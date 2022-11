„Omezíme natáčení.“ ČT v napětí. Strach z demonstrace před budovou

Prahu čeká během oslav 17. listopadu množství nejen připomínkových akcí, ale též další velká protivládní demonstrace. Tentokrát se demonstranti plánují vydat pochodem od hlavního nádraží na Kavčí Hory k sídlu České televize. Tam si prý chtějí vynutit, aby jim vedení ČT umožnilo několik minut vystoupit v živém vysílání s jejich požadavky. Organizátor protestu Ladislav Vrabel popisuje opatření proti možným incidentům, důkladně se připravuje i sama ČT. Bezpečnostní expert David Bohbot pro PL vyjmenoval, co všechno by se mohlo stát a ze strany jakých původců či dokonce provokatérů. ČT prý měla umožnit zástupcům protestujících ve vysílání promluvit.

reklama

S žádostí o vystoupení v živém vysílání veřejnoprávní televize požádal Ladislav Vrabel v dopise generálního ředitele ČT Petra Dvořáka. Hodlá veřejnosti přednést požadavky, které mají vůči vládě a prezidentovi. Vrabel se v textu dopisu odvolává na zákon o České televizi s tím, že zastupuje dostatečně velký počet českých občanů, aby mu vystoupení bylo umožněno.

Anketa Kdo má větší „škraloup“ z dob minulého režimu? Babiš 8% Pavel 84% Nemají si navzájem co vyčítat 8% hlasovalo: 6551 lidí

„Chceme vyzvat občany, aby podepisovali naši petici za odvolání vlády, za vypsání předčasných voleb, která je adresovaná prezidentovi republiky. Prezident republiky Miloš Zeman, když se ho občané v Děčíně ptali, tak řekl, že v zásadě, a teď parafrázuji, necituje, že on vládu Petra Fialy také nevolil. Že by třeba i s chutí ji také odvolal, ale protože je demokratickým prezidentem, tak na základě 40 tisíc podpisů, které dostal, nemůže. Ale vyzval nás, abychom pokračovali. Dokonce nás vyzval, abychom využili právo na odpor podle čl. 23 Listiny základních práv a svobod a abychom mysleli na různé stávky a na ty možnosti, které nám legislativa umožňuje,“ sdělil Vrabel koncem října pro ParlamentníListy.cz.

Redakce se nyní hlavního organizátora demonstrace Ladislava Vrabela zeptala, zda připravují zvláštní opatření a ochranku, aby vyloučili možnost, že se protest zvrtne a možní radikálnější účastníci se do České televize vydají na sílu. Něco takového Vrabel pro PL zcela vyloučil.

„My chceme dělat nenásilnou revoluci. Lidem vždy vysvětluji, že naše síla spočívá v tom, že je nás hodně a chceme, aby nás bylo ještě víc, aby bylo v ulicích sedm procent obyvatelstva, tedy 700 tisíc. K tomu, aby se to stalo, potřebujeme pro českou veřejnost vypadat jako normální lidé. Nejdeme tam s tím, že chceme jakékoli násilí nebo něco vyprovokovat. Naopak nám jde o dobrou demonstraci, budou tam skvělí řečníci, budeme mít i soutěž o nejlepší a nejvtipnější transparenty na téma média, propaganda a ČT, výherce budeme odměňovat a transparenty tam číst. Řečníci budou z oblasti svobodných médií, protože ze strany mainstreamu už žádné zpravodajství neexistuje, to je stoprocentní propaganda. Chceme, aby se celá společnost probudila a lidé, kteří demonstraci uvidí, si řekli, že to jsou fajn lidé a říkají správné věci a příště půjdu také, protože to nejsou lži a propaganda, které čelíme ze strany vlády,“ popisuje pro ParlamentníListy.cz Ladislav Vrabel.

