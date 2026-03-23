Zelení: Ochraňte ty, kteří pomáhají

V Česku se připravuje legislativa, která může fatálně ochromit občanskou společnost. Pod záminkou „transparentnosti“ zavádí pro nevládní organizace, výzkumníky a iniciativy likvidační pravidla. Pokud organizace přijme evropské peníze nebo spolupracuje se zahraničím, dostane nálepku subjektu se „zahraničními vazbami“.
Zákon může přímo ohrozit organizace, které zachraňují rodiny v krizi, vzdělávají děti, poskytují právní pomoc nebo se starají o lidi bez domova a seniory. Model známý z Ruska a Maďarska občanskou společnost pouze oslabuje a stát nijak nechrání.
Požadujeme po poslancích, poslankyních, senátorkách a senátorech, aby zákon nepřijímali, a po prezidentovi, aby jej případně vetoval. Silná občanská společnost není hrozba, ale základ demokracie.
