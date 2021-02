Horor kolem vánočních trhů v Chebu nebere konce. Máme video. Oni tam udělali koncert Petra Kotvalda, a ještě si to nahrávali

ParlamentníListy.cz už dvakrát upozornily na výrazné porušení zdravotnických nařízení v Chebu, která vyhlásila nejen vláda, ale rovněž odborníci; lékaři a hygienici. Ta jsou už řadu měsíců stejná. Lidé by se měli vyvarovat sdružování, měli by spíše zůstávat doma. Venku se musejí nosit roušky, zásadní je také používání dezinfekce.

Jeho hlavním protagonistou byl žatecký rodák, jedenašedesátiletý Petr Kotvald. Jemu asistovaly další dvě dívky. V jednu chvíli stáli všichni tři na minimálním prostoru.

„Když se podíváte na fotku shlukování osob z trhů v Chebu, uveřejněnou před několika dny v Parlamentních listech, i to může být jeden z důvodů současné situace,“ poznamenal ve středu náměstek ministra zdravotnictví Vladimír Černý. Materiál ParlamentníchListů.cz, který chebské vánoční trhy mapoval, si tedy našel cestu i na úřad ministra Jana Blatného. Pokud jste inkriminovaný text nečetli, nabízíme jeho shrnutí.

Psali jsme: „Vám to nestačilo? Porušení všech pravidel, která, ku**a, existují!“ Nová usvědčující fotografie z Chebu. Teď už i se starostou

Starosta Chebu Antonín Jalovec (VPM) nejprve serveru ParlamentníListy.cz řekl, že se mu zdá, jako by chtěl stát držet problém s plnícími se nemocnicemi na Chebsku pod pokličkou. Jeho slova však vyvolala bouřlivou reakci mezi místními politiky. Dva z nich se obrátili na naši redakci s tím, že za řadu problémů může Antonín Jalovec sám. Důvod? Vánoční trhy.

„Všude po republice bylo doporučení, které se absolutně dodržovalo, takže žádné trhy, žádné pití alkoholu na veřejnosti, žádný zpěv, srocování, prostě nic, nouzový stav,“ uvedl dotyčný zastupitel s tím, že podobná situace rozhodně neplatila pro město Cheb. „Tady se veselily tisíce lidí, my jsme na to upozorňovali, ale nikdo nás neposlouchal, takže není divu, že je to tady tak příšerné,“ dodal, že si prý musí ulevit. „Ať jde ten deb*l, co to povolil, do pr*ele!“ uzavřel.

ParlamentníListy.cz zprvu získaly jen asi pět fotografií, které opravdu zachycují veselí a společenské radovánky. Až se nechce věřit, že šlo o Českou republiku a krizi, v jaké se nacházíme.

Vánoční trhy v Chebu, 2020 (foto: město Cheb)

Jenomže naše dva zdroje měly pravdu.

Další desítky fotografií se nám podařilo nalézt na oficiální stránce vánočních trhů města Chebu. Ty se mimochodem konaly od 28. listopadu do 26. prosince 2020. Místní kluziště bylo otevřeno do 3. ledna 2021.

A právě u ledové plochy se zastavíme. Ačkoli je na první pohled jasné, že přítomní kolem mantinelů nedodržují žádné rozestupy, nemají roušky a jsou blízko u sebe, ještě před zahájením bruslení starosta Jalovec na svém osobním profilu na Facebooku právě tuto situaci komentoval. Jeden z místních se totiž ptal, jak se budou dodržovat hygienická nařízení.

Z prohlášení vlády, od pondělí 5. 10. 2020

Od pondělí se na 14 dní zakazují koncerty a divadelní představení, při kterých se převážně zpívá, a dále hromadné akce pro více než 10 osob ve vnitřních prostorech a více než 20 osob ve vnějších prostorech. Nově nebude součástí vzdělávání zpěv a sportovní činnosti.

„Je tam správce, jehož úkolem bude počty hlídat,“ sdělil stručně tazatelce.

Správce měl v danou chvíli, kdy byl snímek pořízen, zřejmě pauzu…

První fotka je z profilu starosty Jalovce na Facebooku, druhá pak ukazuje reálný stav během vánočních trhů

Mohlo by se zdát, že tristní situace, při které se v Chebu během trhů na dodržování pravidel moc nedbalo, mohla být dílem liknavosti, náhody a nulové kontroly. Jenomže tomu se nechce věřit. Tato akce totiž měla svou významnou a pečlivě plánovanou předehru.

„Za normálních okolností by se nás na zahájení vánočních trhů sešly tisíce, bohužel normální okolnosti nejsou,“ líčí Jalovec úvodem. „Máme naději, že jako skončí temná, chladná zima, stejně jako skončí tma na chebském náměstí…,“ pokračuje s tím, že doufá, že rok 2021, nebo alespoň jeho většina se už ponese v běžném stavu.

V tu dobu je potemnělé náměstí skutečně liduprázdné. V několika záběrech jsou vidět spíše jednotlivci než početné hloučky. Pro zahřátí jim však zahraje zpěvák Petr Kotvald.

„Bohužel jsme to museli sledovat on-line. Ale i tak to stálo za to – výjimečně z tepla domova, snad jen jednou. Děkuji všem, co pro nás vytvořili,“ uvedl jeden z diváků.

O několik dnů později už byla situace na náměstí dočista jiná. Prostor byl přeplněný lidmi všech věkových kategorií, jednotlivé stánky byly od rána do večera otevřené, lidé se bavili, popíjeli, jedli…

Zdravotní situace v roce 2021 z hlediska pandemie je konkrétně v Chebu a okolí popisována jako extrémní.

A mnozí se dodnes ptají, jak k tomu mohlo dojít.

Video: V CHEBU SE ROZSVÍTIL VÁNOČNÍ STROM, PŘIPRAVENO BYLO I PŘEKVAPENÍ PRO ON-LINE DIVÁKY, 28. 11. 2020

