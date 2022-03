Hlavně rychle a potichu. Převrat v ČT? I na Dvořáka si brousí zuby. Víme, kdo

reklama

Poslanci by se brzy mohli zabývat doplněním členů Rady České televize i Rady Českého rozhlasu. Nekompletní složení kontrolního orgánu činí problém hlavně v případě veřejnoprávní televize, kde z celkových 15 radních je momentálně 6 míst neobsazeno.

Anketa Vede si Petr Fiala ve funkci premiéra dobře? Ano 4% Ne 94% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 21017 lidí

Důvodem je především to, že Poslanecká sněmovna v předchozím složení před volbami nebyla schopna volbu nových radních provést, přestože již byli v prvním kole vybráni kandidáti, ze kterých mělo plénum rozhodovat. Tehdejší opozice (dnešní vláda) volbu měsíce blokovala Babišově vládní většině. Netřeba připomínat výroky některých představitelů KDU-ČSL, TOP 09 či Starostů a nezávislých, že Poslanecké sněmovně nedovolí zvolit do Rady ČT kandidáty, kteří nemají „ty správné“ názory na fungování České televize.

Po volbách se všechno změnilo; pětikoalice SPOLU a STAN s Piráty získala většinu a došlo na nový „konkurz“. Sněmovna vyzvala občanské spolky, aby navrhly nové kandidáty na 6 volných míst v Radě ČT a sněmovní volební (mediální) výbor provedl první kolo výběru; z několika desítek adeptů zvolil 18 kandidátů, ze kterých mají brzy poslanci vybrat šest nových radních (na každé volné místo se vybírá ze tří kandidátů).

Mezi těmito „finalisty“ jsou kupříkladu dřívější radní ČT Zdeněk Šarapatka a Daniel Váňa, poslanecká asistentka STANu Karolína Rezková, kněz Zbigniew Czendlik, moderátorka Ivana Chmel Denčevová, aktivistka Monika MacDonagh-Pajerová, historik a nakladatel Jiří Padevět, ekonom Radek Žádník nebo historik umění Nikolaj Savický.

Podle informací PL ze Sněmovny už existuje dohoda uvnitř vládní pětikoalice, kterých šest z 18 kandidátů by mělo být za členy Rady České televize zvoleno. Několik zdrojů nezávisle na sobě shodně uvedlo těchto šest jmen: Zdeněk Šarapatka, Monika MacDonagh-Pajerová, Jiří Padevět, Ilja Racek, Ivana Denčevová a Zbigniew Czendlik.

Psali jsme: Pod rouškou války. Fiala spěchá na zásah do ČT, který vše změní Musk odmítl zablokovat ruské zpravodajské zdroje. Kvůli svobodě slova. Pravý důvod? Petr Žantovský ho našel Likvidace Rady ČT? Vypínání webů? Zcela zapadá do čistek nové vlády, ukazuje bývalý radní. Ale revoluce své děti požírá Kdo jinému jámu kopá... Řežba o ČT ve Sněmovně. Nože se brousí

Místo mediálně známého katolického kněze měl být původně mezi radní zvolen Nikolaj Savický, ale politické dohody se změnily. Není proto vyloučeno, že do samotné volby se preference a politické obchody uvnitř pětikoalice ještě pozmění.

Pozoruhodné však je, že nejspíš i pro nově zvolené radní půjde o velmi krátkou misi. Koalice totiž intenzivně připravuje novelu mediálních zákonů, které mají výrazně změnit způsob výběru i volby do mediálních rad. Podle posledních informací příprava těchto změn v posledních týdnech notně zrychlila a vládní koalice hodlá změny protlačit. Zásadní proměnou dosavadního systému má být, že radní bude volit nejen Sněmovna, ale že poslanci se o tuto svou výlučnou pravomoc podělí se Senátem, který by měl mít ve své gesci volbu pěti z celkových 15 radních ČT. Důvodem této změny se zdá být pouze fakt, že současná vládní koalice má v Senátu většinu a volbu si tak chce pojistit.

Další změnou má být omezení, kdo bude nově kandidáty do mediálních rad smět navrhovat. Aktuálně mohou návrhy podávat veškerá zájmová sdružení (spolky, obecně prospěšné společnosti atd.). Po schválení novely by pravomoc nominace zůstala pouze velkým, celostátně působícím neziskovkám, které existují minimálně deset let. Právě tohle působí rovněž poměrně velké kontroverze.

