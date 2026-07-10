Chalupný (SOCDEM): Připínáčky na lavicích Poslanecké sněmovny přijdou kdy?

13.07.2026 4:32 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k politické kultuře v ČR.

Chalupný (SOCDEM): Připínáčky na lavicích Poslanecké sněmovny přijdou kdy?
Foto: SOCDEM
Popisek: SOCDEM - logo

Politická kultura – level 4 cenová…

Nejsem fanouškem hnutí ANO. Ale to, co předvádí část politické scény po podání ruky Andreje Babiše s Donaldem Trumpem, už připomíná spíš školní přestávku než politiku.

Neřeší se bezpečnost. Neřeší se ekonomika. Neřeší se výsledky summitu NATO. Ne. Hlavním tématem je, jak proběhlo podání ruky. Kdo ke komu udělal krok. Kdo koho oslovil. Kdo se usmál. Kdo se tvářil dostatečně důležitě.

Přiznám se, že jsem netušil, že diplomacie se měří na centimetry a vteřiny.

A nejvíc pobaví někteří dnešní posměváčci. Ještě nedávno by za podobnou fotku s Donaldem Trumpem nejspíš dali ledvinu. Dnes se tváří, jako by šlo o mezinárodní ostudu století.

Co bude příště? Připínáčky na lavicích Poslanecké sněmovny? Tahání za copánky? Nebo parlamentní komise, která bude zkoumat správný úhel podání ruky a délku očního kontaktu?

Jestli tohle má být chování lidí, kteří se označují za politickou elitu národa, pak se ani nedivím, že důvěra veřejnosti v politiku mizí.

Vážení politici, zkuste se vrátit do reality. Vaším úkolem není soutěž o titul Mistr republiky v posmívání, ale správa země.

A své děti budu dál učit jediné: Dospělost se nepozná podle funkce ani podle počtu sledujících na sociálních sítích, ale podle toho, že se člověk nechová jako na prvním stupni základní školy. 

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Článek obsahuje štítky

Chalupný , SOCDEM

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4:32 Chalupný (SOCDEM): Připínáčky na lavicích Poslanecké sněmovny přijdou kdy?

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k politické kultuře v ČR.