„Šmelina“ v Praze. Vybydlené byty, majitelé za vodou. Stát? Nic. Svědectví

Článek o nedostupnosti bydlení a nekalých praktikách investorů a developerů, který ParlamentníListy.cz uveřejnily pod názvem Tři krcálky z jednoho bytu. A nejen pro Čechy, vyvolal mezi čtenáři vlnu ohlasů.

Se svou zkušeností, která potvrzuje naše zjištění, se nám ozvala i dlouholetá rezidentka z Prahy, která žije poblíž náměstí Republiky. Z osobních důvodů nechtěla být jmenována. ParlamentníListy.cz jí vyhověly a daly prostor, aby se k tématu vyjádřila.

Nezájem nájemníků a vybydlené byty

„Součástí transformace majetku po listopadové revoluci byla i privatizace bytového fondu. Noví nabyvatelé museli podepsat výslovné prohlášení o závazku zachovat bytovou jednotku k účelům trvalého bydlení, a to v rozsahu, v jakém se nachází ke dni převodu,“ vysvětlila na úvod.

Jaká je však realita? „Vlastní byty se pro mnohé stávají jedním z nejvýnosnějších obchodních artiklů díky pronájmům těchto bytů. Ziskem jsou finanční prostředky, které mnohonásobně převyšují náklady za byt. Problémem nejsou jen pronájmy krátkodobé, tedy pronájmy přes platformu airbnb, ale i dlouhodobé,“ říká obyvatelka centra Prahy.

Nájemníci k užívaným bytům přistupují jinak, než když je vlastní: „Ne zbytečně se mluví o vybydlených bytech. A přestože je možné se ptát, kde ti pronajímatelé bydlí, odpověď je nasnadě. V centrech velkých měst obvykle dožívají lidé, kteří byty užívají desetiletí; dříve obvykle v pronájmu od obce, po listopadu 1989 ve vlastnictví. A pro pozůstalé je výhodnější byt draze pronajmout a splácet pro sebe byt nový, modernější.

Nicméně existuje ještě další stupeň bezohledného využívání soukromých bytů v činžovních domech, díky kterým se úroveň vlastnického bydlení zásadně mění! O tom už vaše redakce psala 26. dubna pod titulkem Tři krcálky z jednoho bytu. A ne pro Čechy, poukázala žena na náš předchozí článek.

A připomněla, jak to funguje: „Majitel bytu přestaví svůj byt na několik pokojů pod samostatným uzavřením a příslušenstvím. A co na to odpovědné stavební úřady, případně památkové úřady? A co na to šéfové obcí či městských částí? Nic. Možná proto, jak zdroj z vašeho článku informoval: Jde o pochybné praktiky pražských developerů a investorů, kteří uvedené aktivity s byty a domy provozují ve spolupráci s politiky a úředníky.“

Je to stále horší…

Kriticky se nespokojená občanka Prahy vyjádřila i k fungování SVJ: „Role Společenství vlastníků jednotek? Obvykle jde o externí firmy se sídlem mimo dům, o běžném životě v domě toho moc nevědí, a tudíž ani o podivném několikaletém přestavování bytů se vším nepořádkem, hlukem a škodách na domech, které s tím souvisí. Ale dnešní situace, kdy v domech žijí ve velkém počtu neznámí lidé, často cizinci, přímo vyžaduje, aby v domech žil někdo, kdo se o běžný provoz a pořádek stará. Dříve se jim říkalo domovníci.“

Obchodně zdatní a často bezohlední lidé prý pochopili, že si s byty ve vlastnictví mohou beztrestně a bez ohledu na ostatní dělat, co chtějí. „K tomu lidé díky covidu zjistili, že mohou bydlet i celoročně ve svých víkendových objektech mimo Prahu. A za peníze získané prodejem bytu, jehož hodnota se za 20 let zvýšila cca 30krát, si mohou i při dnešní drahotě užívat jak nikdy,“ říká rezidentka.

Situace se prý stále zhoršuje: „Když si v devadesátých letech lidé stěžovali, co se stalo s Malou Stranou, kdy se z bytových domů stavěly hotely na úkor bydlení těch, kteří s touto oblastí byli celoživotně spjati, kdy tam zmizely malé krámky, dílny i hospůdky pro místní, nikdo si nepomyslel, že tak můžou dopadnout i méně atraktivní území v Praze.

Jeden náš zdroj, který léta dělal předsedu SVJ v paneláku na Jižním Městě spočetl, že 40 % bytů v domě je pronajatých. Domy na Míčánkách – prázdné a vybydlené. 2 činžovní domy v Rytířské – 30 let prázdné. Václavák celý vybydlený. A tak bychom mohli pokračovat...“

Ve velkých městech je přitom nedostatek volných bytů a mladí nemají na hypotéky. Existuje v této situaci nějaké řešení?

„Možná by stačilo udělat evidenci domů, které jsou desítky let prázdné,“ myslí si naše čtenářka. „A že se velké byty pro rodinné bydlení beztrestně, v rozporu se smlouvou o převodu vlastnictví bytových jednotek, předělávají na ubytovny? A příslušné stavební úřady, někde dokonce se souhlasem památkářů to tolerují? Tak k tomu by se měli vyjádřit odpovědní starostové obcí. Jestli chtějí mít vybydlená centra obcí, historické centrum Prahy zvlášť, tak prosím. S Malou Stranou se jim to už povedlo!“

