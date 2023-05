Hoří. Banka pro bohaté padla. A může být mnohem hůř

V pondělí se definitivně zpečetil osud americké First Republic Bank, která bývá označována jako banka pro bohaté. Akcie klesly na historická minima, byl zastaven jejich obchod a banku převzala Federální společnost pro pojištění vkladů (FDIC). Velmi rychle byl sjednán odkup od největší banky v USA a podle výše vkladů největší na světě JPMorgan Chase & Co. Prezident Biden a šéf této banky už uklidňují, že bankovní systém USA je „velice bezpečný“. Jenže obavy panují dále, do USA zřejmě přichází recese. Hoří tedy na více frontách.

Nyní se zdá, že banku odkoupí JPMorgan Chase & Co., tedy největší americká banka s největší tržní kapitalizací na světě. Tato banka odkoupí většinu aktiv, která FRB zbývají, a zároveň převezme všechny vklady, ať už pojištěné či nepojištěné. Dohody bylo dosaženo v pondělí. Dle serveru The Hill přitom aktiva FRB ještě minulý měsíc měla hodnotu 230 miliard dolarů, tedy více, než měla Sillicon Valley Bank. Byl to právě pád SVB, který spustil potíže FRB. Jak server připomíná, tři ze čtyř největších krachů bank se odehrály v posledních dvou měsících a ještě se ukáže, zda budou pokračovat.

FRB byla banka především pro movité klienty, dle serveru dvě třetiny účtů klientů přesahovaly pojišťovací limit 250 tisíc dolarů. Proto, když zkrachovala SVB, tak se klienti obávali, že o své peníze přijdou, začali rušit konta a vybírat vklady a to poslalo banku ke dnu.

Banky krachují, ale systém je bezpečný

Prezident Biden prohlašuje, že sjednané odkoupení banky zajistí, že „bankovní systém bude bezpečný a spolehlivý“. A také, že se jedná o řešení, při kterém nebudou poškozeni klienti banky ani daňoví poplatníci. Jak ale uvádí CNN, problémy bank už způsobují politické nesnáze pro Bidena, který se hodlá ucházet o druhý mandát a kandiduje s tvrzením, že oživil ekonomiku, ačkoliv obyvatele USA taktéž drtí inflace.

Ředitel JPMorgan Chase & Co. Jamie Dimon v pondělí médiím sdělil, že bankovní systém se blíží konci problémů a že ačkoliv First Republic Bank v podstatě zkrachovala, tak situace je úplně jiná, než v letech 2008 a 2009, kdy Ameriku zasáhla finanční krize. „Americký bankovní systém je mimořádně spolehlivý,“ uvedl Dimon. „Samozřejmě, když v budoucnu budou recese a budou se zvedat úrokové sazby, tak vzniknou v systému další praskliny, ale to se dá čekat. Systém je velice, velice spolehlivý,“ dodal.

Bidenův předvolební bolehlav

Potíže bank jsou každopádně bolehlav pro Bidena, protože musí vyvracet tvrzení, že opatření na záchranu bank jsou tzv. bailout, tedy záchrana v podstatě bez protihodnoty. V USA totiž stále panuje pachuť z toho, jak byla řešena velká finanční krize v roce 2008. Obvinění z podobného postupu jsou dle CNN snadná, zatímco Bidenovi a jeho podřízeným se těžko vyvrací a volby jsou za chvíli.

A další problém pro Bidena je pravidelná hádka o zvýšení dluhového stropu USA. Republikáni vyžadují drastické škrty v rozpočtu za to, že zvýšení stropu schválí. Pokud by se tak nestalo, vláda by buď musela začít masivně šetřit nebo by naopak hrozilo, že nedostojí některým svým závazkům. Biden už obvinil Republikány, že si berou ekonomiku jako rukojmí. Dodejme, že hádka o schválení zvýšení dluhového stropu nebude zdaleka první, jedná se v podstatě o pravidelný úkaz, kdykoliv má opozice většinu v dolní komoře amerického parlamentu a zatím se americká vláda nikdy do rozpočtového provizoria nepropadla.

Potíže na obzoru

Ovšem jak také uvádí CNN, malé banky drží hypotéky v hodnotě desítek miliard dolarů u komerčních nemovitostí, jejichž cena se po konci covidu propadla, protože někteří lidé nadále pracují z domova. Kromě toho, banky také mají ještě nezrealizované ztráty z toho, že drží dlouhodobé dluhopisy s malými úroky. Dle FDIC se jedná o celkovou sumu 620 miliard dolarů (13,3 bilionu korun - pozn. red.). Již před krachem bank prognózy hovořily o recesi v americké ekonomice, nyní banky ze strachu omezují půjčky, což omezí rozvoj nových podnikatelských záměrů a tím i trh práce.

Obavy mají někteří „progresivnější“ Demokraté, že odkup FRB ještě posílí velké banky. Jeden kongresman z oblasti San Francisca, kde část malých bank sídlí, už navrhl, aby byly pojištěny všechny vklady, ne jen ty do 250 tisíc dolarů. A sílí také hlasy, které požadují větší regulaci bankovního sektoru.

Nejsou to každopádně jenom Demokraté, kdo hovoří o centralizaci amerického bankovnictví. Pro JPMorgan Chase & Co. se v kruhu finančních komentátorů začíná používat přezdívka JPMega, tedy narážka na velikost finanční skupiny, která výkupem FRB ještě vzroste. „JPMega se v podstatě stává bankou FEDu (americké centrální banky – pozn. red.). Konsolidace pokračuje. Cíl je, aby přežily jenom veliké banky. Digitální peníze centrálních bank na obzoru,“ uvedl jeden z nich.

K tématu se vyjádřil i český ekonomický novinář, Miroslav Motejlek: „Jak jsme psali druhý březnový týden, tak se děje: Jamie Dimon a jeho JPMorgan Chase & Co. jedou úplně jinou ligu. Bude JPMega.“ A na chválu ředitele této megabanky ještě dodal: „Více takových borců a mají v USA jenom 4-5 bank...“

