Koalice představila, co chce udělat s ČT. Rakušan slíbil masivní obstrukce

Poslanecká sněmovna měla jako zásadní agendu prvního dne nové schůze návrh na vládní regulaci cen pohonných hmot, který Alena Schillerová chtěla schvalovat zrychleně.
Mnohem větší rozruch než v jednacím sále byl ale tentokrát o patro níže, v novinářském atriu. Tam se od půl třetí konala společná tisková konference, na které ministra kultury Oto Klempíře doplnily dvojice „těžkých vah“ ze všech vládních stran. Za SPD předseda Tomio Okamura a první místopředseda Radim Fiala, za Motoristy místo Petra Macinky, který je na státní návštěvě Izraele, Filip Turek doplněn Borisem Šťastným, a za ANO předsedkyně poslaneckého klubu Taťána Malá a první místopředseda sněmovny Patrik Nacher.
„Rozhlasové a televizní poplatky se ruší, Český rozhlas a Česká televize se neslučují, rady necháváme beze změny, navrhovaný rozpočet vychází z úrovně roku 2024, pevná částka je každoročně valorizována a obě instituce budou procházet kontrolou NKÚ,“ shrnul ministr Klempíř hlavní zásady nového zákona, který vznikl z práce zástupců všech tří koaličních stran.
Zákon také obsahuje novou definici veřejné služby, která má podle autorů přenést veřejnoprávní média do 21. století, doposud se totiž řídí principy zákona z roku 1991.
„Návrh důsledně zaručuje nezávislost veřejnoprávních médií a za tuto nezávislost ručí stát,“ vysvětloval Klempíř. Rozhlas i televize si nadále zachovávají svou samostatnost jako právnické osoby veřejnoprávní povahy, které nejsou podřízeny žádnému ministerstvu ani jinému státnímu úřadu. A zákon výslovně garantuje, že žádný státní orgán ani politický subjekt nesmí zasahovat do programu obou médií.
„Nezávislost je zaručena i tím, že rozhlas i televize hospodaří s vlastním majetkem,“ vysvětloval dále. Předvídatelnost financování zajistí automatická valorizace alokovaných prostředků.
Valorizace má probíhat každoročně o inflaci, ovšem se stropem na úrovni pěti procent. Kromě toho bude oběma médiím umožněno získávat výnosy z reklamy a vlastní hospodářské činnosti. A nadále bude umožněno, aby nad rámec financování lidé platili koncesionářský poplatek dobrovolně. „V rámci kompromisu je v návrhu uvedeno, že kdo chce, může nadále platit poplatky. Kdo má sídlo či bydliště v České republice, tak toho může využít,“ uvedl Filip Turek, který je jedním z předkladatelů návrhu.
Systém veřejnoprávních poplatků je podle ministra Klempíře rušen jako zastaralý.
Zákon má platit od začátku příštího roku a Česká televize má obdržet 5,74 miliardy. Letos přitom počítá od poplatníků s výběrem 6,73 miliardy korun. Český rozhlas dostane od státu 2,07 miliardy korun, letos má získat z poplatků 2,48 miliardy.
Téma veřejnoprávních médií přitáhlo do atria sněmovny nejen množství novinářů, ale tiskovku si přišel poslechnout třeba i poslanec Pirátů Ivan Bartoš.
A po prezentaci následovalo dle očekávání množství dotazů. Redaktorka České televize se ptala, jak budou moci obě média dostát svým závazkům, když jim rozpočet bude zkrácen na úroveň roku 2024. Další dotazy směřovaly i k tomu, proč byl vybrán právě rok 2024, což Boris Šťastný vysvětloval tím, že jde o poslední rok, z něhož je k dispozici účetní závěrka.
Klempíř: Manažer někdy musí šetřit
Současně je do systému podán poslanecký návrh, který má od 1. července zrušit koncesionářské poplatky pro několik sociálně slabých skupin. Ten by z logiky věci zanikl zrušením poplatků, které mají v plánech koaliční politici stále platit od začátku roku 2027.
K dotazu České televize, jak to bude s rozpočtem na úrovni roku 2024, ministr Klempíř odpověděl, že je přirozené, že by se oba ředitelé měli snažit šetřit. „V momentě, kdy jste ve vedení takové instituce, jako je rozhlas nebo televize, tak prostě někdy nastane situace, kdy šetřit budete muset. A já věřím, že oba pánové jsou vynikajícími manažery a že to zvládnou,“ uvedl ministr.
Poslanecký návrh má platit od července, ale pouze na půl roku. Od ledna by pak měl platit vládní návrh.
Když si vzal slovo Tomio Okamura, připomněl: „My jsme to měli ve volebním programu, slíbili jsme to voličům a teď to plníme, protože si to občané přejí.“
Vzruch vyvolal novinářský dotaz, jaká je záruka, že současná koalice má zájem o nezávislost médií, když se mnoho jejích politiků včetně ministra kultury veřejnoprávním médiím spíše vyhýbá.
„Jistotu mají v tomto zákoně, který je napsán tak, aby neohrožoval žádnou nezávislost, žádnou svobodu,“ ujistil Klempíř. Nechápe prý, kde vznikl názor, že zrovna on, který v ČT i ČRo působil, je nemá rád.
„Soudy jsou financovány ze státního rozpočtu a jejich nezávislost si nedovolí zpochybnit nikdo,“ podotkla Taťána Malá, kterou dotaz zjevně naštval.
„Ta myšlenka, co tu řekl pan redaktor, je celkem nebezpečná. On říká, že když někdo někoho kritizuje, tak se mu nedá věřit, že to s ním myslí dobře,“ divil se i Patrik Nacher.
Rakušan: Říkám otevřeně, tady se musí ozvat občanská společnost
Sotva tiskovka skončila, dorazil za novináři Vít Rakušan. Ten zopakoval, že současný systém koncesionářských poplatků funguje a není důvod, proč by měl být měněn. Takže pokud jej někdo chce změnit, je třeba se ptát, proč to dělá.
„Doposud jsme byli opozicí, která byla konstruktivní. Ale ani jeden z těchto návrhů neprojde bez obstrukcí,“ řekl natvrdo. Obstrukce podle něj budou masivní, hnutí STAN udělá vše pro to, aby navržený zákon nezačal platit nikdy.
Rakušan mluvil i o odporu v Senátu a předpokládá, že se návrh nebude líbit ani Petru Pavlovi. „A říkám otevřeně, že tady se musí ozvat občanská společnost,“ dodal.
Na brífinku předsedy STAN s novináři také zazněla slova o orbánovské cestě, která opakovali i politici jiných opozičních stran, stejně jako přirovnání ke Slovensku, kde se podle nich Klempíř u Martiny Šimkovičové zjevně učí.
„Kouká z toho jako sláma z bot, že si chtějí ty instituce podmanit,“ horlil v živém vysílání ČT24 lidovec František Talíř, předseda mediálního výboru Poslanecké sněmovny.
Bránění návrhu všemi možnými způsoby avizoval na sociální síti X i Martin Baxa, bývalý ministr kultury. „Můžete obstruovat, my zase můžeme použít vaši taktiku - pevný čas na hlasování,“ odepsal mu Patrik Nacher.
Taťána Malá i na tiskovce ujistila, že vláda je na opoziční obstrukce připravena.
