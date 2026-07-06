Ančincová (Piráti): Superdávka? Nedotažené

07.07.2026 4:32 | Tisková zpráva
autor: PV

Sněmovna se bude tento týden mimo jiné zabývat i změnami v superdávce.

Ančincová (Piráti): Superdávka? Nedotažené
Foto: pirati.cz
Popisek: Hana Ančincová

Piráti oceňují, že novela superdávky řeší část problémů, na které upozorňovali už při jejím vzniku. Podle nich ale stále obsahuje chyby, které mohou zbytečně znevýhodňovat lidi ve složitých životních situacích. Proto předložili tři pozměňovací návrhy, které mají systém zpřesnit a nastavit spravedlivěji. Navrhované změny nejvíce pomohou studentům, rodinám a lidem v oddlužení.

„Superdávka má pomáhat lidem podle jejich skutečné životní situace. Oceňujeme, že ministerstvo některé problémy napravuje, ale novela stále není dotažená. Proto přicházíme s konkrétními úpravami, které odstraní zjevné nespravedlnosti a pomohou tomu, aby systém fungoval tak, jak má,“ říká poslankyně Pirátů Hana Ančincová.

„Naše pozměňovací návrhy řeší situace, na které současný návrh zákona zapomíná. Studenti dnes kvůli nedostatku kolejí často žijí samostatně v pronájmech, ale stát je přesto posuzuje společně s rodiči, a tím je připravuje o podporu. Stejně tak lidem v oddlužení započítává do příjmů peníze, které nikdy neuvidí, protože automaticky odcházejí na splátky dluhů. A napravujeme také nelogičnost, kdy může mít větší rodina podle výpočtu státu uznané nižší náklady na bydlení než rodina menší. To jsou konkrétní nespravedlnosti, které chceme odstranit, aby systém lépe odpovídal skutečným životním situacím lidí,“ říká pirátská poslankyně Lenka Martínková Španihelová.

„Všechny naše pozměňovací návrhy mají společný cíl – aby systém lépe odpovídal skutečným životním situacím lidí a fungoval spravedlivěji. Věřím, že jde o rozumné úpravy, na kterých se dokážeme shodnout napříč Sněmovnou,“ uzavírá Ančincová.

Bc. Hana Ančincová

  • Piráti
  • poslankyně
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piráti , Ančincová

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