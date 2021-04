„Prd, EU na nás kašle a Rusy nenaštve.” Vysoký zdroj o Západu. Opozice nebude ráda, i o ní se mluvilo

reklama

Sněmovna označila ruskými agenty zosnovaný výbuch ve Vrběticích za “teroristické útoky” a odsoudila je. Česko i Rusko si už vzájemně vypověděli diplomaty, nicméně další reakce z české strany má přijít. Rusové totiž nepostupovali recipročně a našich diplomatů ze země vykázali víc. Vláda tak zřejmě přitvrdí. Jak silná protireakce přijde zatím nikdo veřejně neví.

Jisté zatím je, že zahraniční partneři České republiky z EU a spojenci z NATO dosud příliš solidarity nevyjádřili. Dosavadní nečinnost už byla terčem kritiky. Zatímco v případu otravy dvojitého agenta Sergeje Skripala ve Velké Británii před dvěma lety na znamení solidarity vyhazovaly velvyslance prakticky všechny západní země, v našem případě k tomu zatím nikdo nepřistoupil.

Anketa Pokud by se potvrdilo, že sklad ve Vrběticích vyhodili do vzduchu Rusové, byl by to pro vás akt státního terorismu? Ano 8% Ne 89% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 7051 lidí

Očekává se, že své k celé kauze sdělí prezident republiky, který by měl vystoupit v neděli v pořadu Partie na CNN Prima News. Jde o dlouhodobě plánovaný rozhovor. Zemanovi však patrně vyhovuje, že si mohl ponechat čas na promyšlenou reakci, doplněnou dalšími zjištěními. Během úterý se totiž na Hradě setkal s policejním prezidentem Švejdarem, který ho případu Vrbětic podrobněji informoval. Lze rovněž očekávat, že šéf policie nebude jediný, kdo podrobnější informace prezidentovi poskytne. V politických kuloárech se mluví o tom, že prezident má více méně dvě varianty, jak reagovat. Buď je tíha důkazů o akci ruských tajných agentů tak silná, že potvrdí původní postoj a plně se postaví za dosud podniknuté kroky a maximálně zkritizuje opozici za přehnané reakce. Druhou možností pak podle našich informací může být i zmínka o určitých pochybnostech a nejasnostech ve vyšetřování ze strany BIS a to včetně načasování, kdy o celé kauze informovala vládu.

Světlo do případu výrazně vnesl nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman, který veřejně konstatoval, za jaký konec orgány činné v trestním řízení vzaly celé vyšetřování.

“Z právního hlediska není věc prověřována jako trestný čin teroristického útoku, neboť nebyl v dané věci porušen chráněný zájem spočívající v poškozování ústavního zařízení nebo obranyschopnosti České republiky ve smyslu paragrafu 311 odstavce 1 trestního zákoníku. Trestní zákoník nezná pojem státní terorismus. Je čistě na politické reprezentaci, jak toto jednání v politické a mediální rovině označí,” uvedl Zeman.

ParlamentníListy.cz zajímalo, jak se k vývoji kolem celé kauzy staví česká diplomacie a vládní kruhy. Naše zjištění vypovídají především o tom, že aktuální reakce z opozičních lavic jsou výrazně přehnané a spíše si většina zasvěcených myslí, že řadě opozičních politiků jde v jejich vyjádřeních o domácí politické body, nikoli o vyřešení krize. Dále už nechme promluvit zdroj redakce blízký vládním kruhům, který je s děním kolem případu značně obeznámen.

“Hrajou (opozice, pozn. red.) to na vnitřní politiku, padají z nich takové šílenosti, jako by chtěli vyhlásit Rusku válku. Nechci nic podceňovat, celé to je velice vážné, diplomacie to řeší nonstop dnem i nocí, ale ty válečnické výkřiky, který sypou do médií to všechno jen zhorší a podělají. Ta míra hysterie je šílená, jakýkoli rozum šel zcela stranou. Takhle se to prostě nedá dělat. Důvodné obavy o jednotnost přístupu české politické scény je plně na místě. Nikdo pořádně nevidí do hlavy premiérovi, prezidentovi, nikomu. Nevíme, co bude a jaký bude další postup. Hrozí opět, že budeme vypadat zvenku jako rozhádaní amatéři, co nejsou schopni táhnout za jeden provaz ani v takové vypjaté situaci,” zoufá si náš zdroj.

Fotogalerie: - Výbušné Vrbětice

Všichni by si prý měli uvědomit, že je nutné zchladit hlavy a nepodléhat žádným dojmům. “Chceme totálně zničit česko-ruské vztahy? No tak z jejich ambasády vyházejme všechno komplet. Část opozice v čele senátorem Fischerem, nebo jak se ten šmejd jmenuje, to celé rozbije. Všechno půjde do hajzlu. To máme vypovědět veškerý smlouvy? Hodit vidle do celého byznysu? Nebo co chtějí? Jestli chce část politiků Rusům vyhlásit válku, ať to aspoň řeknou narovinu,” vyzývá.

Zcela samostatným tématem je podle uvedeného zdroje PL “pomoc”, jakou České republice poskytli partneři z EU a NATO. “O jaké solidaritě spojenců se tady bavíme? Ani prd! Hledí si svého byznysu, nechtějí si to s Rusy rozházet, ale zároveň vykládají, jak nám drží palce. To je vše. Po Skripalovi se více méně postupovalo jednotně, i my jsme vyhazovali ruské diplomaty. A teď? Zatím nikdo nic. Přitom pokud informace sedí, náš případ je mnohem závažnější. Tady jsou dva mrtví čeští občané. V Británii byl přiotrávený Skripal, ruský občan a nadto zrádce. Kromě toho, jak přesně se to u nás stalo? Zeptejte se koho chcete, jestli má někdo stoprocentní jistotu, že se to celý odehrálo tak, jak je prezentováno. Tohle má tak obrovské důsledky, že je třeba mít informace do posledních detailů,” konstatuje jasně.

“Hrajeme jako stát užitečného idiota, aby se ostatní mohli vymezovat vůči Rusku naším prostřednictvím. Pochopitelně se to řešit má a taky se to řeší. Jenže diplomacie není zahrádkaření, to chce cit, opatrnost, rozvahu a chladnou hlavu. Pak tady ještě nějací magoři začnou žvanit o státním terorismu bez znalosti věci. Tady to začal používat Tchajwanec Vystrčil. Víte, odkud pochází ten termín? Používají ho arabští teroristé, když charakterizují jakoukoli akci Izraele. Všichni desítky let bojují proti tomu, aby se to termín státní terorismus používal a my to tady legitimizujeme. Pak můžu říct jedině, ať při nás stojí všichni svatí,” uzavírá vlivný zdroj redakce blízký vládnímu kabinetu.

