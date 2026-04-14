Macinka v Izraeli: Tvrdá slova o levici, kanibalové a jasný vzkaz

Odlet ministra zahraničí a šéfa Motoristů sobě Petra Macinky do Izraele byl kvůli zasedání vlády a koaličním jednáním odložen a delegace na letiště v Tel Avivu dorazila až v úterý po půlnoci. Oficiální program je tak naplánován doslova na každou minutu. Už před jeho zahájením stihl Macinka poskytnout interview místnímu deníku.
Po návštěvě památníku obětem holocaustu Jad Vašem nad Jeruzalémem, kde oba ministry zahraničí s důkladným výkladem provedla kurátorka českého původu z Prahy, zavítal Petr Macinka do přísně střežené vládní čtvrti na ministerstvo zahraničí. Tisková konference, kterou napjatě očekával jak Macinkův český mediální doprovod, tak řada izraelských novinářů, se uskutečnila se zhruba půlhodinovým zpožděním. Oba ministři si rozuměli a jednání delegací se protáhlo.
Společné vystoupení Petra Macinky a Gideona Saara před novináři se neslo ve velmi přátelské atmosféře. Šéfové diplomacie České republiky a Státu Izrael se vzájemně označili za přátele a český ministr svou úvodní řeč pronášel spatra, jak má ve zvyku. Žádné předem napsané projevy.
Izraelský ministr Saar ocenil nejen dlouholeté spojenectví obou zemí, ale i ekonomickou spolupráci. Do Česka se podle jeho slov v dohledné době chystá velká obchodní delegace a možnosti spolupráce jsou v řadě oblastí včetně umělé inteligence.
Řeč pochopitelně padla i na aktuální situaci v regionu v souvislosti s konfliktem s Íránem. „Naši sousedé jsou fanatičtí džihádisté. Nemohli jsme přihlížet, jak íránský režim realizuje svůj plán na naše zničení a jaderný program. Nemáme na výběr. Buď budeme silní, anebo nebudeme existovat,“ konstatoval Gideon Saar.
Petr Macinka prozradil, že jeho izraelský protějšek byl vůbec prvním ministrem zahraničních věcí, se kterým si po svém uvedení do funkce telefonoval.
„Tato návštěva pro mě není pouze o tom oplatit vaši lednovou návštěvu Prahy. Je pro mě velmi důležité, že jsem zde právě dnes, v den památky obětí holocaustu, které jsem měl možnost uctít v památníku Jad Vašem. Je tam i kus české historie a každému doporučuji ho navštívit, hlavně mladé generaci,“ uvedl český ministr zahraničí.
Stranou nezůstalo ani téma přesunu českého velvyslanectví z Tel Avivu do Jeruzaléma, které před lety jako první zvedl tehdejší prezident republiky Miloš Zeman. Macinka o tomto kroku mluvil již před svým nástupem do funkce šéfa diplomacie a hodlá se zasadit o to, aby během mandátu současné vlády k přestěhování českého zastupitelského úřadu do hlavního města Státu Izrael skutečně došlo. Zatím má v Jeruzalémě Česká republika pobočku své ambasády, což je vnímáno jako předstupeň k přesunu plnohodnotné ambasády.
„Diskusi o přesunu ambasády jsem znovuotevřel den před svým nástupem do funkce ministra zahraničí na shromáždění u příležitosti svátku Chanuka v Praze. Kdy bude ambasáda přesunuta, nevím, ale rozhodně to chceme udělat. Není to pouze na mém rozhodnutí, nejsem žádný car, máme vládu, koalici a parlament. Nepředpokládám ale, že by k tomu byla nějaká negativní stanoviska,“ konstatoval Macinka.
Z řad médií padl dotaz na evropskou či západní levici, která má s Izraelem problém a stále výrazněji ho kritizuje. Izraelský ministr Gideon Saar se vypořádal s otázkou stručně. „Levice je problém kdekoli,“ sdělil za viditelného přikyvování Petra Macinky. Ten dodal, že evropská progresivistická levice by ráda exportovala morálku a své „hodnoty“ liberální demokracie. Má-li být skutečná demokracie, musí dle Macinky být bez přívlastků. „Izrael je civilizovaná země, která čelí necivilizovaným nepřátelům,“ řekl Macinka. Levicoví aktivisté, kteří hlasitě podporují islamistické režimy, podle něho dělají totéž, jako by jeli navštívit vesnici kanibalů, vyprávěli jim o lidských právech a jak by dopadli, je zřejmé. „Bon apetit,“ řekl s úsměvem ministr Macinka.
