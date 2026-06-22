Rajchl (PRO): Euro? Opilý řidič autobusu z Bruselu

23.06.2026 4:32 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k euru.

Rajchl (PRO): Euro? Opilý řidič autobusu z Bruselu
Foto: Repro RaptorTV.cz
Popisek: Jindřich Rajchl

Za posledních 10 let byly silnější měnou než česká koruna pouze izraelský šekel a švýcarský frank.

Všechny ostatní měny vůči naší koruně výrazně oslabily. Celé slavné euro o více než 10%.

Zbavovat se nyní koruny a přijímat euro, je stejné, jako vyměnit krásný luxusní vůz, který sami řídíte za jednu sedačku v autobusu přeplněném otrhanými dlužníky, u jehož volantu sedí opilý řidič z Bruselu.  

Do takové směny by šel jen naprostý šílenec. 

JUDr. Jindřich Rajchl

  • PRO
  • Předseda strany Právo Respekt Odbornost
  • poslanec
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Rajchl , PRO

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Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k euru.