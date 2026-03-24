Štěpánek (Trikolora): Jak se projevuje občanský a politický kretenismus

Demonstruješ za prezidenta, vítače srpnové okupace, kterého nikdo ničím neohrožuje. Ostatně celá kauza Macinkových esemesek Pavlovu příteli po boku, respektive její trapné vyšumění to jen potvrzuje.
Jak vnímáte demonstraci Milionu chvilek na Letné?
Jak vnímáte demonstraci Milionu chvilek na Letné?
Demonstruješ za Českou televizi, která dlouhodobě nedodržuje zákon, podle něhož „hlavními úkoly veřejné služby v oblasti televizního vysílání jsou zejména poskytování objektivních, ověřených, ve svém celku vyvážených a všestranných informací pro svobodné vytváření názorů“.
Demonstruješ za mizerného moderátora, který dlouhodobě porušuje všechna myslitelná pravidla profesionálního vedení debaty, a tím pádem i etický kodex České televize.
Demonstruješ proti zprůhlednění toků peněz proudících bůhví odkud do politických neziskovek.
Demonstruješ za nesmyslné výdaje na obranu, přesněji spíše na zbrojení, a ještě přesněji za posílání peněz/výpalného americkým zbrojovkám, peněz, které v rozpočtu prostě nemáme.
Demonstruješ za protahování ukrajinské války, jinými slovy za to, aby umřeli další tisíce lidí.
S hubou plnou demokracie demonstruješ proti výsledku demokratických voleb.
Jsi i Ty kretén, který šel hulákat na Letnou?
Mgr. Petr Štěpánek
