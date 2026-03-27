Válek (TOP 09): Přerozdělení prostředků není koncepční řešení

Vládní koalice schválila mimořádné přerozdělení téměř osmi miliard korun ze Všeobecné zdravotní pojišťovny. Za mě velká nesystémová chyba. De facto totiž nejde o nějaké anonymní peníze VZP, ale o prostředky jejích pojištěnců, kteří tyto peníze svěřili VZP a nyní o ně rozhodnutím vládní koalice přijdou - každý z nich přibližně o 1 300 Kč.
Ty tak mohou chybět například ve fondu prevence, tedy mj. prostředky na příspěvky na očkování, screeningová vyšetření nebo podporu pacientů s chronickými onemocněními. Oslabovat prevenci, která je klíčem k dlouhodobě udržitelnému zdravotnictví, je hloupost.
Pokud některé zdravotní pojišťovny čelí problémům, systém nabízí jiné nástroje, jak situaci řešit – efektivnější hospodaření, využití rezerv nebo i jejich sloučení. Mimořádné přerozdělení prostředků není koncepční řešení. Ve svém důsledku může dopadnout především na pojištěnce a omezit právě to nejdůležitější, prevenci.
Práce autora se řídí redakčními zásadami ParlamentníListy.cz.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
Přidejte si obsahový box PL do svých oblíbených zdrojů na Hlavní stránce Seznam.cz. Děkujeme.