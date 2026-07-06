Farský (STAN): Za loňský výpadek elektřiny může uhelná elektrárna

06.07.2026 10:15 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k loňskému plošnému výpadku elektřiny.

Farský (STAN): Za loňský výpadek elektřiny může uhelná elektrárna
Foto: Hans Štembera
Popisek: Jan Farský

Pamatujete, jak vloni vypadla elektřina v kusu Česka? A jak mnozí hned věděli, že za to můžou obnovitelné zdroje energie (OZE)?

Akorát že vůbec.

Andrej Babiš, Filip Turek, Alexand Vondra, Mirek Topolánek a další, tehdy okamžitě vystartovali proti OZE a proti Evropské unii.

A jaká byla skutečnost? K výpadku došlo kvůli závadě na vysokém napětí a poruše UHELNÉ elektrárny Ledvice.

Když ve svém ideologickém zaslepení výše uvedení hned věděli, co se stalo a že na vině jsou OZE a Evropská unie, šířily jejich názory okamžitě profosilní a proruské weby. Když se ukázalo, jak se pletli, je ticho.

Škoda je ale už napáchána. I díky takovýmto ideologům  máme nejmenší podíl OZE na výrobě elektřiny. A tak budeme díky nim mít dražší elektřinu než zbytek Evropy a k tomu budeme náchylnější k cenovým výkyvům daným nestabilitou fosilních dodávek.

NEDĚKUJEME!

Tak příště snad méně ideologie a více faktů!

Prospěje nám to všem!

Mgr. Jan Farský

  • STAN
  • europoslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Novinka z Bruselu: Orwell měl pravdu, zničíme se sami
Votápek se rozpovíval o konci Putina. Ukrajinci na něj mají žízeň
Okamura o lekci z dnešního svátku: K Evropě nepotřebujeme superstát
Pavel Foltán: Ústavní soud & prezident zkoušejí trpělivost lidu?

Centrum pravidel a procesů ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz FAQ
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
GDPR
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy Pravidla reklamy Pravidla politické reklamy

Článek obsahuje štítky

STAN , Farský

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Jsou v tom OZE nevinně?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
JUDr. Jindřich Rajchl byl položen dotaz

Chápu dobře, že jste prezidenta označil za monstrum?

A jestli jste přesvědčen, že je rozhodnutí ústavního soudu nezákonné, přiznám se, že já k němu mám také výhrady, ale nejsem právník a zajímá mě tak, co uděláte nebo co se dá dělat, když obecně s rozhodnutím ústavního soudu někdo nesouhlasí? Dá se vůbec odvolat?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Cílená péče o střevní bakterie je nová metoda léčby úzkostíCílená péče o střevní bakterie je nová metoda léčby úzkostí První milování s novým partneremPrvní milování s novým partnerem

Diskuse obsahuje 12 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Farský (STAN): Za loňský výpadek elektřiny může uhelná elektrárna

10:15 Farský (STAN): Za loňský výpadek elektřiny může uhelná elektrárna

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k loňskému plošnému výpadku elektřiny.