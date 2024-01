Otázka na Donalda Trumpa přinesla v ČR koaliční překvapení

Donald Trump si nejspíš jde pro republikánskou nominaci pro americké prezidentské volby. Jak ParlamentníListy.cz zjistily, čeští Piráti by ho nejraději poslali do domova důchodců, levice ho také nechce a Tomio Okamura by v případě jeho výhry čekal omezení válek. Jednoznačně „fanouškovská“ odpověď však přišla z řad koaliční ODS, konkrétně ze Senátu.

Donald Trump drtivě ovládl republikánské primárky ve státě Iowa. Přestože je tento stát v centrální části USA pro volby amerického prezidenta spíše méně důležitý, vynikající výsledek na začátku procesu stranického výběru hodně předznamenává.

Málokdo již pochybuje o tom, že za Republikánskou stranu to bude právě bývalý prezident Trump, kdo se volebního klání letos v listopadu zúčastní.

Do jaké míry Trumpův úspěch vítají čeští politici? A prospělo by podle nich světu, kdyby bývalý americký prezident opět stanul v čele Bílého domu?

Senátor ODS a dlouholetý starosta Hluboké nad Vltavou Tomáš Jirsa patří mezi Trumpovy příznivce. „Kdybych žil v USA, tak bych volil Trumpa. Ale je to rozhodování amerických voličů a ti nejlépe vědí, co je pro jejich zemi potřeba. Fascinují mne vyjádření evropských politiků a novinářů o tom, jaké je Trump zlo a neštěstí. Tedy že Američané neumějí volit a my je musíme přes oceán poučovat, co a jak mají dělat. ‚Make America Great Again!‘,“ vzkazuje Jirsa.

„Postup v primárkách čekali všichni. Donald Trump je podle mého názoru v tuto chvíli favorit voleb. Otázkou je, zda Bidenova administrativa připustí poctivé a nezmanipulovatelné volby, zda nevykonstruují nějaké podvodné trestní stíhání. Pokud právo a demokracie v USA vyhraje a stane se Donald Trump prezidentem, tak USA budou na jednu stranu stále i s ním toužit po nadvládě nad světem, ale budou zcela jistě opatrnější – ukončily by zřejmě válku na Ukrajině a nezahájily by válku s Čínou, ale výměnou za to, že Rusku a Číně nechají jejich sféry vlivu, hrozí, že USA se soustředí na svoje sousedy, kteří se jim vymykají z područí. Na Mexiko, Guatemalu a další země. Pro nás to naštěstí bude znamenat odklad války, po které tak naše vládnoucí elity touží,“ konstatoval šéf SPD Tomio Okamura.

Lidovecký europoslanec Tomáš Zdechovský to vidí jinak. „Osobně si myslím, že by světu prospělo, kdyby (Trump, pozn. red.) šel do důchodu a komentoval dění ve světě,“ reagoval politik.

„Kandidovat může každý, nicméně on se už jednou ukázal, že není demokrat, když nahnal magory na zteč parlamentu. Myslím, že by světu pomohlo, kdyby byl spíš spokojený děda v nějakém domově pro seniory a nechal to mladším,“ odpověděl na redakční otázku šéf poslanců Pirátů Jakub Michálek.

Senátor ODS Raduan Nwelati by vybral jiného kandidáta. „Kdybych byl Američan, tak bych pro Donalda Trumpa nehlasoval,“ uvedl pro ParlamentníListy.cz.

„Je nepochybné, že Donald Trump má v USA silnou podporu. Za hnutí Přísaha říkám, stejně jako v případně jiných voleb v jiných státech, že se nebudeme a nechceme vměšovat do jejich demokratických rozhodnutí. Já si přeji takového prezidenta USA, který bude mít rád Českou republiku,“ řekl nám Robert Šlachta.

Při vítězství bývalého prezidenta vidí poslanec SPD Radovan Vích šanci na ukončení válek. „Trumpova kandidatura za republikány je každým dnem pravděpodobnější, a pokud se postaví Bidenovi a nedojde k podvodům s hlasy, tak vyhraje. Pokud by se tak stalo a splnil alespoň polovinu toho, co slibuje, znamenalo by to ukončení konfliktu na Ukrajině a v Izraeli, řešení migrace a přehodnocení účinkování USA v NATO. To jsou skutečnosti, které se válečným štváčům včetně našich domácích pětikoaličních nohsledů líbit nebudou, ale je to více než žádoucí,“ myslí si.

„Právě v přístupu hlavního politického a mediálního proudu vůči Donaldu Trumpovi se koncentrují všechna negativa současného politického světa. Když někoho neumíme porazit ve férových volbách, znectíme ho v médiích, budeme ho kriminalizovat, zavalíme jej spoustou žalob, pokusíme se vyřadit ho prostřednictvím soudů, upravíme volební pravidla, zmanipulujeme volby atd. atd. Trump v téhle politické praxi samozřejmě není jediným objektem podobných praktik. Ostatně známe to i od nás. Co jiného je nekonečná kauza Čapího hnízda či aktuální brutální pětikoaliční tlak na zavedení problematické korespondenční volby. O to větší radost mám z toho, že Donald Trump se nedal a ve svém tažení proti téhle zlovůli je úspěšný. Ale nejen to. Jeho znovuzvolení je nadějí pro celý normální svět,“ napsal první místopředseda Trikolory Petr Štěpánek.

Podle pirátského europoslance Mikuláše Peksy předvedl Trump 6. ledna 2021 světu útokem na Kapitol, že „ve Spojených státech je možno spáchat pokus o krajně pravicový ozbrojený státní převrat. Nepovedlo se mu to, nicméně by bylo velmi problematické pro USA, i kdyby převzal moc ve volbách,“ uvedl Peksa.

„Netroufám si takto z dálky hodnotit postup, mohu však nepochybně konstatovat nesmírnou energii, kterou v to Donald Trump vkládá, a že je nepochybně velmi zkušený a odvážný člověk, který ví, co chce. Spojeným státům i světu by jeho volba do Bílého domu nepochybně velmi prospěla. Jednak pro jeho jasně prezentované postoje k celosvětovým tématům, jednak proto, že jde o jeho vlastní postoje. Joe Biden bohužel už sám žádné názory nemá. Je tragikomickou loutkou v rukou jiných. To je nebezpečné už teď. Když ho vidím, je mi ho lidsky líto a velmi mi vadí ti, kdo ho zneužívají. Donald Trump je jiná liga,“ míní nezávislá senátorka Jana Zwyrtek Hamplová.

Podle šéfa Sociální demokracie Michala Šmardy je Donald Trump těžko předvídatelný politik. „Jeho názory, které se týkají Evropy, pro nás příliš příznivé nejsou. Tlačí na to, aby Evropa více zbrojila a do své obrany investovala více peněz. Vyhrožuje, že jinak se nebude moci na USA spoléhat. Zároveň dává najevo, že v jednáních s námi bude tvrdší a méně vstřícný. S tím budeme muset v případě jeho zvolení počítat,“ uvedl předseda SOCDEM.

„Progresivní woke ideologie a zelené šílenství omezují svobody lidí po celé zeměkouli, neboť se postupně propisují do zákonů všech států. Pokud se pramen těchto náboženství zastaví v USA, bude to mít pozitivní vliv i na nás. Donald Trump už během svého prvního prezidentství prokázal, že je schopen s tímto bojovat, když odstoupil od klima alarmistických úmluv i z WHO. Držím palce jemu i Ronu DeSantisovi, který podobnou schopnost již prokázal na Floridě,“ řekl redakci šéf Svobodných Libor Vondráček.