Opakuje, že cílem organizátorů je poklidná demonstrace. „Jestli se někdo bude snažit provokovat, už na to máme připravené a vyzkoušené metody, jako zabránit jakémukoli střetu. Máme nacvičeno a říkám na začátku každé demonstrace, když lidé uvidí, kdo by provokoval nebo se pokoušel o jakékoli násilí nebo incident, aby okolo něho udělali kruh a svorně začali křičet ‚provokatér, provokatér‘. My tam posíláme policii a naši pořádkovou službu. Měli jsme už několik provokatérů, které jsme rychle vyvedli, předali policii a vše nakonec proběhlo poklidně. Pochopitelně jednáme přímo s policií, aby se čemukoli předešlo. Je především prací policie zajistit pořádek. My tam rozhodně nejdeme s tím, že bychom chtěli mít jakýkoli konflikt. To nejlepší, co mohou lidé udělat, je, případné odpůrce nebo provokatéry ignorovat. Před každou demonstrací se říká, že k něčemu dojde a vždy to proběhne v klidu. Může jít o záměr, jak lidi odradit strachem, aby přišli a docílit, aby demonstrace byla úspěšná. Nemyslím, že by mohlo dojít k nějaké vyhrocené situaci, bude tam spousta policie, generální ředitel ČT požádal o ochranku, stejně tak ředitel zpravodajství,“ uvádí.

Fotogalerie: - O svátku proti vládě

„Ředitel televize mi odpověděl na různé dopisy, kde všude tam být nesmíme a co všechno nám zakazují, tam nebyl problém s odpovědí a jsem za to rád, i když nereagoval v tom směru, aby přispěli k poklidné demonstraci. Nerozumím tomu, protože by měl mít zájem, abychom měli adekvátní pódium s dobrým zvukem a televizí, protože v okamžiku účasti desítek tisíc lidí a my nebudeme mít možnost postavit pódium a řádné ozvučení, bude velmi těžké lidi řídit. ČT nám zakázala postavit na všech místech, kde jsme chtěli, pódium a zvuk. V tomhle směru se mnou ředitel televize komunikoval. Ovšem na dopis, že chceme vystoupit v živém vysílání a přinést vzkaz českému národu, tak k odpovědi na tento dopis si bohužel pan ředitel Dvořák čas nenašel,“ dodává Ladislav Vrabel.

Mluvčí České televize Karolína Blinková naší redakci potvrdila, že se veřejnoprávní TV na demonstraci důkladně připravuje. „Česká televize úzce spolupracuje s Policií ČR. V minulých dnech jsme absolvovali schůzky s velením akce i obhlídky objektu. Bezpečnost jsme posílili jak navýšením televizní ochranky, tak opatřeními v oblasti pasivní bezpečnosti. ČT navíc, až na nezbytnou zpravodajskou výrobu a zajištění vysílání programu, utlumí ve čtvrtek 17. 11. veškerou výrobní činnost v odpoledních a večerních časech, aby zaměstnanci nemuseli řešit obtíže při vstupu nebo odchodu z objektu. Od minulého týdne rovněž probíhá interní informační kampaň, abychom společně maximálně zajistili plynulost vysílání a výroby a ochránili bezpečí zaměstnanců a majetku ČT,“ uvedla Blinková pro PL.

Redakce požádala o analýzu možného vývoje a scénářů bezpečnostního experta Davida Bohbota. Ten se zastavuje i nad samotným důvodem demonstrace. Podle jeho slov by veřejnoprávní televize měla dávat prostor všem názorům a událostem a výběr toho, co odvysílá, nesmí podléhat osobním názorům představitelům ČT.

„Když se dostanete do složité situace, musíte především zjistit, co je její příčinou. Jestliže je důvodem demonstrace před budovou státní televize pocit demonstrujících, že jsou ignorováni, musíte se zeptat, jak se to mohlo stát. Konec konců, Česká televize jako veřejnoprávní médium si nemůže dovolit vybírat, co zveřejní a co ne, jen podle osobních názorů jejích zaměstnanců. Je povinna věnovat nestranně pozornost všem názorům a událostem. Pokud se tak neděje, je třeba najít nástroje pro zajištění vyváženého informování ze strany veřejnoprávních médií, která mají sloužit především občanům, ne jen zájmům politiků nebo vlády,“ popisuje.