„Celé to je účelově napsané tak, aby se normální občané zcela vyloučili z možnosti ovlivňovat směřování veřejnoprávní televize, přestože to jsou právě občané-koncesionáři, kdo existenci ČT svými penězi umožňují. Ten zákon pro senátory napsala neziskovka Rekonstrukce státu, kterou vedle několika českých milionářů sponzorují pochybné americké nadace. Je to napsané tak, aby své koně do Rady mohly vybírat právě takové neziskovky jako je Rekonstrukce státu, Člověk v tísni a jim podobné. Skvěle si to vymysleli a do sebe zahledění senátoři to odmávli. Je mi záhadou, proč se nedemonstruje na Letné za nezávislost veřejnoprávních médií, když jsou právě tímhle ohrožena. Celé je to podezřelé i proto, že je změna tlačena takhle na sílu a celé to aktuálně nabralo na rychlosti,” shrnuje náš dobře informovaný zdroj z mediální oblasti.

Podle něho by mohlo dojít k výměně generálního ředitele ČT Petra Dvořáka, kterému druhý mandát na Kavčích Horách končí v září příštího roku a rád by pokračoval na další šestileté období. V době předchozí Sněmovny zaznívala důrazná varování, že se chce Babišova sněmovní většina Dvořáka zbavit a dosadit jiného šéfa ČT. Nyní se ukazuje, že by k tomu mohlo dojít i tak, jen to tentokrát bude sněmovní většina Fialova, když prakticky většina znalců poměrů v ODS tvrdí, že nejde ve skutečnosti o úplnou většinu poslanců ODS. Uvedené spekulace o výměně ředitele Dvořáka nám potvrdily i zdroje z Poslanecké sněmovny. Avšak ne všechny.

Anketa Prožije Evropa letní prázdniny už v míru? Ano 31% Ne 63% Nevím / Je mi to jedno 6% hlasovalo: 7673 lidí

„V křesle šéfa České televize by se rád viděl současný premiérův poradce pro média Michal Klíma, který patří mezi architekty změny mediálních zákonů a nového systému voleb Rady ČT. Dá se říct, že si to vlastně chystá pro sebe. Dost paradoxní je, že tyto změny podporuje i současný šéf ČT Dvořák, který zjevně netuší, jaké důsledky pro něj osobně by mohly mít. Svou zákulisní silou a kontakty pomáhá prosadit změnu, která ho nakonec zničí. Příběh jak z románu,“ uvádí pod podmínkou zachování anonymity zdroj ze sněmovních kuloárů.

Tuto spekulaci ale nesdílejí všichni, takže nelze s jistotou říct, na čí straně je pravda. „Klímu docela znám a nejsem si tak jistý, jestli by chtěl boj za toto křeslo vyměnit za pohodlné místečko relativně vlivného premiérova poradce. Současná úloha ho evidentně baví,“ konstatuje další hlas ze sněmovních kuloárů.

Z Poslanecké sněmovny do naší redakce doputovala ještě další informace, která se týká především ODS a její budoucnosti. „V koalici vznikla dost podivná dohoda: ODS se vzdá ‚svých‘ lidí v Radě ČT, kterou zcela přenechá TOP 09 a STANu výměnou za možnost ovládnutí Ministerstva dopravy, a to především Českých drah. Část vedení ODS si myslí, že po tomhle vládním působení už nebudou mít šanci vyhrát volby, tak se vykašlali na Českou televizi a chtějí si rozporcovat České dráhy. Takže de facto stoprocentní kontrola ČT by měla připadnout TOPkařům a STANu, a kontrola ČD zase pár klukům z ODS. Jestli to takhle i dopadne? Nad tím visí otazník, protože nejsem v ODS zdaleka sám, kdo s tím má trochu problém,” zaznělo od občanských demokratů.

Redakci tuto informaci poskytly dva zdroje spojené s občanskými demokraty. My jen můžeme dodat, že pokud budou zvoleny osoby, které jsme výše v textu označili jako pravděpodobné kandidáty vládní koalice, tak ODS v Radě ČT skutečně nebude mít prakticky žádného „svého“ člověka.

Psali jsme: Nová vláda, nový vítr: Šarapatka se znovu dobývá do Rady ČT Na pozadí běží velká čistka. Sejmou nepohodlné v ČT, varuje Štěpánek. Kdo? Vládní poslanci Poslanci neschválili zprávu Rady ČT. Topáka rozčílila věta o diskriminaci SPD Ovládnutí ČT: Neziskovky a Senát. Brzy narazíte, padlo varování

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.