu ne
Foto: Hans Štembera
Popisek: Stínový ministr zdravotnictví za ODS Štěpán Slovák

VLÁDNÍ SNAHA ZLIKVIDOVAT LEGÁLNÍ TRH?

Dnes jsem se byl ve Zlíně podívat do specializované prodejny s psychomodulačními látkami. Hned při vstupu kontrola občanského průkazu. Nezletilí se do prodejny vůbec nedostanou. Všechny produkty jsou jasně označené, každá šarže je dohledatelná od výrobce až ke konečnému zákazníkovi a celý systém je plně digitalizovaný. Přesně tak má vypadat regulovaný prodejce.

Po policejní akci Korunt může mít část veřejnosti pocit, že všichni podnikatelé v tomto oboru jsou automaticky podezřelí. Jenže realita může být úplně jiná. Tady kontroly žádné pochybení neodhalily. Naopak jsem mluvil s lidmi, kteří sami volají po jasných pravidlech, důsledné regulaci a férovém podnikatelském prostředí.

Jestli má stát s něčím opravdu bojovat, pak jsou to pochybné večerky a černý trh na sociálních sítích. Právě tam si lidé často kupují neznámé směsi bez kontroly původu a kvality, které mohou obsahovat těžké kovy nebo úplně jiné látky, než uvádí obal. To je skutečné riziko pro veřejné zdraví, ne legální provozovny, které fungují pod dohledem a mají dohledatelný původ zboží.

Nejsem příznivcem zákazů tam, kde může fungovat rozumná regulace. Dětem tyto látky do rukou nepatří, o tom není žádná debata. Pokud jde ale o svéprávné dospělé, kteří svým jednáním neomezují ostatní, měl by stát nastavovat jasná pravidla, kontrolovat jejich dodržování a tvrdě postihovat ty, kteří je porušují. Ne likvidovat legální trh a vytlačovat zákazníky do šedé a černé zóny.

Rozhodujme podle dat, výsledků kontrol a odborných poznatků, ne podle emocí a zjednodušených představ. Regulace ano. Černému trhu ne.

Mgr. Štěpán Slovák

  • ODS
  • poslanec
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Článek obsahuje štítky

ODS , Slovák

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Mgr. Petra Prokšanová byl položen dotaz

Voláte sláva SSSR

Jak jinak, když jste komunistka. Ale uvědomujete si, kdo stál na začátku války po boku Hitlera? Že to byl právě Sovětský svaz? Že pak otočil, protože zjistil, že to pro něj bude výhodnější, a že se pak zmocní řady zemí spíš je věc druhá. Pořád se mluví o osvobození SSSR, ale jde to nazvat osvobození...

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