Čekatelé na důchod: Počkají si dále. Vládě prý něco uniklo

Předmětem vládního konsolidačního balíčku jsou také změny v pracovně-právní oblasti. Dotknou se například osob samostatně výdělečně činných, dohod o provedení práce a pracovní činnosti nebo tzv. „home office“.

Významná změna se týká nároku dohodářů na dovolenou. Pro účely dovolené bude činit délka pracovní doby 20 hodin týdně. Nárok na dovolenou však budou mít pouze ti zaměstnanci, jejichž pracovně-právní vztah k zaměstnavateli trval nepřetržitě alespoň 4 týdny, a kteří odpracovali alespoň čtyřnásobek stanovené fiktivní týdenní pracovní doby, tj. alespoň 80 hodin. Dovolená se bude počítat stejně jako u zaměstnanců v klasickém pracovním poměru.

Lidé pracující na dohodu by měli mít také nově nárok na ošetřovné. Podmínkou bude účast na nemocenském pojištění.

Další chystanou novinkou je evidence lidí pracujících na dohodu o provedení práce nebo pracovní činnosti. Stát by chtěl mít tak větší přehled. Vládní koalice by také měla jednat o navýšení limitů u práce na dohodu. „Navýšení limitů jsme připraveni realizovat. Máme na tom už i určitou dohodu, ale zároveň to chceme také spojit i s otázkou evidence. Chceme mít vhled do řetězení, kumulace (dohod). Je to důležité i z hlediska transparentnosti sociálního systému, abychom byli schopni sledovat příjmy u osob, které čerpají dávky státní sociální podpory či v hmotné nouzi,“ uvedl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

Ten vnímá novelu zákoníku práce především jako ochranu pracovníků-dohodářů: „Úpravy posílí ochranu těchto pracovníků, a to zejména tím, že jim zajistí větší předvídatelnost práce a některá práva, která v současnosti mají pouze zaměstnanci na pracovní poměr,“ dodal ministr.

Veškerou administrativu, kterou novela zákoníku práce přinese, bude mít na starosti Česká správa sociálního zabezpečení. Její úřady, tzv. „sociálky“, se však už teď potýkají s vážnými problémy při vyplácení důchodů a dalších sociálních dávek.

Novela zákoníku se proto již krátce po zveřejnění setkala s kritikou, a to především z řad zaměstnavatelů. Ozývají se však i odborníci z oblasti pracovně-právních vztahů. ParlamentníListy.cz měly možnost hovořit s podnikatelem, který se profesně více než pětadvacet let zabývá pracovní legislativou, mzdami a BOZP. Z výše uvedených novinek není vůbec nadšený a varuje před velkými problémy. Jelikož je politicky aktivní, nechtěl být jmenován. Pro účely tohoto článku ho proto uvádíme jako Radima Z.

Spousta papírů a přetížené úřady

„Předně musím říct, že vůbec nechápu, jak něco takového mohla schválit ODS. Zrovna u této strany mě překvapilo, že k novele neměla připomínky,“ podivil se podnikatel. Sám je členem TOP 09. Tato strana prý ve svých expertních skupinách novelu probírala. „My jsme to řešili a vzniklo kolem toho dost debat. Komunikovali jsme kvůli tomu s lidovci, i přímo s ministrem. Já to tedy přímo neřešil, to moji kolegové v TOPce. Moc toho ale neprosadili.“

Změny v zákoníku práce jsou tedy dle našeho zdroje především dílem lidovců: „Chtějí se zalíbit, ale podnikání většinou rozumí asi jako koza petrželi. Dělají politiku sociálně přívětivou, což hezky vypadá. V zemi, kde podnikatel znamená skoro sprosté slovo, budou vždy sympatie lidí na straně zaměstnanců,“ krčí rameny muž, který je denně v kontaktu s desítkami firem z celého Česka a řeší jejich mzdy a účetnictví.

Dokáže tedy předpovědět, co ve skutečnosti novela zákoníku práce přinese. „Největší problém vidím u dohod. S tím bude ještě velké byrokratické mrzení. Dle novely se totiž bude muset každý měsíc odvádět hlášení o příjmech z dohod. Těch je v současnosti v České republice uzavřeno zhruba 600 tisíc.“

Firmy kvůli hlášení budou muset vyřizovat spoustu administrativy, kterou dosud neřešily: „Uvedu příklad: Spolek Pro ženy krásnější najme na dohodu lektora, kterému dá za přednášku patnáct set korun. V tu chvíli se však ze spolku stává zaměstnavatel a musí se zaregistrovat. Stejně tak musí zaregistrovat tu dohodu, resp. posléze ji zase zrušit a opět se jako zaměstnavatel odhlásit… Hlavně však musíte poslat informace o tom, kolik jste lektorovi zaplatili,“ popisuje peripetie novely Radim Z.

A to není vše. Může vzniknout ještě spousta zapeklitostí, které by se dříve řešit nemusely: „Klidně se může stát, že pan lektor zapomene na to, že měl ještě jinde nějakou jinou dohodu, a vám pak přijde výzva k zapacení 35 % z jeho sociálního pojištění,“ uvádí možné potíže podnikatel.

Nový systém tak spolyká spoustu času a papírů. Úřady budou podle Radima Z. pod náporem další agendy zavalené ještě víc, než dosud. „Však už teď vidíme, co se na sociálce děje. Lidé čekají na důchody a dávky i několik měsíců. Práce je moc, ale nejsou lidi, kteří by to stíhali vyřizovat včas. Tak si představte, co se stane, až budou muset úřady řešit ještě evidence pracovních dohod… K tomu by bylo třeba další stovky úředníků speciálně jen na tuto agendu. Jenže kde je mají úřady vzít? Na podhodnocená místa se nikdo nehrne. Na to se asi při sepisování té novely nemyslelo,“ kroutí Radim Z. hlavou nad absurditou vládních opatření.

O neuvěřitelných prodlevách ve výplatách důchodů už ParlamentníListy.cz informovaly. Redakce i nadále dostává podněty od dalších nespokojených lidí, kteří na peníze od České správy sociálního zabezpečení čekají dlouhé měsíce, ba dokonce roky...

