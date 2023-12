Ukrajince ne! Češi v průzkumu řekli, co si vláda nedá za rámeček

Češi vedou v novém průzkumu Eurobarometer 2023 od Evropské komise. Ale v něčem, co si vláda nedá za rámeček. Češi nevěří v dobrý stav české, ani evropské ekonomiky. Ani že se situace zlepší. Nechtějí euro. A vládu nepotěší ani čísla ohledně Ukrajiny. Čeští respondenti jsou jednak nejvíce proti posílání peněz na Ukrajinu, ale také proti tomu, aby byla přijata do EU. I proti posílání zbraní. Tam je ale v Evropě odpůrců mnohem více.

Ďábel ovšem tkví v detailech, kde se ukazují dost propastné rozdíly mezi jednotlivými zeměmi. A Česká republika je většinou na vedoucích pozicích. Když jde o nedůvěru a odpor k různým iniciativám.

Jednak je zde tradiční důvěra v Evropskou unii. Zde Češi nevedou. 55 % respondentů Evropské unii nevěří. To je stejně jako ve Francii. Čechy v nedůvěře překonávají Slovinci, Kypřané a Řekové. Naopak 38 % EU věří. To je stejně jako u Slovinců, na Kypru a ve Francii pak má důvěru v EU jen 35 % dotázaných.

Věříte EU?

Zdroj: Eurobarometer

Pak je tu důvěra ve vládu státu. I tady jsou Češi na vrchních příčkách, ale ne na vrcholu. V nedůvěře je překonávají Slovinci, u kterých jen 27 % vládě věří a plných 77 % nevěří. V Česku je to 69 % ku 27 %, máme velice podobné výsledky jako Francie a Španělsko. Obecně je ale v EU důvěra k národním vládám dost nízko. Padesát a více procent důvěry má vláda pouze v Rakousku, Irsku, Švédsku, Nizozemí, Dánsku, Finsku a Lucembursku a unijní průměr je 36 % důvěry ve svou vládu a 60 % nedůvěry.

Věříte své vládě?

Zdroj: Eurobarometer

Češi jsou také více pesimističtí ohledně budoucnosti Evropské unie, byť tato otázka dopadla pro EU dobře. V žádné zemi není pesimismus nad 50 %. Nicméně v Řecku a Francii převažují pesimisté nad optimisty. V ČR je pak poměr 44 % ku 55 % ve prospěch optimistů. Nejvíce na světlou budoucnost EU věří Irové a Dánové. A potom Poláci.

Bude budoucnost EU dobrá?

Zdroj: Eurobarometer

Něco jiného je ale Evropská ekonomika. Zde Češi vedou. 61 % si myslí, že je situace špatná, což je z celé EU nejvíce. V grafu ovšem Čechy překonávají opět Francouzi, protože jejich důvěra v dobrý stav ekonomiky je o procentní bod menší než v Česku, kde je to 32 %. Kromě Čechů a Francouzů si to, že je na tom evropská ekonomika mizerně, myslí i Němci. 40 % má za to, že je na tom ekonomika dobře, 52 % že špatně. A podobně „nadšení“ jsou i v Itálii a ve Španělsku. Výjimkou je opět Polsko, kde si celých 69 % respondentů myslí, že je na tom evropská ekonomika dobře, jen 19 % že špatně.

Jak je na tom evropská ekonomika?

Zdroj: Eurobarometer

Situaci pak dokresluje další otázka, zda bude dalších 12 měsíců lepších nebo horších pro evropskou ekonomickou situaci. Češi jsou v tomto ohledu skeptičtí. Jen 9 % si myslí, že bude lepší. Což je stejné jako v Dánsku, Česko předběhly Nizozemí a Finsko, kde ve zlepšení věří jen 8 a 7 %. 41 % respondentů z Česka si myslí, že situace bude stejná, 42 % že bude horší. V pesimismu ČR předbíhají jen Lucembursko a Kypr. Mezi optimisty jsou už tradičně Poláci s 27 % těch, kdo si myslí, že se to zlepší, nejvíce ale na zlepšení věří Chorvati.

Čekáte u ní zlepšení?

Zdroj: Eurobarometer

Češi také dle průzkumu nevěří své vlastní ekonomice. Jen 22 % si myslí, že je na tom dobře. V podstatě totožná situace panuje na Slovensku. Ale Lotyši, Portugalci, Řekové a Bulhaři svým ekonomikám věří ještě méně, v Bulharsku jen 16 % by popsalo stav ekonomiky jako dobrý. V celkem 10 zemích pak přesahuje názor, že jejich ekonomika je na tom špatně, 70 %. Němci také nejsou optimisté, 53 % si myslí, že je na tom jejich ekonomika špatně. Pozitivně, tedy na 50 % a více, hodnotí svou ekonomiku v Polsku, Rakousku, na Maltě, v Irsku, Nizozemí, Dánsku a Lucembursku.

