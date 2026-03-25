Štěpánek (Trikolora): Střípky a postřehy z letenské demonstrace

Střípky a postřehy z letenské demonstrace
No, jen si zkuste představit, že by stejným způsobem za minulé vlády pokryla tehdejší protivládní demonstrace. Přesto má tu drzost vymáhat poplatky/výpalné po všech.
Tradičně úslužně se k organizátorům demonstrace postavila i další média hlavního proudu. Stačí, že zrzavý demagog prohlásí, že na Letné bylo čtvrt milionu lidí a už to papouškují pořád dokola, byť je to hodně nadsazené. Opět se nabízí srovnání s nedávnou minulostí, kdy veškerá čísla o účasti na demonstracích proti Fialově vládě byla okamžitě konfrontována s policejními i jinými odhady, samozřejmě mnohem nižšími.
Nedávno jsem napsal text o samozvaných spasitelích z uměleckého ghetta. Že mnozí nemají pod kontrolou svůj vlastní soukromý život, ale to jim nijak nebrání v tom, aby radili jak řídit celou zemi. A že z nějakých neznámých důvodů podléhají přesvědčení, že jsou to právě oni, totiž známé a často i populární tváře, kdo má pro veřejnost komentovat také politické a společenské dění. Hynek Čermák tentokrát na letenském pódiu absentoval, ale plně ho nahradil Ivan Trojan. Nás, své spoluobčany, kteří svět a politiku vidíme jinak, označil za extremisty.
Obratem na to svým prohlášením reagovala Trikolora:
„Pane Trojane a další letenští řečníci, sami sebe obsazujete do role ochránců demokracie, ale přitom jste to vy, kdo se k občanům s jiným názorem chová zcela nedemokraticky. Vaše urážky bezúhonných spoluobčanů jsou neomluvitelné. Nás nazýváte extremisty?
Jak vnímáte demonstraci Milionu chvilek na Letné?
Jsme pro to, aby se válečné konflikty řešily u diplomatického stolu, a ne zbraněmi. Co je na tom extremistického? Jsme pro svobodu slova, a ne pro nejrůznější skryté formy cenzury. Co je na tom extremistického? Jsme pro dodržování ústavy, a ne pro její potměšilé obcházení. Co je na tom extremistického? Jsme pro zprůhlednění toků peněz politickým neziskovkám. Co je na tom extremistického? Jsme pro to, aby Česká televize poskytovala stejný prostor všem názorovým proudům. Co je na tom extremistického? Jsme pro průhledné financování veřejnoprávních médií. Co je na tom extremistického? Jsme pro respektování výsledku demokratických voleb. Co je na tom extremistického?
My že jsme extremisté? Ne, extremisté jste vy! Vy, kteří si nevidíte do úst a nás, své spoluobčany, bezdůvodně nazýváte extremisty.“
Pačes a Pavlová
Naprostou tragédií je, že na letenské pódium nakráčí nesoudný bývalý předseda Akademie věd Václav Pačes a naprosto nestoudným způsobem neváhá označit vládní politické strany, které od voličů dostaly mandát v demokratických volbách, za dezolátské. Takže znovu: Pane emeritní předsedo, co je na výše zmíněných postojích a názorech dezolátského? Že vás hanba nefackuje.
To nejlepší nakonec. Na protivládní demonstraci dorazila rovněž manželka našeho „nadstranického“ prezidenta. Je pravděpodobné, že ošacení, v němž se vypravila protestovat proti vládě, si pořídila ze stotisícové měsíční apanáže, na kterou jí nedobrovolně přispívají i voliči vládních stran, proti nimž prezidentská choť vyrazila demonstrovat.
A takhle my si tu žijeme!
Práce autora se řídí redakčními zásadami ParlamentníListy.cz.
