Zuna (TOP 09): Zdravý rozpočet je nejlepší prevencí každé krize

20.03.2026 4:33 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k možné ropné krizi.

Foto: TOP 09
Popisek: Michal Zuna

Vláda nemůže čekat v kanceláři a jen doufat, že se cena ropy vrátí zpět. Má mít připravena v šuplíku sektorová opatření pro případ, že se blízkovýchodní konflikt protáhne. Vytvořit si prostor i v rozpočtu, protože zdravý rozpočet je nejlepší prevencí každé krize.

Ostatně jednu „třídenní“ operaci zažila i naše bývalá vláda. Když Rusko napadlo Ukrajinu, okamžitě jsme konali a díky tomu jsme dnes nezávislí na ruských surovinách. Mezitím Maďarsko a Slovensko si připravilo tak akorát ruské vlaječky a vidíme teď všichni, v jakém zoufalství se ve své závislosti na ruských surovinách aktuálně nachází.

Michal Zuna

  • TOP 09
  • poslanec
