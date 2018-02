FOTO „Ač ateista, říkám, že Putin je pro Rusko boží dar stejně jako Zeman pro Česko.“ Pravda o výpravě českých politiků do Stalingradu

„Janda by si nejspíš přál, aby u Stalingradu zvítězil wehrmacht.“ Neslo se mezi delegáty, když Jakub Janda z Evropských hodnot na Facebook napsal, že „skupina českých kolaborantů slaví v Moskvě.“ Později se psalo, že jsou na Krymu. Česká delegace z Ústeckého kraje pravda přes Moskvu letěla, ale do Volgogradu, bývalého Stalingradu či Caricynu. Právě tam se totiž odehrály za účasti delegací takřka z celé Evropy oslavy pětasedmdesátiletého vítězství Rudé armády ve stalingradské bitvě. Šlo o jedno z největších válečných střetnutí všech dob a v podstatě znamenalo zvrat ve druhé světové válce, který vyjadřuje karikatura Hitlera převlečeného za „bábušku“, jak běduje nad kolečkem obklíčených hákových křížů rudou linií.





Na letišti Šeremetěvo

Jedno z moskevských letišť Šeremetěvo česká delegace opravdu jen prosvištěla, aby stihla let do Volgogradu. Poslanec hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) Jaroslav Holík se svěřil, že volby českého prezidenta dopadly k jeho spokojenosti, ale Miloš Zeman by se měl dobudoucna více zamyslet nad ochranou životního prostředí. Ostatně voleb ruského prezidenta se možná zúčastní jako pozorovatel za Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE). „Fandím Putinovi. Dříve všichni na Západě tleskali Jelcinovi, ale on Rusko rozprodal, kdežto Putin se o něj začal starat a umravnil nejzběsilejší oligarchy,“ sdělil.



Holík v Rusku žil šest let a létá sem velice často. Sankce prý měly na zemi kladný vliv. Všude jsou prý vždy po zimě vidět obdělávané lány, oplocené rozkvetlé sady a není to jen v okruhu sta kilometrů kolem Moskvy, jak tvrdí zlé jazyky. „Ostatně jeden erudovaný ruský odborník mi sdělil, že obchod mezi Ruskem a USA se zvýšil o třináct procent. Se sankcemi je tedy Evropská unie v roli užitečného idiota,“ řekl. Poslanec SPD dělal třeba na Krymu reportáže o názorech tamních občanů, před tím objel i uprchlické tábory v Rusku, kam utekli lidé před válkou na Donbase. Všichni prý vyjadřovali vstřícný vztah k Rusku.



Ohledně cesty na východ ještě dodal: „Pokud by zde Rusko nebylo, tak bychom si ho museli vymyslet, abychom na něj mohli všechno svádět. Jsem hrdý na to, že mohu být ve Stalingradu. Zde došlo k obratu ve válce. Nedokážu si představit, kdyby město padlo, Hitler by dostal naftová pole v Baku a válka by se vyvíjela jinak. Možná, že bychom se dnes, jestli vůbec, bavili německy. Vnímání historie připomíná kyvadlo. Dřív jsme byli nalevo, nyní napravo. Jednou se kyvadlo setrvačností vrátí, zůstane v neutrálním poloze a nám se uleví.“



Květiny pro Stalingrad



Europoslanec KSČM Jaromír Kohlíček pak při průjezdu města autobusem ukazoval, kudy při ranní rozcvičce všudy běžel. Když se česká skupina dostala na náměstí Padlých hrdinů, nejdříve si udělala hromadné foto před místem, kde byl před sedmapadesáti lety zajat německý generál Friedrich Paulus. Pak s německými, britskou a mnoha dalšími delegacemi položila květiny k věčnému ohni. Senátor za hnutí Severočeši.cz Jaroslav Doubrava sdělil, že pro něj město zůstane vždy tím hrdinným Stalingradem. „O kolaborantech může hovořit jen člověk mdlého ducha, protože zde došlo k obratu ve válce a prvnímu kroku k tomu, že jsme mohli být svobodným národem, protože k nám přišla Rudá armáda. Poklonit se památce obránců Stalingradu je prostý projev vděčnosti,“ sdělil



„Ač jsem ateista, říkám, že Putin je pro Rusko boží dar stejně jako Zeman pro Česko. Z rozvalin, co zde zůstaly po Jelcinovi, vybudoval stát s fungující ekonomikou a získal zpět komodity, které Jelcin lehkovážně rozdal. I Zemanovi jde o ekonomický rozvoj a nedívá se nato, jestli přijde z východu nebo západu. Ostatně podle mě přijde jen z východu a tím nemyslím jen Rusko. Jsem přesvědčen, že západ již své kapacity vyčerpal. Zeman vidí, že na západě máme spojence, ale na východě přátele, což je mnohem důležitější. Západní spojenci, kdykoliv to pro ně bylo výhodné, nás hodili přes palubu. A vůbec si nemyslím, že by k tomu nemohlo dojít znovu,“ řekl Doubrava s tím, že Donald Trump se nedávno objímal s čínským a ruským prezidentem kvůli tomu, aby získal zakázky pro svůj průmysl. „Je to od Američanů farizejství,“ dodal.

