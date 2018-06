„Komandovala ho, nadávala mu. On se jí omlouval a škemral.“ Zákulisí kauzy Nagyová, zvrat při výslechu Kalouska. A hlavně: Kam to celé míří

06.06.2018 6:44

Třináctého června to bude pět let, co policejní Útvar pro odhalování organizovaného zločinu vtrhl na Úřad vlády a začalo rozsáhlé zatýkání kvůli politické korupci a údajné sabotáži. Po monstrózní akci zůstala pachuť značně přifouklé a nezvládnuté operace. Soudy dodnes rozplétají několik větví takzvané kauzy Nagyová. Přinášíme další dokument, jak se celá monstrózní operace vyvíjela.