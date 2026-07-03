Decroix (ODS): Vzorný plnič populistických kravin

Ministr spravedlnosti na plénu prohlásil, že změny trestního zákoníku nevyžadují debatu ani připomínkové řízení. Tak proto je sněmovně hází “jak psovi” ke schválení v prvním čtení poslaneckým návrhem.
Klidně bychom mu mohli odebrat funkci předsedy Legislativní rady vlády. Stačí mu funkce vzorného plniče populistických kravin vymyšlených Babišem.
Eva Decroix, Ph.D., MBA, MPA
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