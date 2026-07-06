Jsme země míru! Fico důrazně před summitem NATO v Ankaře

Předseda vlády Robert Fico zdůraznil, že Slovensko je výlučně mírovou zemí. „Vláda, kterou vedu, chce dělat aktivní mírovou politiku. Velmi stručně vám to popíšu. Ve středu ráno byla porada se všemi velvyslanci Slovenské republiky, kteří jsou tu momentálně staženi do Bratislavy, a dal jsem jednoznačný pokyn velvyslanci Slovenské republiky při NATO, že musíme spustit proceduru komunikace s vedením NATO, co vlastně to NATO chce přijmout na summitu v Ankaře. Já jednoduše odmítám, aby byl přijat nějaký dvojsmyslný politický dokument, který si my budeme vykládat po svém a opozice, pan Danko a další – pokud jde o Slovenskou národní stranu, známe jeho kritické postoje, legitimní, suverénní postoje – a já budu muset vysvětlovat, co vlastně NATO přijalo nebo nepřijalo,“ řekl premiér.
Slovensko nebude krýt vojenské výdaje Ukrajiny
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Uvedl, že se telefonicky spojil s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem. „Dohodli jsme se na vzájemné výměně dopisů. Napsal jsem stanovisko za vládu Slovenské republiky a dostal jsem odpověď. Já jsem v tomto dopise řekl, že Slovensko se – podobně jako tomu bylo v případě Evropské unie – nezúčastní žádného podobného finančního mechanismu, který by vznikl na summitu v Ankaře a který by mohl mít podobu půjčky, záruky nebo nějakého finančního daru na podporu vojenských výdajů Ukrajiny. Slovensko nebude krýt žádné vojenské výdaje Ukrajiny. To neznamená, že nejsme připraveni pomáhat humanitárně. Jsme země, která ví, že jsou situace, kdy je třeba pomoci, ale ne zbraněmi a ne tím, že budeme podporovat válku. Můj názor na válku dobře znáte,“ sdělil Fico.
Odpověď generálního tajemníka dostal podle svých slov v písemné podobě. „Já jsem tyto doklady už doručil Tiskové agentuře Slovenska, která je má k dispozici nafocené. Generální tajemník jednoznačně řekl, že deklarace, která bude přijata v Ankaře, nebude zavazovat žádný členský stát k tomu, aby přijal jakékoli finanční rozhodnutí ve prospěch Ukrajiny. A tím pro mě celá věc skončila,“ uvedl slovenský premiér.
Fico: Nebudeme podporovat žádné války
O tomto tématu hovořil také během oslav svátku svatého Cyrila a Metoděje na hradě Děvín. „Základním hodnotovým zakotvením musí být, opakuji to ještě jednou, neoblomná kultura míru. I proto chci velmi jasně za vládu Slovenské republiky prohlásit, že nebudeme podporovat žádné války. Tak jako jsme nepodpořili obrovskou, 90miliardovou půjčku na válku z Evropské unie, nepodpoříme žádné podobné finanční mechanismy, které by někdo mohl mít zájem přijmout na následujícím summitu NATO v Ankaře. V tomto duchu konáme a věřím, že jsme našli společné stanovisko na úrovni všech tří ústavních činitelů. To neznamená, že nemáme pomáhat slabým, že nemáme projevovat solidaritu. V tom je obrovská hodnota Slovenské republiky, pokud navzdory protiválečným postojům jsme připraveni těm, kteří trpí válkou, ale i slabým, chudým a jiným, kteří pomoc potřebují, v rámci našich možností absolutně pomáhat,“ řekl předseda slovenské vlády.
Vyzval Slovensko, aby se vrátilo ke svému hodnotovému základu. Ve svém vystoupení se zamyslel také nad tím, jaké zbraně použili svatí Cyril a Metoděj, když prosazovali své úžasné dílo. „Byly to zbraně, drahé Slovenky a Slováci, moudrosti, zdravého rozumu, vzdělání, lidské důstojnosti a spojování Východu a Západu. Ať věříme, nebo nevěříme, toto jsou zbraně, které formovaly a formují naši typickou slovenskou povahu, a musíme být na to maximálně hrdí,“ pronesl předseda slovenské vlády.
Věnoval se také otázce propojování Východu a Západu. „Všichni dobře víme, že svatí Cyril a Metoděj byli vyhlášeni za spolupatrony Evropy z jednoduchého důvodu – protože pocházeli z Byzance, což je kulturní a duchovní Východ. Ale na schválení svého díla potřebovali souhlas papeže na Západě. Proto spojování Východu a Západu je něco, co nejenže musíme spojovat se svatým Cyrilem a Metodějem, ale Slovensko je geograficky a kulturně přímo nastaveno, abychom takovouto zásadní úlohu spojování Východu a Západu plnili,“ řekl Fico.
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