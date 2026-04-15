„Uráželi mou ženu.“ Poslanec Nerušil zveřejnil, co Seznam vynechal

Jak jsme již informovali, v sobotu 11. 4. proběhl další Pochod pro život. Toho se zúčastnil i poslanec SPD Josef Nerušil a dostal se do střetu s těmi, kdo chtěli pochod narušit. Jednalo se o Oldřišku Blujovou a její „kolegyni“ Alonu Kornijenko.
O setkání s ním mluvil už v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz. „Účast tzv. Oganesjanova gangu je už takový kolorit, bez kterého neproběhne žádná naše akce. Mluvil jsem tam chvíli s Oldřiškou Blujovou a její kamarádkou Kornijenko, nic co by stálo za zmínku z nich ale nevypadlo,“ uvedl poslanec pro ParlamentníListy.cz.
Dle videí zveřejněných Kornijenkem Nerušil vyjádřil naději, že se účastníci protestní akce nebudou množit, protože jejich děti by nebyly přínosem pro společnost. Což pak potvrdil na sociálních sítích. „V klidu, Kornijenko. Postačí, když se množit nebudeš. A kdyby na tebe někdo náhodou vlezl - v tvém případě bych to vyškrábnutí respektoval. Čistě v duchu Darwinovy teorie,“ dodal.
Z Nerušilovy konfrontace pak vznikl článek na Seznam Zprávách. V něm je ovšem vynecháno, že Nerušil byl konfrontován členkou Oganesjanova gangu Oldřiškou Blujovou, na tento fakt musel poslanec upozornit sám. Vyvracel, že by mluvil k příslušníkům LGBT. „Já jsem nemluvil k příslušníkům LGBT komunity, ale k členům tzv. Oganesjanova gangu, který se vyžívá ve fyzickém napadání postarších obyvatel, přičemž tato lidsky odporná videa následně monetizuje na internetu,“ uvedl pro Seznam Zprávy.
Jeho výrok považují za nepřijatelný některé poslankyně ANO, jmenovitě Táňa Malá a Barbora Rázga. Podle advokáta Jakuba Tomšeje mohou být jeho slova dokonce protiprávní. Článku se každopádně chytil bývalý ministr vnitra a předseda hnutí STAN Vít Rakušan.
„Rozhodování o tom, kdo má a nemá mít děti a za jakých podmínek, to už tu bylo. Říkalo se tomu eugenika a končilo to vyhlazovacími tábory. Pane Nerušile, jste neskutečný ubožák. SPD i celá vláda by se od těchto výroků měly jasně distancovat,“ uvedl na sociálních sítích. Nerušil ovšem žádné přání rozhodovat o tom, kdo by se množit měl, nevyjadřoval.
— Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) April 13, 2026
Lídr Praha Sobě Adam Scheinherr dokonce chce, aby Nerušil rezignoval na veškeré funkce. „Jeho vyjádření jakožto vládního poslance a zastupitele hlavního města Prahy je faktickým vyhrožováním představitele veřejné moci občanům s odlišným názorem. Výhrůžka je o to ohavnější, že nucená interrupce není žádnou nadsázkou, ale bohužel reálnou historickou zkušeností,“ prohlásil.
— Adam Scheinherr (@Adam_Scheinherr) April 12, 2026
ParlamentníListy.cz se dotázaly poslance na detaily jeho setkání s těmito ženami. Redakce současně přikládá videa, která zachycují celou konfrontaci.
Co předcházelo Vaší natočené konfrontaci s Oldřiškou Blujovou a Alonou Kornijenko při Pochodu pro život na Václavském náměstí? Jak se zmíněné „dámy“ vyjadřovaly?
S oběma dámami jsme se setkali už na Jungmannově náměstí, kde narušitelé pochodu vytvořili uličku hanby, některé z nich pak i fyzicky napadli. Podruhé jsem je potkal na Václavském náměstí, kdy Blujová pokřikovala na mou ženu, že je „imigrantská surogátní matka z Brazílie“ a poskytuje dělohu mně a jednomu mému spolustraníkovi. Po slovní potyčce mi Kornijenko začala pískat do uší, což ji ale po chvíli přestalo bavit. Z tohoto momentu také vznikla ona inkriminovaná fotografie, na které mám údajně hajlovat, přičemž já jsem jen natáhl ruku, abych jí vymezil prostor, do kterého se mi nemá přibližovat.
Považujete svá slova na adresu zmíněné Kornijenko za přehnaná?
Moje slova zazněla v kontextu předchozích inzultací. Uznávám, že jsem měl volit jiná slova, protože takto zvolená a vytržená z kontextu pouliční hádky nezní vhodně.
Vzpomínáte si na případy, kdy podobně útočnou rétoriku používali obhájci potratů vůči křesťanům či dalším? Bylo z toho někdy takové haló?
Každý, kdo se účastnil loňského či letošního Pochodu pro život, mi dá za pravdu, že rodiny s dětmi si musely na svou adresu vyslechnout daleko, ale daleko horší nadávky.
Neříkám, že máme oplácet stejnou mincí, kdo to však zažil, ví, o čem mluvím. Naše média ale celý příběh vystavěla naprosto naopak, v duchu narativu “jak byl zlý espéďák škaredý na náhodně přihlížející LGBT zdravotnici z Ukrajiny”. Přitom, i kdybychom dali stranou předchozí brutální jednání ze strany příznivců extremistické antify, vhození dělobuchu do davu, strkání do kočárků a flusance, tak jak Oldřiška Blujová, tak i Alona Kornijenko patří k Oganesjanově partě. Kdo jejich řádění někdy v ulicích či při některém shromáždění zažil, tak ví, o čem mluvím. Je to normální zločinecká banda, která si v ničem nezadá s řáděním pouličních band ve Výmarské republice. Vysoce odporné pak je, že tito lidé své násilné výstupy, při kterých mnohdy teče krev, prodávají na internetu. Běda ale říci něco nehezkého na jejich adresu.
Vít Rakušan dokonce v souvislosti s vašimi slovy hovoří o eugenice. Co říkáte na jeho prohlášení?
U soudu se nyní projednávají nahrávky z kauzy Dozimetr, tak chápu, že si Vít Rakušan hledá zástupná témata, aby odvedl pozornost. Ale zase vidíme ten posun v interpretaci. Já nikde neříkám, že chci někomu bránit k dětem. Tématem pochodu naopak bylo upozornit na klesající porodnost a poukázat, že nejčastěji udávaným důvodem, proč ženy děti nedonosí, je jejich sociální situace.
