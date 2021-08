Brát další Afghánce. Pekarová. Ptali jsme se, i Vondry. Takhle to je

reklama

Vyhrocená situace v Afghánistánu, který po rychlém odchodu spojeneckých vojsk překvapivě rychle téměř kompletně obsadilo radikální hnutí Tálibán, otevírá otázky nad dalším možným budoucím problémem. Hrozí totiž velké migrační vlny.

Někteří politici již začali i o budoucí pomoci migrantům mluvit. Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová nastínila, jakým směrem se v řešení afghánské krize hodlá EU vydat.

Česká politická scéna je ve svých výrocích k tématu možného přijímání migrantů opatrná. Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová se na adresu uprchlíků vyjádřila, že by část přijala. Ve svém rozhovoru pro server zivotvcesku.cz uvedla, že by Česká republika měla přijmout všechny spřátelené afghánské skupiny, co bojovaly proti islamistům a budou mít zájem.

V rozhovoru pro server Novinky byla již podstatně opatrnější a dlouho se vyhýbala odpovědi na otázku. „Nejsme pro kvóty, ale určitě jsme pro dobrovolnou pomoc zejména svým partnerům v rámci EU, kteří jsou těmi nárazníkovými zeměmi,“ sdělovala v půlce srpna, tehdy ještě ne v přímé souvislosti s vývojem v Afghánistánu. Na otázku, zda by potenciálně ve vládě nabídli nárazníkovým zemím, že přijmeme část dospělých migrantů, se vyhnula odpovědi: „Pro mě je relevantní bavit se o tom, co je teď opravdovým problémem ČR.“ Redaktorka následně šéfku TOP 09 upozornila, že neodpověděla na otázku. „Promiňte mi, ale naskakujete Andreji Babišovi…“ opět neodpověděla.

„Přečetla jsem vám data, že počty na evropských hranicích opět stoupají,“ nedala se redaktorka Novinek odbýt. „Ano, říkám, ať pomáháme, jak už jsem přiblížila,“ řekla obecně s tím, že nejde o aktuální téma. Autorka rozhovoru dodala, že se ptala konkrétně, zda by jako členka vlády nabídla jiným zemím EU pomoc s rozdělením migrantů. „Odpověděla jsem. Ano, část těch, kteří jsou v těch táborech, ale zase ‚prověření‘, a začněme dětmi,“ dodala Pekarová Adamová.

ParlamentníListy.cz se obrátily na politiky napříč celým spektrem v Parlamentu, jak se k otázce migrace, i s odkazem na dění v Afghánistánu a výroky Leyenové i Pekarové, staví.

„Myslím, že jsme svou otevřenost a akčnost již dokázali. Teď je třeba vyčkat, nevíme, kolik z těch lidí, kteří jsou už zde, tady opravdu bude chtít zůstat, jak se bude vyvíjet situace v Afghánistánu, říká se tomu diplomacie. Takže tomu vyjádření kolegyně Pekarové moc nerozumím, kromě toho, že to má zaujmout média,“ uvedl poslanec hnutí ANO Patrik Nacher.

První místopředseda Sněmovny a šéf KSČM Vojtěch Filip vidí možnost přijímání migrantů z Afghánistánu zcela negativně. „Nezlobte se, ale to je fakt hodně špatný názor, který vůbec nerespektuje oprávněné zájmy českých občanů. Co když si tady mezi sebou začnou vyřizovat účty a způsobí tady opravdu katastrofu v bezpečnostní situaci. Pochybuji o tom, že to řekne někdo odpovědný,“ uvedl Filip.

„Já bych byl určitě opatrnější. Přijmout ty, kteří pracovali přímo pro nás a máme je prověřené, je v pořádku. Ale rozšiřovat to dál je myslím hodně riziková záležitost,“ konstatoval místopředseda ODS a europoslanec Alexandr Vondra.

