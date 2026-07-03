Decroix (ODS): Vzorný plnič populistických kravin

03.07.2026 8:19 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke schvalování změn v trestním zákoníku

Decroix (ODS): Vzorný plnič populistických kravin
Foto: Interview ČT24
Popisek: Eva Decroix

Ministr spravedlnosti na plénu prohlásil, že změny trestního zákoníku nevyžadují debatu ani připomínkové řízení. Tak proto je sněmovně hází “jak psovi” ke schválení v prvním čtení poslaneckým návrhem.

Klidně bychom mu mohli odebrat funkci předsedy Legislativní rady vlády. Stačí mu funkce vzorného plniče populistických kravin vymyšlených Babišem.

Eva Decroix, Ph.D., MBA, MPA

  • ODS
  • poslankyně
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Článek obsahuje štítky

ODS , trestní zákoník , Decrfoix

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