Jak hodnotíte situaci ve své ekonomice?

Zdroj: Eurobarometer

Pokud současná situace není dost, jsou tu ještě vyhlídky do bucoucna. Asi už nepřekvapí, že jen 11 % dotázaných v Česku si myslí, že se ekonomika zlepší, zatímco 56 % má za to, že se situace ještě horší. Ve skepsi Čechy překonávají už pouze Estonci, a to jen o procento. Ale obecně nejsou občané evropských zemí dvakrát optimističtí, nikde není naděje na zlepšení přes 50 %. Nejvíce na zlepšení věří Italové s 31 %. Převládá názor, že situace bude stejná.

Čekáte u ní zlepšení?

Zdroj: Eurobarometer

Už tradičně se Češi řadí k největším odpůrcům eura. Jen 27 % je pro, 63 % je naopak proti. Odpor k euru sdílí ČR s Dánskem, Polskem, Bulharskem a Švédskem. Češi také nejvíce nevěří, že plán obnovy EU skrz dotace a půjčky stavu ekonomiky pomůže.

Chcete měnovou unii?/Věříte, že Evropský plán obnovy bude efektivní?

Zdroj: Eurobarometer

,,Ukrajince ne."

A pak je zde již téma Ukrajiny. Na úvod otázka o humanitární podpoře uprchlíkům. V ČR by ji neposkytlo jen 13 % dotázaných. Například v Rumunsku, které s Ukrajinou hraničí, je to dvakrát tolik. Češi ale mají nejmenší podporu přijímání válečných uprchlíků do EU, 63 % by přijímalo, 31 % je proti. Podobně nízká je podpora už jen v Bulahrsku.

Souhlasíte s poskytnutím humanitární pomoci/vítáním uprchlíků?

Zdroj: Eurobarometer

Něco jiného jsou ekonomické sankce. U nich Česko nepatří k největším odpůrcům. Tím je Kypr, kde jen 31 % dotázaných sankce podporuje. Ani v Bulharsku podpora sankcí nepřesahuje 50 %. Významný a větší než v Česku je odpor také na Slovensku, v Maďarsku, Řecku, Slovinsku i Rakousku. Nejmenší odpor proti ekonomickým sankcím má Švédsko a Portugalsko, v Polsku je pak podporuje 89 %.

Souhlasíte se sankcemi na ruskou vládu, firmy a jednotlivé občany?

Zdroj: Eurobarometer

Češi jsou také největší držgrešle, když jde o podporu Ukrajiny. Jako v jediné zemi u nás finanční podpora Ukrajiny nemá ani 50 % a tábory pro a proti jsou vyrovnané. Kromě ČR jsou významně proti posílání peněz Bulhaři, Slováci, Rumuni a také Maďaři. Tedy vesměs země poblíž Ukrajiny. Finanční podpora naopak nevadí v severských zemích a v Portugalsku.

Souhlasíte s finanční pomocí Ukrajině?

Zdroj: Eurobarometer

Kromě toho by Češi nepustili Ukrajinu do EU, a to poměrem 52 % ku 37 %. ČR je jedinou zemí, kde odpor přesahuje 50 %. Podobně je na tom pak Maďarsko, kde odpůrců je víc než podporovatelů. A srovnatelně jich je na Slovensku.

Souhlasíte s udělením statusu kandidátské země Ukrajině?

Zdroj: Eurobarometer

Kde Češi nevedou, je odpor k pořizování zbraní pro Ukrajinu. V ČR je proti 54 %. V Řecku, Bulharsku, na Kypru a na Slovensku je to však okolo 60 %. A obecně je podpora pro vyzbrojování Ukrajiny mnohem menší, než pro podporu finanční a humanitární.

Souhlasíte s financováním vojenské pomoci Ukrajině?

Zdroj: Eurobarometer

Kromě toho Češi vedou v některých dalších ukazatelích, například máme nejvíce odpůrců investic do solárů a jiných obnovitelných zdrojů (26 %), Češi si také nejméně myslí, že EU je oázou stability ve světě (55 % si to myslí, 39 % nikoliv) a Češi jsou spolu s Dány a Švédy největšími odpůrci společné zahraniční politiky.