Fotogalerie: - Květiny pro Stalingrad



Na slavnostním přivítání jménem primátora Volgogradu Andreje Kosolapova pak každá z delegací poděkovala za pozvání. Zúčastnili se a promluvili vojenští přidělenci všech zainteresovaných velvyslanectví. Německý přidělenec se posléze u cigarety, takže neoficiálně, dost podivil, že ve Volgogradě není nikdo z české ambasády. Posléze se všichni hosté přesunuli k Památníku Bitvy o Stalingrad, tedy k Mamájově mohyle, jedné z největších soch v Evropě.



Příběh nevidomého



Na náměstí Padlých hrdinů se další den konala velkolepá vojenská přehlídka. Místopředseda KSČM Josef Skála, který měl na hlavě stejnou čepici jako bývalý afghánský prezident Hamid Karzaj, byl v komentáři Jandy pasován na sovětského maršála. „Nevěděl jsem, že Janda dělá také módní policii,“ vtipkoval. „Dnes si kdejaká chátra otírá špinavou šlejfírnu o lidi, kteří rozdrtili režim nacistické genocidy. Nějaké rusofobní hovado mě nebude v tomto duchu předělávat,“ dodal už beze srandy.



„Stalingradská bitva byla gigantický skutek, před kterým se člověk mající jen trochu zdravého rozumu a morálky pokloní hlavou až k zemi. Něco takového dokázat poté, co se Hitler prošel od Polska ke kanálu La Manche za necelých deset měsíců a Charles de Gaulle popisuje, jak všichni zvedli ruce a neměli vůli se bránit, bylo nadlidské. Tady se bránili muži, ženy, často i děti,“ podotkl a dodal: „Byl jsem zde na sklonku šedesátých a počátku sedmdesátých let. Stál jsem před Pavlovovým domem, což je jediný dům z dob bitvy ponechaný jako relikt války. Tehdy jej bránil také chlapík, který byl při obraně domu zasažen do hlavy a neviděl. Více než dvacet let neviděl, pak ho léčili a zrak mu vrátili. Vyprávěl mi, jak si zapamatoval Stalingrad v totálních troskách a následně viděl až zcela nové město. Plný těchto dojmů z mládí se sem rád vracím.“



Výprava do Ruska přijela po českých a před ruskými prezidentskými volbami. Ostatně i Skála je spokojen, jak to v Česku dopadlo. Nicméně ruští komunisté postavili proti Putinovi vlastního kandidáta, ředitele Sovchozu Lenina, kterého je možné přirovnat k Františku Čubovi ze Slušovic v době jeho největší slávy, Pavla Grudinina. „Prezidentem bude Vladimir Putin. Má dostatečnou autoritu. Dokázal spojit rozhodnost a realismus. To ale nezmanená, že by komunisté nemohli katapultovat Grudinina, což je člověk, co dokázal postavit na nohy celý podnik po vyrabování Ruska oligarchama. K zaměstnancům se chová dobře. Babičkám dává zdarma brambory, zeleninu, protože ví, že jsou v nelehké sociální situaci. Není na škodu, že soupeři budou tito dva. A připusťme, že to bude mít i kladný dopad na politiku Putina, protože bude cítit tlak z leva,“ podotkl Skála.



Jandovi kolaboranté



„Kde myslíte, že slaví skupina českých kolaborantů? Ano, v Moskvě. Poslanci Ondráček a Holík, senátor Doubrava, soudruh Skála, soudruh udavač Vodička, organizátorka proputinovských akcí Vičanová,“ napsal Janda prvotně na Facebook. Pro ParlamentníListy.cz tyto jeho věty okomentoval náměstek hejtmana Ústeckého kraje Petr Šmíd, když řekl: „Jestliže nás někdo označuje za agenty Putina, jsou jimi i vedoucí německých delegací, tedy starostové měst Drážďany anebo Kolína nad Rýnem či starosta Coventry, který sem přivedl britskou delegaci.“



Delegace z Ústeckého kraje byla ve Volgogradě, jak sdělil Šmíd, uctít památku padlých vojáků a projevit úctu přeživším hrdinům, bez jejichž přispění bychom naši přítomnost nemohli prožívat. Ústecký kraj ze svého rozpočtu uvolňuje finanční částky, které slouží k obnově vojenských hrobů a pomníků první i druhé světové války a ve Volgogradu šlo delegaci i o možnost navázání spolupráce ohledně turistického ruchu. Ostatně předseda Českého svazu bojovníků za svobodu a zasupitel Ústeckého kraje Jaroslav Vodička předal vyznamenání veteránům stalingradské bitvy a dostal nábojnici se zemí z „města hrdiny“, která bude v Česku pietně uložena.



Jeden z Jandových čtenářů v narážce na havárii letadla s polskou delegací v roce 2010 doporučil, aby skupina Čechů nazpět letěla přes Smolensk. Přestože kvůli silným sněhovým přeháňkám jeden let vynechali, výprava se přes Moskvu dostala šťastně do vlasti, když se v reproduktorech letadla společnosti Aeroflot ozvalo, že přistáváme na „Aeroportu Václava Gavla“.

autor: Jan Rychetský