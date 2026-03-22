Trikolora: Urážky bezúhonných spoluobčanů jsou neomluvitelné

Pane Trojane a další letenští řečníci, sami sebe obsazujete do role ochránců demokracie, ale přitom jste to vy, kdo se k občanům s jiným názorem chová zcela nedemokraticky. Vaše urážky bezúhonných spoluobčanů jsou neomluvitelné. Nás nazýváte extremisty?
Jsme pro to, aby se válečné konflikty řešily u diplomatického stolu, a ne zbraněmi. Co je na tom extremistického?
Jak vnímáte demonstraci Milionu chvilek na Letné?
Jak vnímáte demonstraci Milionu chvilek na Letné?
Jsme pro svobodu slova, a ne pro nejrůznější skryté formy cenzury. Co je na tom extremistického?
Jsme pro dodržování ústavy, a ne pro její potměšilé obcházení. Co je na tom extremistického?
Jsme pro zprůhlednění toků peněz politickým neziskovkám. Co je na tom extremistického?
Jsme pro to, aby Česká televize poskytovala stejný prostor všem názorovým proudům. Co je na tom extremistického?
Jsme pro průhledné financování veřejnoprávních médií. Co je na tom extremistického?
Jsme pro respektování výsledku demokratických voleb. Co je na tom extremistického?
My že jsme extremisté? Ne, extremisté jste vy! Vy, kteří si nevidíte do úst a nás, své spoluobčany, bezdůvodně nazýváte extremisty.