Anketa Jezdíte nakupovat do blízkého zahraničí? Ano 51% Ne, je to okrádání vlastního státu 7% Ne, nevyplatí se mi to 42% hlasovalo: 4950 lidí

Připouští, že na tak velké demonstraci může dojít k násilnému incidentu. „Jeho vznik může mít více důvodů. V davu mohou být frustrovaní lidé, kteří už půjdou na tuto demonstraci s úmyslem (obrazně řečeno) vyřídit si to s Českou televizí po svém. Mohou tam létat dlažební kostky, nebo jiné předměty, a způsobit hmotné škody nebo zranit lidi. Může dojít k násilí i v důsledku připravené provokace s cílem zdiskreditovat organizátory této a dalších podobných akcí. Spoluorganizátorem takovéto akce může být i samotná Česká televize. To bych považoval za obzvláště nešťastné, protože to by bylo v absolutním rozporu se zásadami, na nichž má stát její činnost. Vím, jak takovéto operace fungují a je mi opravdu líto, že některá prohlášení ze strany členů vlády a praktické kroky silových ministerstev včetně ministerstva vnitra, mě nutí tento názor vyslovit. Násilí mohou úmyslně vyprovokovat i jiné síly, jejichž zájmem může být například upozornit na nějaký problém, nebo prostě jenom vyvolat strach. I tady je možností více, ale to už by bylo na samostatný rozbor,“ pokračuje v úvahách bezpečnostní expert.

„Ptáte se mě, co s tím. Optimálním řešením by bylo vytvořit situaci, v níž by k podobným věcem vůbec nemohlo dojít. Ale to je běh na dlouhou trať, a navíc se vždy najdou skupiny lidí, nespokojených například právě s veřejnoprávními médii. Podle mého názoru by bylo nejlepší, kdyby vedení ČT veřejně vyhlásilo, že s požadavkem demonstrujících na vystoupení v živém vysílání souhlasí a že připraví improvizované studio, v němž bude moci jejich zástupce tyto požadavky přednést. Měla by o tom začít s organizátory neprodleně naprosto veřejně jednat. Demonstrace by tím okamžitě ztratila asi nejkritičtější možnou příčinu vzniku potenciálního incidentu. Může také připravit prostor pro veřejnou diskusi s vybranými zástupci demonstrujících, kam pozve jak jejich zástupce, tak politiky. Můžou si tam vše vyříkat tak říkajíc tváří v tvář ještě před demonstrací, nebo bezprostředně po ní,“ vyslovuje se Bohbot.

Police by dle jeho slov neměla zasahovat proti drobným incidentům. „Mohou být vyprovokované, a v takovém případě se i malé potyčky velmi rychle rozrostou do nezvladatelných rozměrů. Bylo by také vhodné zvážit uvolnění komunikace před budovou ČT, v místě očekávané demonstrace. Bez ohledu na potíže, které to může způsobit zaměstnancům. Nikdo nestojí ani o hořící vozidla, ani o zranění díky jejich průjezdu. Samozřejmě je také dobré mít přehled o pohybu lidí, kteří mohou znamenat zvýšené riziko. Ale to je už spíše problém zpravodajských služeb a nejsem si jist, zda něco takového zvládají na dostatečně profesionální úrovni. Na závěr snad jen tolik: Promyšlená prevence incidentů je daleko levnější a bezpečnější, než náprava škod a léčení lidí. Průběh a výsledky demonstrace ukážou, jak vážně to obě strany myslí s tak frekventovanými pojmy, jako ‚demokracie‘, ‚svoboda‘ a ‚právní stát‘,“ uzavírá David Bohbot.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama