Válek (TOP 09): Přerozdělení prostředků není koncepční řešení

27.03.2026 15:14 | Monitoring
autor: PV

Reakce na svém veřejném facebookovém profilu na přerozdělení peněz ze Všeobecné zdravotní pojišťovny

Válek (TOP 09): Přerozdělení prostředků není koncepční řešení
Foto: Screen CNN Prima NEWS
Popisek: Vlastimil Válek v Partii

Vládní koalice schválila mimořádné přerozdělení téměř osmi miliard korun ze Všeobecné zdravotní pojišťovny. Za mě velká nesystémová chyba. De facto totiž nejde o nějaké anonymní peníze VZP, ale o prostředky jejích pojištěnců, kteří tyto peníze svěřili VZP a nyní o ně rozhodnutím vládní koalice přijdou - každý z nich přibližně o 1 300 Kč.

Ty tak mohou chybět například ve fondu prevence, tedy mj. prostředky na příspěvky na očkování, screeningová vyšetření nebo podporu pacientů s chronickými onemocněními. Oslabovat prevenci, která je klíčem k dlouhodobě udržitelnému zdravotnictví, je hloupost.

Pokud některé zdravotní pojišťovny čelí problémům, systém nabízí jiné nástroje, jak situaci řešit – efektivnější hospodaření, využití rezerv nebo i jejich sloučení. Mimořádné přerozdělení prostředků není koncepční řešení. Ve svém důsledku může dopadnout především na pojištěnce a omezit právě to nejdůležitější, prevenci.

prof. MUDr. Vlastimil Válek , CSc., MBA, EBIR

  • TOP 09
  • poslanec
Válek (TOP 09): Přerozdělení prostředků není koncepční řešení

15:14 Válek (TOP 09): Přerozdělení prostředků není koncepční řešení

Reakce na svém veřejném facebookovém profilu na přerozdělení peněz ze Všeobecné zdravotní pojišťovny