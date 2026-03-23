Zelení: Ochraňte ty, kteří pomáhají

23.03.2026 23:08 | Monitoring
autor: PV

Komentář na veřejném facebookovém profilu strany k zákonu o kontrole financování neziskových organizací

Zelení: Ochraňte ty, kteří pomáhají
Foto: Zelení
Popisek: Zelení

V Česku se připravuje legislativa, která může fatálně ochromit občanskou společnost. Pod záminkou „transparentnosti“ zavádí pro nevládní organizace, výzkumníky a iniciativy likvidační pravidla. Pokud organizace přijme evropské peníze nebo spolupracuje se zahraničím, dostane nálepku subjektu se „zahraničními vazbami“.

Zákon může přímo ohrozit organizace, které zachraňují rodiny v krizi, vzdělávají děti, poskytují právní pomoc nebo se starají o lidi bez domova a seniory. Model známý z Ruska a Maďarska občanskou společnost pouze oslabuje a stát nijak nechrání.

Požadujeme po poslancích, poslankyních, senátorkách a senátorech, aby zákon nepřijímali, a po prezidentovi, aby jej případně vetoval. Silná občanská společnost není hrozba, ale základ demokracie.

Podepište výzvu ZDE.

Strana zelených

  • SZ
Zdroje:

https://nezisknedame.cz

Mgr. Eliška Olšáková byl položen dotaz

Milion chvilek

Dobrý den, zajímal by mě váš názor na toto sdružení či co to vlastně je. Považujete ho za nezávislé a transparentní? Ví se, z čeho je financováno? Víte co mě přijde divné, že snad nikdy nesvolávalo demonstraci na protest tomu, co udělal třeba někdo z ODS nebo STAN. Asi jste rádi, ale mě to nepřijde ...

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Videotestování - Otestujte elegantní sadu štětců Chique RoseGold

Videotestování - Otestujte elegantní sadu štětců Chique RoseGold

