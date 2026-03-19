Zuna (TOP 09): Zdravý rozpočet je nejlepší prevencí každé krize

Vláda nemůže čekat v kanceláři a jen doufat, že se cena ropy vrátí zpět. Má mít připravena v šuplíku sektorová opatření pro případ, že se blízkovýchodní konflikt protáhne. Vytvořit si prostor i v rozpočtu, protože zdravý rozpočet je nejlepší prevencí každé krize.
Ostatně jednu „třídenní“ operaci zažila i naše bývalá vláda. Když Rusko napadlo Ukrajinu, okamžitě jsme konali a díky tomu jsme dnes nezávislí na ruských surovinách. Mezitím Maďarsko a Slovensko si připravilo tak akorát ruské vlaječky a vidíme teď všichni, v jakém zoufalství se ve své závislosti na ruských surovinách aktuálně nachází.