Místopředseda Sněmovny a šéf SPD Tomio Okamura varuje před tím, že koalice SPOLU i druhá koalice Pirátů a STAN chce migranty přijímat. „Lídryně koalice SPOLU Pekarová Adamová tento měsíc také řekla, že bychom měli do ČR přijmout i migranty z jiných zemí. Na základě těchto jejích výroků je jasné, že koalice SPOLU chce přijímat islámské migranty, stejně jako koalice Pirátů a STAN, se kterými chtějí utvořit vládu. Je to jasný vzkaz pro voliče v říjnových volbách. Také Andrej Babiš přijal minulý týden do ČR prvních 170 islámských afghánských migrantů. Velká Británie, Francie a Německo přitom upozornily, že mezi evakuovanými migranty našli teroristy či zločince. SPD je jedinou stranou v Parlamentu, která říká jasné NE migraci a NE islámu v ČR! Prosazujeme nulovou toleranci této migrace,“ uvedl Okamura.

Podle místopředsedy KDU-ČSL a europoslance Tomáše Zdechovského určitě nemůžeme přijímat všechny. „Musíme ty lidi prověřit,“ konstatoval.

Výroky pražské lídryně SPOLU neguje dvojka na této kandidátce a poslankyně ODS Jana Černochová. „Vždyť to není žádná pravda. Přehrajte si její rozhovor na CNN Prima News,“ vzkázala.

„To se to těm, co nemají odpovědnost, radí. Poslední vývoj přináší otázku, kolik jich skutečně bojovalo (proti islamismu, pozn. red.)? Jsem přesvědčen, že postoj prezentovaný ministrem Hamáčkem, že ti, kdož splní podmínky, mají šanci na azyl, je správný. Již se objevují informace o snaze teroristů proniknout mezi uprchlíky,“ reagoval poslanec ČSSD Jiří Běhounek.

Poslanec SPD Jaroslav Foldyna reagoval obšírněji. „Afghánců je zhruba 40 milionů, a pokud by se všem podařilo dorazit k evropským hranicím, tak všech 40 milionů Afghánců bude přísahat, že bojovalo proti islamistům, a to i přesto, že Tálibán takřka všech 40 milionů Afghánců vítalo jako osvoboditele, a to i přesto, že nám naši afghánští „spolupracovníci“ přísahali, že Tálibán nemá v Afghánistánu žádnou podporu, a že Afghánci netouží po ničem jiném než po liberální demokracii. Co se týká bezpečnostních rizik, tak se můžeme poučit například u Francouzů, kteří si před nedávnem do Francie natahali své „spolupracovníky“ ze svých bývalých kolonií, a dnes je Francie s těmito spolupracovníky a jejich potomky na pokraji občanské války. Dokud paní Pekarová pouze žvatlala hlouposti o 96 pohlavích, o boji s počasím, popřípadě honila ruské špióny, tak to bylo někdy i docela roztomilé, ale tady jde o vážnou věc. Je nutné jasně říci, že dovoz Afghánců do České republiky znamená takřka jisté ohrožení životů a majetku českých občanů dnes a zcela jisté ohrožení životů a majetku českých občanů v budoucnu. S trochou nadsázky se tedy dá říci, že paní Pekarová spolu s paní von der Leyenovou usilují o dovoz potenciálních vrahů našich dětí a vnuků. Doufám, že jsem to řekl dostatečně otevřeně,“ vzkázal Foldyna.

„Kolegyně Pekarová Adamová i šéfka Evropské komise Leyenová se mýlí prakticky vždy a ve všem, takže mě nijak nepřekvapuje, že jsou vedle i tentokrát. Připadá mi, jako by žily na nějaké jiné planetě a neviděly, co hromadná migrace z kulturně a nábožensky nekompatibilních zemí v Evropě způsobuje a jaká časovaná bomba zvláště pak v některých zemích tiká. Já samozřejmě nemám nic proti tomu, abychom v individuálních případech a u lidí, kteří si to zaslouží, pomohli, ale z otevírání náruče všem dříve či později nic dobrého vzejít nemůže,“ sděluje šéfka Trikolóry a poslankyně Zuzana Majerová Zahradníková.

Podle poslance ČSSD Antonína Staňka proti islamistům bojují i islamisté. „Například velkým nepřítelem Tálibánu je Islámský stát. Jak by si asi paní Pekarová takovou selekci představovala? Který islamista je asi ten pravý islamista, kterého by s láskou přivítala u sebe doma? Problémem těchto nadšených evropských vítaček je bohužel nevzdělanost,“ řekl nám Staněk.

