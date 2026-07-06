Farský (STAN): Za loňský výpadek elektřiny může uhelná elektrárna

Pamatujete, jak vloni vypadla elektřina v kusu Česka? A jak mnozí hned věděli, že za to můžou obnovitelné zdroje energie (OZE)?
Akorát že vůbec.
Andrej Babiš, Filip Turek, Alexand Vondra, Mirek Topolánek a další, tehdy okamžitě vystartovali proti OZE a proti Evropské unii.
A jaká byla skutečnost? K výpadku došlo kvůli závadě na vysokém napětí a poruše UHELNÉ elektrárny Ledvice.
Když ve svém ideologickém zaslepení výše uvedení hned věděli, co se stalo a že na vině jsou OZE a Evropská unie, šířily jejich názory okamžitě profosilní a proruské weby. Když se ukázalo, jak se pletli, je ticho.
Škoda je ale už napáchána. I díky takovýmto ideologům máme nejmenší podíl OZE na výrobě elektřiny. A tak budeme díky nim mít dražší elektřinu než zbytek Evropy a k tomu budeme náchylnější k cenovým výkyvům daným nestabilitou fosilních dodávek.
NEDĚKUJEME!
Tak příště snad méně ideologie a více faktů!
Prospěje nám to všem!
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