Ukrajinci si řekli o další peníze

18.06.2026 8:01 | Zprávy
autor: Miloš Polák

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj oznámil, že po summitu G7 ve francouzském Evian-les-Bains proběhlo zásadní telefonické jednání. Jednání, které může „hodně změnit“. Zmínil i blížící se summit NATO v Ankaře, na který chce přijet i český prezident Petr Pavel, k čemuž ale ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) nevidí důvod. Mezitím si Ukrajinci řekli o dalších 20 miliard dolarů a lídři EU hledají cesty, jak znovu otevřít komunikační kanály s Ruskem.

Ukrajinci si řekli o další peníze
Foto: screen YouTube Diario AS
Popisek: Emmanuel Macron a Donald Trump na summitu G7 ve Francii v roce 2026

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Po summitu zemí G7 – tedy USA, Velké Británie, Japonska, Itálie, Francie, Německa a Kanady – proběhlo jednání prezidenta USA Donalda Trumpa, francouzského prezidenta Emmanuela Macrona a ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Telefonické jednání. Zelenskyj toto jednání označil za důležité a konstatoval, že by mohlo „hodně změnit“.

„Jednalo se o důležitý koordinační rozhovor, který by mohl hodně změnit,“ napsal Zelenskyj na Telegramu. Anglicky mluvící čtenáře o Zelenského vyjádření informovala agentura Reuters.

„Jsem vděčný prezidentu Trumpovi za jeho pozornost věnovanou Ukrajině a za jeho ochotu pomoci nastolit mír. Jsem vděčný Emmanuelovi za vynikající organizaci summitu a za trvale silnou společnou práci.“

„Dokonce i Trump uznal, že se věci (na Ukrajině) skutečně změnily,“ řekl novinářům na tiskové konferenci vysoce postavený úředník EU.

Zelenskyj v následném příspěvku na Telegramu uvedl, že o výsledcích summitu v Évianu diskutoval s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem v Bruselu. „Hlavní věcí je práce na posílení naší obrany a získání amerických licencí na výrobu systémů protivzdušné obrany,“ napsal Zelenskyj. Poděkoval Ruttemu za jeho podporu a slíbil, že summit NATO v Ankaře, který se bude konat příští měsíc, bude „efektivní pro obranu Ukrajiny“.

Ukrajinský ministr obrany Mychajlo Fedorov ve středu prohlásil, že Kyjev požaduje od svých spojenců dalších 20 miliard dolarů na vojenské financování. Zdroj z ukrajinského ministerstva obrany minulý týden agentuře Reuters sdělil, že Ukrajina tuto žádost předloží na schůzce skupiny Ramstein, což je aliance více než 50 zemí, která poskytuje Kyjevu finanční a vojenskou pomoc.

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Server Kyiv Independent upozornil, že Donald Trump se na skončeném summitu G7 postavil k Ukrajině relativně pozitivně, ale otázkou je, zda se jednání ve Francii projeví i v další podpoře Ukrajiny, protože ta má podle The Kyiv Independent v rozpočtu díru 52 miliard dolarů, kterou je třeba řešit. V prohlášení lídrů zemí G7 se však o řešení tohoto finančního problému neobjevila ani zmínka.

The Financial Times tvrdí, že lídři EU současně hledají cesty, jak otevřít nějaké komunikační kanály s Moskvou.

Podle Financial Times vedl Pedro Lourtie, šéf kanceláře předsedy Evropské rady Antónia Costy, telefonické rozhovory s vysoce postaveným ruským úředníkem blízkým prezidentu Vladimiru Putinovi. Cílem diskusí prý bylo spíše navázat komunikační kanály než vyjednávat o podstatných otázkách.

„V jakémkoli budoucím scénáři má EU specifické zájmy, které bude třeba hájit, proto je důležité mít s Ruskem navázané diplomatické kanály,“ uvedl zdroj obeznámený se situací. Costa údajně v posledních týdnech úzce koordinuje s evropskými lídry možnou spolupráci s Ruskem a otázky, které by mohly být projednány, „až nastane správný okamžik“.

Psali jsme:

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„Žádné jednání, vyhlášení války.“ Dozvuky jednání Evropanů s Ruskem

Tento článek přímo v textu aktivně odakzuje na tyto zdroje:

https://kyivindependent.com

https://www.ft.com

https://www.reuters.com

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ekonomika , EU , Evropská rada , Japonsko , Kanada , Německo , Putin , Rusko , Ukrajina , USA , válka , zahraničí , Itálie , zbraně , Reuters , The Financial Times , Trump , válka na Ukrajině , Zelenskyj , The Kyiv Independent , Costa , Velká BritánieFrancie

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Ukrajina (válka na Ukrajině)

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válka na Ukrajině

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

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